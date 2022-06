Conexión Captagon (2/4): un tráfico, varias fronteras.

Gran Reportaje

RFI dedica una investigación al captagon, una droga producida y consumida en Oriente Medio. En los últimos años se han incautado decenas de millones de pastillas en los Estados del Golfo, Líbano, Jordania e Irak. Tras reunirse con usuarios y distribuidores de captagon en el primer episodio de esta serie exclusiva, Nicolas Keraudren, Nicolas Feldmann y Nicolas Falez exploraron en esta segunda parte varias fronteras atravesadas por este tráfico.

Escondido en naranjas o granadas, en latas de aceite o salsa, el captagon llega de muchas formas a Kuwait. Seguir la pista a esta pequeña píldora de droga que viaja clandestinamente por la región no es tarea fácil, explica Osama Al-Shami al volante de su gran 4x4. "Nos llega mucho captagon desde Abdali, el paso fronterizo entre Kuwait e Irak", dice el funcionario de aduanas kuwaití.

Pero las pequeñas tabletas de anfetamina también viajan por aire y por mar. "Las pastillas también llegan a través del aeropuerto. Y luego, las grandes cantidades llegan sobre todo al puerto de Shuwaikh por el tamaño de los contenedores", explica este hombre corpulento vestido con un dishdasha, una prenda blanca y larga, el traje tradicional de los hombres de los países del Golfo.

Según un documento oficial que RFI pudo consultar, sólo en el puerto comercial de Shuwaikh, el más importante de Kuwait, se incautaron el año pasado más de 37 millones de pastillas de captagon. Para llegar allí, el vehículo del aduanero toma una carretera sinuosa a lo largo de una autopista muy transitada. Al final de la carretera, los camiones forman una larga cola. Sus conductores, aparentemente todos del subcontinente indio, esperan en el calor y el polvo a que su carga sea inspeccionada primero por la aduana.

Investigaciones e inspecciones

Al mismo tiempo, los funcionarios de aduanas están ocupados en la plataforma de inspección. Cuando descargan la mercancía -principalmente productos alimenticios importados del extranjero- abren algunas de las muestras para comprobar si hay píldoras de captagon escondidas en su interior. Suele ser una operación compleja. Porque normalmente tienen que "sacar toda la carga" para asegurarse de que no hay drogas en ella, dice Osama Al-Shami. Pero "a veces simplemente sacamos lo que está en el centro del contenedor para poder hacer una línea y comprobar ambos lados".

Según un documento oficial, el año pasado se incautaron más de 37 millones de pastillas de captagon sólo en el puerto comercial de Shuwaikh, el mayor de Kuwait. © Baptiste Condominas/RFI

Estas verificaciones forman parte de un largo proceso. Primero se hace una investigación, se analiza la documentación para comprobar "si la información es dudosa o no", explica el funcionario de aduanas. A continuación, la carga se somete a rayos X. Si la exploración no revela nada, se envía al área de inspección. "Y nos aseguramos de tener el escuadrón de perros con nosotros si tenemos alguna duda". Osama Al-Shami señala un cargamento procedente del Líbano. Explica que el escáner detectó una zona más oscura en la parte delantera del camión que podría ser un cargamento de droga. Pero en este caso, la búsqueda no arrojó nada. "Los perros lo olfatearon, no hay nada en él. Así que es un envío limpio. Ahora vamos a poner todo dentro y a sellar el recipiente de nuevo. Este camión puede irse”.

El funcionario de aduanas reconoce que el origen de la carga es importante, ya que hay "países de alto riesgo" para los que las autoridades kuwaitíes comprueban "más documentos antes de recibir la carga". Países que se niega a nombrar para no crear un incidente diplomático. "Pero escaneamos sistemáticamente cada contenedor por razones de seguridad y aduana", dice. Aunque el aduanero kuwaití no quiere nombrar a estos países de "alto riesgo", todas las miradas están puestas en las fronteras de Siria desde que surgió el consumo de captagon en Oriente Medio.

Contrabandistas que no se detienen ante nada

En Jordania, la gobernación de Mafraq es un punto importante en la ruta del captagon. Esta vasta región desértica del norte comparte sus fronteras con otros tres países: Irak al este, Arabia Saudita al sureste y, al norte, casi 300 kilómetros en común con Siria.

