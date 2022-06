Conexión Captagon (1/4): dos lunas crecientes sobre una píldora

GRAN REPORTAJE

RFI realizó una investigación exclusiva sobre el Captagon, una droga producida y consumida en Oriente Medio. En los últimos años se han incautado decenas de millones de pastillas en los Estados del Golfo, Líbano, Jordania e Irak. ¿Quién consume esta sustancia y cuáles son sus efectos? Para responder a estas preguntas, Nicolas Falez, Nicolas Feldmann y Nicolas Keraudren investigaron en Líbano, Jordania y Kuwait.

Un reportaje de Nicolas Falez, Nicolas Feldmann y Nicolas Keraudren. Ilustraciones de Baptiste Condominas.

Dos lunas crecientes: el dibujo grabado sobre la píldora en la mano de Abed es, cuando menos, intrigante. "Esto es Captagon, es un estimulante", dice este jordano de 30 años que parece 10 años mayor. "Si tomas uno, no dormirás durante 24 horas. Te dará energía, te sentirás fuerte, te sentirás muy, muy bien. Esta píldora se llama ‘hilalein’. Significa ‘las dos lunas crecientes’", añade.

Pero por muy poética que sea la fórmula, es "una especie de marca, una promoción", continúa Abed. Señala una taza de café en la mesita que tiene delante, que lleva escrito "al ameed": "Sabemos que es un buen café. Pues lo mismo ocurre con la píldora ‘hilalein’. Es conocido, sabemos lo que es, podemos identificarlo", explica.

Con pantalones cortos y una camiseta sin mangas, Abed suda profusamente a pesar del ventilador que gira en el salón de su casa familiar en los suburbios de Ammán. Este ex consumidor detalla los numerosos tipos de Captagon disponibles en el mercado. "También tienes el Lexus o el Mercedes. Y también hay uno llamado ‘Mohamed bin Salman. El llamado 'Bin Salman' es el más fuerte. Tal vez porque es el que envían directamente a Arabia Saudita. Así que es más raro, no cualquiera puede conseguirlo", dice. A pesar de su variedad, todas las pastillas cuestan más o menos lo mismo, precisa Abed: entre uno y dos dinares jordanos [1 dinar jordano = 1,35 euros].

Dosis y más dosis

Abed empezó a tomarlo "por las malas compañías", recuerda. "Un amigo me ofreció una pastilla. Me volvió muy activo, muy eficiente en mi trabajo. No te deja dormir por la noche", agrega. Entonces Abed pasó a tomar una pastilla al día. Luego, poco a poco, se hundió: "Quería tener más sensaciones. Así que aumenté las dosis. De una pastilla al día, pasé a dos, luego a tres, cuatro, cinco... Dosis, siempre más dosis", cuenta.

Para este ex camionero, el Captagon era también una buena forma de combatir la fatiga. Hasta cierto punto. "Estás en la carretera conduciendo, te sientes bien, pero después de un rato, el efecto desaparece de repente. Y entonces puedes quedarte dormido así, es muy peligroso", subraya. Hace un año decidió dejarlo, "porque no es nada bueno", admite. "Te destruye, destruye tus riñones, los arruina... También destruye tu cara, tu piel, todo tu cuerpo. Cuantas más pastillas tomes, más estresado estarás. Pruébalo, tómalo durante un mes o dos y verás el resultado. Te quita el apetito, te agota", afirma.

Los consumidores de Captagon describen una sensación de energía y poder, pero también de estrés y miedo a largo plazo. © Baptiste Condominas/RFI

Pero no es tan fácil conseguirlo en Jordania, señala Abed. Los tratos no se hacen en la calle, sino a través de redes de relaciones. Dado que la posesión de drogas se castiga con penas de prisión, los traficantes son cautelosos. Y normalmente hay que pasar por gente conocida. "Tienes que ir a un distribuidor con alguien que ya conoce. Y sólo entonces, una vez que tengas su confianza, podrás venir y pedir tú mismo", detalla.

Estas medidas cautelares son confirmadas por Mahmud, que se dedica al tráfico de Captagon desde hace cinco años. Inicialmente consumidor, este treintañero de gafas cuadradas y barba bien recortada explica que empezó a traficar cuando vio que el consumo a su alrededor se disparaba en Ammán. "Con algunos amigos, nos dimos cuenta rápidamente de que podíamos ganar mucho dinero, así que decidimos empezar a traficar", cuenta. Al principio, sólo eran unas pocas decenas de píldoras, pero con el paso del tiempo, su negocio no hizo más que aumentar.

