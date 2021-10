Beirut: Protestas mortales contra el juez a cargo de la investigación de la explosión en el puerto

En Beirut, los enfrentamientos durante una manifestación contra el juez Bitar dejaron al menos seis muertos y una veintena de heridos. El magistrado encargado de la investigación sobre la explosión en el puerto de la capital libanesa se enfrenta a una violenta ofensiva de los partidos chiitas Amal y Hezbolá.

Con nuestros corresponsales en Beirut, Joan Cabasés Vega y Noé Pignède.

Buena parte de Beirut está ahora mismo encerrada en casa y con miedo. Ambulancias, tiroteos e incluso lanzacohetes han tomado las calles que rodean el Palacio de la Justicia.

Frente al tribunal de Beirut, cientos de jóvenes vestidos de negro gritaron su odio hacia el juez Bitar, el magistrado encargado de la investigación sobre la explosión en el puerto de Beirut, que mató a más de 250 personas e hirió a 5.000 el 4 de agosto de 2020.

Varios diputados y ex ministros cercanos a los partidos chiitas Amal y Hezbolá deben ser escuchados en el marco de la investigación. La concentración fue convocada por Hezbolá y sus aliados, que acusan al juez de apuntar sólo contra ellos. Ayer ya amenazaron con retirarse del nuevo gobierno si el juez no era expulsado, pero la manifestación de hoy supone por parte de Hezbolá un salto de las amenazas retóricas a las físicas.

"Este procedimiento judicial es ilegal"

"Consideramos que este procedimiento judicial es ilegal. Hay una clara violación de la ley y del procedimiento. El juez Bitar está sacando conclusiones fuera de todo marco legal, y que probablemente sean políticas. Lo que tenemos aquí es un juez que prefiere dar su opinión personal en lugar de atenerse a los hechos, ¡es increíble! Hay leyes muy claras, y no puede fingir que no existen", estimaba Hussein Abou Zeid, abogado y partidario del partido Amal.

Rápidamente, la tensión en la calle aumentó. Los intercambios de disparos entre las milicias dispersaron a los manifestantes en las calles aledañas.

Un miembro del partido Amal, que no quiso dar su nombre, acusaba a las milicias cristianas de las fuerzas libanesas de haber atacado la procesión: "Son los hombres de Samir Geagea los que nos disparan. No queríamos violencia. Queremos justicia para la explosión y el juez Bitar no es un hombre de justicia. Todo el mundo sabe quién dejó entrar el nitrato en el Líbano: el jefe del ejército Joseph Aoun, el primer ministro Najib Mikati... ¡Todos ellos! Pero Estados Unidos sólo quiere condenar a nuestro líder Nabih Berri y a sus amigos, y dejar libres a los demás".

Francia llama a la calma

El ejército se desplegó masivamente en las calles de Beirut. Por su parte, Francia hizo un llamado a la "calma" y reiteró la necesidad de que el poder judicial libanés "pueda trabajar de forma independiente e imparcial".

"Francia expresa su profunda preocupación por la reciente obstrucción de la investigación sobre la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, y la violencia que se produjo en este contexto. Llama a todos a la calma", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