A unos diez kilómetros al norte de la capital regional se encuentra el puesto fronterizo de Jaber, el último paso antes de entrar en Siria. En esta tarde de mayo, el tráfico es tranquilo en la carretera principal de asfalto. A unos 500 metros del paso fronterizo, una docena de camiones están aparcados a un lado de la carretera. Dos conductores descansan a la sombra de su semirremolque tras un largo viaje. "Llevábamos naranjas. Vinimos del Líbano, dejamos nuestra carga en la frontera iraquí y volvimos a Jordania", dicen.

Estos dos conductores libaneses operan en esta zona fronteriza, propensa al tráfico. Ponen un café en una pequeña estufa y aceptan hablar con la condición de no dar sus nombres. "Ayer mismo se detuvo un coche con productos a bordo. Intentamos mantenernos alejados de todo eso. Pero hay que tener cuidado, dicen, porque a veces participan involuntariamente en el tráfico. "Hay traficantes que meten productos en tu vehículo sin que te des cuenta. Pero, por supuesto, algunos conductores están dispuestos a trabajar y ganar dinero”, añade.

En el puesto fronterizo de Jaber, entre Jordania y Siria, los conductores confiesan que algunos de sus colegas aceptan que se les pague por pasar droga de un país a otro. © Baptiste Condominas/RFI

Para frustrar la vigilancia de las autoridades jordanas, los contrabandistas no dudan en utilizar técnicas inesperadas. Además de las píldoras ocultas en la fruta o en diversos productos, varias fuentes confirman que a veces también se transportan a través de drones, cargadas a lomos de burros o incluso ocultas en los intestinos de las ovejas.

Pero los contrabandistas también aprovechan a veces el clima para traficar, explica Mohanad al-Rantissi, coordinador de programas de la ONG Generaciones por la Paz: "Cuando hay tormentas de arena, los controles se reducen, porque la visibilidad es menor, y es entonces cuando los contrabandistas aprovechan para introducir su mercancía. Sentado en las gradas del estadio de Mafraq, este hombre de treinta años que participa en la sociedad civil desde hace diez, nos cuenta que la pastilla circula mucho por aquí, debido a su proximidad con Siria.

"Como región de tránsito, acabamos con cantidades mucho mayores de drogas que pasan por nosotros y van a Arabia Saudita", lamenta el humanitario jordano. Esta situación da lugar a la violencia entre los traficantes que multiplican sus operaciones de contrabando con métodos cada vez más variados y las autoridades que refuerzan los controles. Mohanad al-Rantissi recuerda que recientemente se han vuelto a producir enfrentamientos en la frontera. El 22 de mayo, una semana antes de nuestro informe, los militares anunciaron que habían matado a cuatro traficantes que intentaban introducir captagon a través de Siria. Cuatro meses antes, el 26 de enero, otra operación del ejército contra el contrabando se saldó con la muerte de 27 traficantes. Considera que "la droga circula mucho más", porque "el captagon es uno de los recursos del régimen sirio", dice el joven, que asegura que la droga se fabrica principalmente en Siria.

Zonas grises en la frontera libanesa-siria

Esta observación se comparte en otra frontera, entre Siria y Líbano, en la región libanesa del Valle de la Becá. En el despacho de Bashir Khodor, gobernador de la provincia de Baalbek-Hermel desde 2014, un mapa decora la pared junto a una gran chimenea. La frontera entre los dos países es muy extensa, sus límites no siempre están muy claros y su trazado es impreciso, recuerda el funcionario libanés. En estas montañas, menciona "zonas grises" en las que "no sabemos" si es Líbano o Siria. "Todavía no hemos trazado la frontera exacta, hay pueblos en los que la mitad está en Siria y la otra mitad en Líbano. A veces incluso hay casas en las que "la mitad de la casa está en Líbano y la otra mitad en Siria".

Bashir Khodr, gobernador de la provincia de Baalbek-Hermel desde 2014, explica que la frontera entre Líbano y Siria es especialmente porosa en su región. © Baptiste Condominas/RFI

Es una situación que dificulta los controles. Sobre todo con la diversidad de medios que utilizan los traficantes: coches, 4x4, a veces animales o incluso simples individuos con maletas de droga. "En estas montañas, es imposible estar presente en toda la frontera", lamenta el gobernador. A pesar de ello, la lucha contra la droga es una de sus prioridades, subraya. Últimamente, el captagon se ha convertido en algo "muy importante para la seguridad libanesa". Bashir Khodor afirma que cada semana se detiene a traficantes.

