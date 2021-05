Blinken asegura que queda "mucho trabajo" para "restaurar" la confianza entre israelíes y palestinos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró este martes que todavía queda "mucho trabajo" para "restaurar" la confianza entre israelíes y palestinos, durante su primer día de gira en Oriente Medio que busca consolidar la tregua entre Hamás e Israel.

Con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, y AFP.

Antony Blinken aterrizó en Tel Aviv pocos días después de interrumpidos once días de guerra entre Israel y Hamas, en un intento de fundamentar el alto el fuego y lograr una calma a largo plazo en la región.

La administración Biden aún no designó nuevo embajador en Israel ni enviado especial, señalando que no tenía intenciones de dedicar esfuerzos al conflicto israelí-palestino, pero el repentino y violento intercambio de bombardeos entre Israel y Hamas, no le dejó otra opción.

Después de dialogar con el primer ministro Benjamín Netanyahu, Blinken expresó que será necesaria la reconstrucción de Gaza, sin que Hamas salga ganando.

“Sabemos que para evitar el regreso de la violencia debemos hacer uso de esta oportunidad para hallar solución a una larga lista de temas y retos, y eso empieza por atender la grave situación humanitaria en Gaza y comenzar a reconstruir”, dijo Blinken.

El primer ministro israelí agradeció por su intermedio al presidente Biden por el apoyo mostrado a Israel en tiempos de crisis.

Además de Jerusalén, el secretario de Estado estadounidense llegará a Ramallah, a El Cairo y a Ammán en un intento de formular mecanismos para transferir ayuda a los residentes de la Franja de Gaza, sin la participación de Hamas.

¿Qué detonó la reciente escalada de hostilidades en el conflicto israelí-palestino?

Desde esta madrugada, Israel permite la entrada a Gaza de productos básicos, alimentos y medicinas, así como la ampliación del área permitida para la pesca a las costas de la Franja.

¿Cuánto durará el cese al fuego entre Israel y Hamas?

Los enfrentamientos que comenzaron el 10 de mayo dejaron un saldo de 253 palestinos muertos, entre ellos 66 menores, por ataques israelíes en la Franja de Gaza, según las autoridades locales.

En Israel, los disparos de cohetes desde Gaza han causado 12 muertos, entre ellos un niño, una adolescente y un soldado, según la policía.

La desproporción de los enfrentamientos históricos entre Hamas e Israel