1.000 píldoras por 1.000 dinares jordanos

Sin embargo, Mahmud niega ser uno de los "grandes traficantes", que compran "píldoras por millones". Sus acciones son más modestas. Suele encargar a su proveedor dos paquetes de 1.000 pastillas cada uno, con un coste de 1.000 dinares jordanos (unos 1.300 euros). Luego vende las pastillas al triple de su precio (tres dinares jordanos, casi cuatro euros cada una) a otros traficantes, que a su vez las venden.

Sentado en la parte trasera del coche que vino a buscarlo al barrio de Swaileh, Mahmud recorre febrilmente la cadena de la que él es sólo un eslabón. Una cadena que comienza en Siria, donde se concentran "la mayoría de los laboratorios" de Captagon, según él. La droga llega entonces a Mafraq, a unos 10 kilómetros de la frontera, donde "transita gran parte de la producción". Desde allí, la mercancía es transportada a Ammán por transportistas "que saben evitar los controles, la policía y tomar las carreteras secundarias". Sin embargo, Mahmud asegura que "nunca está en contacto directo" con la persona que transporta la carga. "No sé de dónde sale ni cuándo. Sólo una vez que está en Ammán se pone en contacto conmigo para encontrarlo", dice.

Pero a pesar del éxito de su negocio, Mahmud está pensando en dejar su actividad. Demasiada presión, como demuestran sus manos temblorosas y sus miradas furtivas a la parte delantera y trasera del vehículo. "Me temo que seré el próximo detenido. El mes pasado un tipo que conozco fue detenido mientras se encontraba con un proveedor en la carretera", admite. Una fuerte multa, varios años de prisión... Mahmud se pregunta ahora si sigue valiendo la pena. Sobre todo porque ha alcanzado su objetivo: "Me había fijado el objetivo de recaudar 40.000 dinares jordanos [más de 52.000 euros], lo he alcanzado, puedo parar".

Traficante en Ammán, Mahmud (nombre ficticio), está pensando en dejar su lucrativo negocio. © Baptiste Condominas/RFI

Y también está el peso del remordimiento. "Hoy me siento culpable, siento que estoy destruyendo la salud de la gente", afirma. Reconoce la tentación del dinero fácil en un país donde "no hay suficiente trabajo con buenos salarios" y una sociedad en la que "no se encuentra a sí mismo". Pero promete que pronto dejará de traficar. "Me doy uno o dos meses más", dice con voz insegura.

El comercio de Mahmud es un pequeño negocio en el camino del Captagon, que suele producirse en Siria y del que se exportan ilegalmente enormes cantidades a los países del Golfo, hoy principales consumidores de esta droga. Una droga que ha puesto la vida de Mohamed patas arriba. Aunque es libanés, nació y creció en uno de esos países cuyo nombre pide no mencionar. Su familia sigue viviendo allí, pero finalmente fue expulsado por su uso del Captagon.

Una "hermosa sensación"

Este treintañero con cara de niño cansado dice que empezó a tomarla cuando estaba en el colegio, con unos 15-16 años. Recuerda "una hermosa sensación" que le daba fuerza, energía, un sentimiento de superioridad y control. Sólo al principio. Porque también describe, a largo plazo, efectos mucho menos agradables: miedo, paranoia, inseguridad... "Dudé de mí mismo, dudé de todos los que me rodeaban, dudé de mis padres, dudé de todos", lamenta. A continuación, se vio "obligado a utilizar otros productos para equilibrar" estos momentos de "subida" y "bajada". Mohamed entonces mezcló hachís, Rivotril, alcohol y heroína...

Esta vertiginosa espiral no está exenta de consecuencias. En el país del Golfo donde vivía entonces, Mohamed fue detenido una primera, una segunda y una tercera vez. "Me dijeron: ‘Estás bajo vigilancia’. Hasta que un día me pillaron en un sitio, me registraron y me hicieron un análisis de sangre. Encontraron muchas drogas en mí y en mi sangre", cuenta. Tras una temporada en la cárcel, y luego un regreso forzado al Líbano, Mohamed siguió consumiendo drogas, antes de iniciar un tratamiento hace unos meses.

Ahora reside en un centro de desintoxicación en Maysra, una ciudad del Monte Líbano, al norte de Beirut. El paisaje es paradisíaco, con la calma de las montañas, el canto de los pájaros y el azul del mar Mediterráneo en la distancia. Aquí, todo parece sereno, pero no hay que fiarse, porque los habitantes del lugar han tenido vidas dolorosas. Sus vidas han quedado destrozadas, como la de Mohamed. "Si lo hubiera sabido, quizá no habría consumido", confiesa. Pero estaba atrapado por esta "hermosa sensación".

