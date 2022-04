La coalición del gobierno pierde la mayoría, abriendo una crisis política

Israel

Un año después de su llegada al poder, la heterogénea coalición de gobierno del primer ministro israelí Naftali Bennett perdió el miércoles su mayoría parlamentaria tras la salida sorpresa de una diputada de derecha, un hecho que fue celebrado por la oposición.

Con la partida de la diputada Idit Silman, la coalición encabezada por Naftali Bennett pierde la mayoría parlamentaria -quedando en empate con sesenta miembros de la Knesset-, pero la oposición encabezada por el ex Primer Ministro Benjamin Netanyahu está muy lejos de obtener la mayoría necesaria para derrocar al gobierno.

Silman, una de los siete diputados que ingresaron a la Knesset en el partido religioso Yemina encabezado por Bennett, se mostró en clara discrepancia con el Ministro de Salud, Nitzan Horowitz de izquierda, quien anunció que este año no se prohibirá la entrada a los hospitales con masas de harina con levadura, algo que el judaísmo prohíbe durante los festejos de Pesaj, las pascuas judías.

"He intentado la vía de la unidad. He trabajado enormemente para esta coalición, pero desgraciadamente no puedo perjudicar a la identidad judía de Israel", indicó Silman en un comunicado.

"Voy a intentar hablar con mis amigos para volver a casa y formar un gobierno de derecha. Sé que no soy la única en sentirme así", dijo la diputada tránsfuga, cuya salida fue celebrada por Netanyahu, jefe de la oposición conservadora.

Fuentes políticas dicen que Netanyahu prometió a Silman un lugar seguro en la lista del Likud a las próximas elecciones y el cargo de Ministra de Salud.

¨Idit, has demostrado que lo que te guía es tu celo por la identidad judía del Estado de Israel, tu preocupación por la Tierra de Israel y bendigo tu regreso a casa, al campamento nacional¨, dijo Netanyahu.

Para reemplazar al gobierno en este parlamento, y al no contar con el apoyo de la Lista Árabe Unida, la oposición necesita que se le sumen siete de los miembros de la coalición, pero para dispersar al Parlamento y llevar al país a nuevas elecciones, bastará con uno más, algo que también será muy difícil de obtener, ya que muchos diputados de la oposición, temen no ser reelectos en las próximas elecciones.

