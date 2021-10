Confusión lleva a miles en Gaza a solicitar un permiso de trabajo en Israel

Miles de palestinos se presentaron esta semana ante la Cámara de comercio de la franja de Gaza con la esperanza de obtener permisos de trabajo en Israel, tras la aparición en Facebook de una noticia sobre el anuncio por parte de las autoridades israelíes del aumento de cupos para trabajadores palestinos.

En Jabalia, campamento de refugiados en el norte de Gaza, muchos hombres que llevaban sus papeles de identidad hicieron fila esta semana para aspirar al permiso que les permita trabajar en Israel. Habían visto la noticia, ampliamente compartida en Facebook, sobre la presunta entrega de miles de permisos de trabajo en territorio israelí para los jóvenes de Gaza.

"No hay empleos en la franja de Gaza. Ayer me enteré que trabajadores se registraban para obtener el permiso", dijo Fathi Abu Nour, desocupado de 40 años y padre de cinco hijos.

Le tasa de desempleo se acerca al 50% en la franja de Gaza, territorio palestino de dos millones de habitantes controlado por los islamistas de Hamas y bajo bloqueo israelí desde 2007.

Monzer, copia su identificación en mano, trata de abrirse paso entre la multitud. Como el centenar de personas que le rodeaban, este joven electricista desempleado pasó la noche en la acera de la Cámara de Comercio de Gaza. Su objetivo: entregar su expediente tan pronto como se abran las puertas del edificio.

“Quiero un permiso para trabajar en Israel. Quiero construir mi futuro, tengo esposa e hija. Aquí en Gaza no tenemos nada. Me han dicho que, en Israel, en una hora puedes conseguir un trabajo. La ocupación, los problemas políticos con Israel, eso no es asunto mío. Defiendo mis propios intereses. No estoy ni de un lado ni del otro,” dice este joven originario de Gaza al enviado permanente de RFI, Sami Boukhelifa.

Pero desde la apertura, el joven se desilusiona. Se requiere certificado de vacunación COVID-19. Él, que se mostró reacio a vacunarse, da el paso. "Ya fui y volví al centro de vacunación y tengo mi certificado. Esta historia me impulsó a hacerlo. Así que ahí lo tienes, me vacuné y volví a entregar mi expediente”.

Una tregua pasada en 2019 entre el Estado hebreo y Hamas, negociada bajo patrocinio de Egipto, Catar y la ONU, preveía miles de permisos de trabajo en Israel a habitantes de Gaza, pero la pandemia llevó al cierre durante meses de la frontera entre Gaza e Israel.

Tras la guerra de 11 días que opuso Israel y Hamas en mayo, el Estado hebreo aligeró progresivamente las restricciones en el enclave, abriendo los cruces, ampliando la zona de pesca y autorizando de nuevo la entrada de algunas mercancías.

El miércoles, un responsable de seguridad israelí anunció a la AFP que 7.000 permisos de trabajo estaban ahora previstos para los habitantes de Gaza, pero según el diario Hareetz, solo se iban a entregar a comerciantes y no a jornaleros, por decisión de Hamas. En agosto, unos 5.000 trabajadores y comerciantes fueron autorizados a ingresar a Israel.

Con AFP.