Una sensación que explica tal vez el éxito del Captagon en las monarquías del Golfo, donde está muy extendido y es de calidad superior, confirma Mohamed. Para él, "la gente sufre un gran vacío" en estos países. "No trabajan, reciben sus sueldos del Estado. Así que todo lo que está prohibido, las drogas, lo quieren probar... Las bebidas alcohólicas no existen, así que recurren a las drogas", afirma.

El Captagon está muy presente en las monarquías del Golfo, especialmente entre los jóvenes. © Baptiste Condominas/RFI

Aburrimiento y frustración

Este análisis lo comparte Ali Altarah, profesor de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Kuwait. Según este ex alto funcionario del gobierno, los jóvenes kuwaitíes están cayendo en las drogas principalmente por la falta de entretenimiento en el país. "¿Qué pueden hacer? Aparte de conducir por las calles. Levantar, verse con chicas... No tienen actividades. Y no pueden compensarlo recurriendo al alcohol, cuyo consumo está prohibido, como en Arabia Saudita", explica.

Pero el profesor también cree que es "una cuestión de frustración". Estima que "los jóvenes están perdidos, no saben lo que quieren en la vida" y no encuentran su lugar en una sociedad que los excluye de los procesos de decisión. "Los jóvenes están aislados y no forman parte de los planes de desarrollo de la sociedad. Este tipo de factores puede aumentar la probabilidad de que los jóvenes recurran a las drogas", enfatiza.

El especialista en juventud Ali Altarah ha seguido la aparición del Captagon en Kuwait, un pequeño emirato de menos de cinco millones de habitantes situado en el borde del Golfo. Señala que no es un fenómeno reciente, pero que ha crecido en los últimos años hasta convertirse en un "problema grave".

La pandemia de Covid-19, en particular, sacó a la luz la cuestión, detalla. Durante el toque de queda, los jóvenes tenían que quedarse en casa y no podían conseguir Captagon. La escasez provocó reacciones extremas. "De repente, las familias se dieron cuenta de que sus hijos eran violentos. La policía vino y fue entonces cuando descubrieron que el número de kuwaitíes involucrados en las drogas es muy alto. Tanto los niños como las niñas", precisa.

Efectos devastadores

El comportamiento violento no es la única consecuencia de la abstinencia. Amine Benyamina, jefe del Departamento de Adicciones y Psiquiatría del Hospital Paul-Brousse de París, señala que el Captagon, como anfetamina, estimula el estado de alerta, la lucha contra la fatiga, el rendimiento intelectual y "excita todo el metabolismo básico, especialmente el cerebral". Pero cuando se deja de consumir, los efectos son devastadores: gran fatiga, dificultad para conciliar el sueño e incluso riesgos de convulsiones y paros cardíacos.

El especialista en adicciones lo compara con "un motor en el que se pone querosén, un carburante muy potente; cuando se para, el motor se rompe". No es ni más ni menos que "un fenómeno de choque", explica Amine Benyamina. Este fenómeno se observa regularmente en los consumidores de anfetaminas o psicoestimulantes. "Todos los blancos por los que pasa este producto corren el riesgo de sobrepasar sus capacidades y descompensarse", resume el médico.

Si bien el Captagon estimula el estado de alerta, la lucha contra la fatiga y el rendimiento, los expertos advierten de las consecuencias sobre la psique y el cuerpo, como el agotamiento, los problemas de sueño y el riesgo de paro cardíaco. © Baptiste Condominas/RFI

Pero antes de ser una droga peligrosa, el Captagon era "un medicamento legal basado en la fenetilina", una sustancia de la familia de las anfetaminas, recuerda Laurent Laniel, analista del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, una agencia de la Unión Europea con sede en Lisboa (Portugal). La droga fue prohibida en la década de 1980 y las reservas de fenetilina -su ingrediente activo- se destruyeron en gran medida. Actualmente, las píldoras de Captagon que circulan en Oriente Medio "no tienen nada que ver con la medicina", insiste el investigador, sobre todo porque contienen sulfato de anfetamina, más potente que la fenetilina.

Laurent Laniel también advierte que la composición del Captagon podría cambiar con el tiempo. "Siempre es posible que los ingredientes utilizados para fabricar la píldora cambien en el futuro", advierte. La anfetamina, por ejemplo, podría ser sustituida por la devastadora droga sintética metanfetamina. Pero sea cual sea su futuro, el Captagon actual ya está teniendo un impacto real en la juventud y las sociedades de Oriente Medio y, más allá de eso, en las relaciones entre Estados de la región, en el centro de un comercio complejo y extenso.