No muy lejos de Baalbek, famosa por sus espectaculares restos romanos, se levantan las casas bajas del pueblo de Brital, con la montaña como horizonte. Kassem Mazloum, el mujtar -el alcalde- del pueblo, conoce muy bien la región. Al volante de su coche, señala una alta montaña cubierta de nieve. "Esta es la frontera entre nosotros y Siria", explica este hombre de rostro redondo y sonriente. Cuando se le pregunta si hay tráfico en su municipio, el alcalde responde sin contestar: "En todos los pueblos de la frontera con Siria hay tráfico”.

Mientras su vehículo circula entre las casas de Brital, Kassem Mazloum prefiere enumerar todo lo que se cultiva aquí (patatas, trigo, cebada, albaricoques, manzanas, cerezas...) antes que hablar del tráfico de captagon. El cincuentón sabe que su región no tiene buena reputación. Esta frontera entre Líbano y Siria siempre ha sido un lugar de tráfico de todo tipo. También señala que aquí muchos coches circulan sin matrícula. Y sólo hacen falta unos minutos de observación para darse cuenta de que parecen ser bastantes los que circulan sin identificación. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Un misterio...

Es también extraño que estos individuos que parecen tener un estatus especial en la región. A Kassem Mazloum no le gusta mucho esto. "Esta gente está fuera de la ley. Llegas a un control de seguridad y esperas tu turno como todo el mundo para que te revisen. Ellos no. No esperan como los demás. Van a la derecha”.

Conocida por sus restos romanos, Baalbek también es conocida por estar situada en un cruce de tráfico de captagon entre Siria y Líbano. © Baptiste Condominas/RFI

Es una frontera porosa, habitantes que se avergüenzan cuando se trata de hablar del captagon... Es difícil atravesar el espeso silencio que rodea el tema, porque el valle de la Becá no es sólo un lugar de tráfico: según nuestras informaciones, esta región alberga entre 50 y 70 talleres clandestinos de fabricación de captagon.

Recientemente, el ejército libanés llevó a cabo una espectacular operación en la zona para localizar a un importante traficante de drogas. La región es una encrucijada: el captagon fabricado en Siria transita por esta región del Líbano y el captagon producido aquí, en el este del Líbano, cruza la frontera siria antes de continuar su ruta hacia Irak o Jordania y luego hacia los países del Golfo.

Laboratorios clandestinos

Al principio de cada una de estas rutas, hay laboratorios clandestinos e inaccesibles... ¿Cómo son? ¿Cómo se fabrica captagon? El primer paso es obtener sulfato de anfetamina mediante un proceso químico, explica Laurent Laniel, analista principal del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, con sede en Lisboa. Este sulfato de anfetamina se mezcla después con otras sustancias para aumentar el volumen y con excipientes, cuya función es facilitar la forma y la administración del producto, para que la píldora "no se deshaga", por ejemplo.

Una vez que tenemos esta mezcla de polvos, "la metemos en una máquina, pulsamos un botón y la máquina produce píldoras en función de los polvos que hemos puesto", explica Laurent Laniel. La máquina estampa cada píldora "con el logotipo de su elección". En el caso del captagon clásico, el analista señala que el logotipo suele ser el de dos medias lunas enfrentadas.

Ilustración de un laboratorio clandestino de captagon basada en fotos del ejército libanés. © Baptiste Condominas/RFI

Y estas máquinas son uno de los principales problemas a los que se enfrentan las autoridades. Una vez que tienes la anfetamina, sólo tienes que comprar una -incluso puedes "montarla en tu comedor"- para producir tu droga. Y son relativamente fáciles de acceder, ya que están a disposición de la industria farmacéutica, dice Laniel. Aunque estas máquinas requieran una inversión financiera, la fabricación de captagon es entonces "relativamente fácil" y "por un gran número de actores distintos", explica el investigador.

Que sea una droga relativamente fácil de producir y al alcance de una multitud de actores potenciales hace que la lucha contra el tráfico sea aún más compleja. Sobre todo, si se añaden las fronteras, a veces poco claras, y la imaginación de los traficantes para eludir los controles. Pero estas no son las únicas dificultades. El tráfico de captagon tiene también una dimensión geopolítica, que prolifera en las tensiones y antagonismos del Oriente Medio actual.

Las principales rutas comerciales de captagon. © RFI

