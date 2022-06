Los jóvenes israelíes y el muro de separación, a 20 años del inicio de su construcción

Israel

Hoy hace 20 años que Israel inició la construcción de un muro entre su territorio y la Cisjordania ocupada. Salvo una pequeña minoría, hoy en día la joven generación israelí que ha crecido con esta barrera de separación desconoce casi por completo la realidad de la ocupación.

De nuestro corresponsal en Jerusalén, Sami Boukhelifa.

En medio de la segunda Intifada, el Estado hebreo se enfrentó a mortíferos atentados suicidas cometidos por terroristas suicidas palestinos. Las autoridades decidieron entonces construir un muro. De 700 km de longitud, ocho metros de altura, hecho de hormigón armado en algunas partes, esta "barrera de seguridad" fue apodada por los palestinos "muro del apartheid". Dificulta su libertad de movimiento, les separa de parte de su tierra, de sus familias y, sobre todo, de Jerusalén, que consideran la capital de su futuro Estado. Pero el muro también ha tenido un impacto en la sociedad israelí.

"Esta barrera de seguridad es necesaria"

Entre dos clases, Noam, Ayelet y sus amigos se toman un descanso. Desde su facultad en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pueden ver el muro de separación con los Territorios Palestinos. "Esta barrera de seguridad es necesaria", explica Noam, de 23 años. "En los últimos meses hemos sufrido 7 atentados terroristas. Mi tía murió en un atentado contra un autobús aquí en Jerusalén. Pienso que no entienden nuestras vidas. Nadie quiere estar en guerra. Pero para proteger su casa, su familia, sus amigos, uno no tiene otra opción. En Israel tenemos un dicho: si los palestinos dejan las armas, habrá paz. Pero si los israelíes dejan las armas, no habrá más Israel", dice la joven estudiante.

Como todos los israelíes de su edad, Noam se alistó en el ejército a los 18 años. Dos años de servicio militar obligatorio para las mujeres, casi tres para los hombres. Pero la joven no está en una unidad de combate. No fue a Cisjordania. No fue al otro lado del muro. ¿Qué sabe ella de la ocupación? ¿Y de los palestinos? "Son seres humanos. No quiero demonizarlos. Pero les damos dinero, les damos trabajo. Y prefieren construir túneles para atacarnos, en lugar de construir escuelas", afirma con seguridad.

Ayelet, un poco mayor, vivió los atentados suicidas en Jerusalén cuando era niña, a principios de la década de 2000, durante la segunda Intifada. Sin embargo, tiene una visión más matizada. "Creo que la situación aquí es muy complicada. No estoy segura de que discutirlo en tres minutos sea suficiente. Incluso tres horas no serían suficientes. No puedo decir si es gracias al muro o no, pero la situación ha mejorado desde que se construyó. Pero bueno, nadie sueña con tener un muro en su país", lamenta esta estudiante de 26 años.

"Los jóvenes israelíes son educados con miedo"

En los pasillos de la universidad, algunos estudiantes sueñan con derribar el muro. Como Atalya Ben-Abba, que hoy tiene 24 años: "A los 18 años me negué a hacer el servicio militar porque me niego a participar en la ocupación de Palestina por parte de Israel. Me convertí en objetor de conciencia", cuenta la joven.

Atalya Ben-Abba, una joven estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es una activista contra la ocupación de los Territorios Palestinos por parte de Israel. © Sami Boukhelifa/RFI

Un acto de rebeldía que le valió 160 días de prisión. En Israel, no es la única en este caso, pero está en minoría. Firme en sus convicciones, la joven es ahora una activista comprometida. "Soy miembro de varios movimientos contra la ocupación. En el valle del Jordán, Israel explota los recursos naturales de los palestinos y desvía sus reservas de agua. Este muro de separación es un muro de apartheid. Es un muro que separa a las familias. Por su culpa, los palestinos están sometidos a las autoridades israelíes. Israel decide cuándo pueden trabajar y cuándo tienen que volver a casa. Israel controla sus vidas. Las autoridades israelíes tienen un poder total sobre ellos", lamenta.

Sin embargo, la mayoría de los israelíes ignoran o se niegan a ver esta realidad. "Los jóvenes israelíes son educados con miedo. Están convencidos de que los palestinos son un peligro para ellos. Este muro es una barrera mental. En Israel, nos dicen todo el tiempo que estamos bajo un ataque inminente, ya sea en la escuela o en la televisión. Esta es nuestra vida cotidiana. Pero crear más injusticia y más sufrimiento no es la manera de garantizar su seguridad. Estamos en un statu quo de miedo y violencia, de ataques y contraataques. Este muro no ha solucionado nada. No estamos más seguros", concluye.

