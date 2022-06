Conexión Captagon (3/4): geopolítica del Captagon

GRAN REPORTAJE

RFI dedica una investigación al Captagon, una droga producida y consumida en Oriente Medio, donde se han incautado decenas de millones de pastillas en los últimos años. Después de examinar a los consumidores y a los traficantes, y de viajar cerca de las fronteras de este comercio ilegal, Nicolas Feldmann, Nicolas Keraudren y Nicolas Falez examinan las implicaciones geopolíticas de un comercio que pesa mucho en el escenario regional.

Anuncios Lee mas

Un reportaje de Nicolas Falez, Nicolas Feldmann y Nicolas Keraudren. Ilustraciones de Baptiste Condominas.

El 22 de abril de 2022, Arabia Saudita anunció haber incautado 3,7 millones de píldoras de Captagon en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, cerca de Yeda. Una incautación espectacular, con una puesta en escena al ritmo de una música marcial.

#ارقد_وآمن | إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة، وذلك بعد العثور عليها مخبأة بطرق مختلفة، وبعد التنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص.

🔗| https://t.co/5iWY97KZIb#زاتكا pic.twitter.com/70q3uIiIxG — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) June 10, 2022

En los últimos años, las operaciones a gran escala se han sucedido, beneficiándose en el proceso de una gran cobertura mediática. A finales de diciembre de 2021, la aduana libanesa encontró 9 millones de píldoras escondidas en un cargamento de cítricos en el puerto de Beirut. A finales de junio de 2021, las autoridades sauditas descubrieron 14,4 millones de píldoras de anfetaminas en el puerto de Yeda, escondidas en vallas de hierro. Estas incautaciones revelan la magnitud del tráfico de Captagon en la región.

Lea también: Conexión Captagon (1/4): dos lunas crecientes sobre una píldora

Los testimonios recogidos por RFI en Líbano y Jordania señalan a Siria como el principal lugar de producción de esta droga, que también se fabrica en menores cantidades en la llanura de la Becá, en el este de Líbano. Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) centraliza la información sobre las incautaciones de drogas en todo el mundo. "Dos países –Líbano y Siria– son los que más se identifican como origen de las píldoras de Captagon", confirma el informe de esta rama de la ONU.

¿El tráfico de Captagon es sólo un comercio ilegal, en el que los traficantes y las fuerzas del orden juegan al gato y al ratón? ¿O nos dice algo sobre el Oriente Medio actual?

Lea también: Conexión Captagon (2/4): un tráfico, varias fronteras

Ilustración basada en fotografías de incautaciones realizadas por las aduanas sauditas. © Baptiste Condominas/RFI

En los primeros cinco meses de 2022, el ejército jordano anunció que había incautado 19 millones de pastillas de Captagon. Esto supone ya cinco millones más que el total incautado el año anterior. En el lugar, las autoridades no respondieron a las solicitudes de entrevista de RFI. Pero el 23 de mayo, en un canal de televisión jordano, el coronel Mustafa al Hiyari describió la estrategia de los traficantes en las fronteras del reino, divididos en varias unidades con tareas bien definidas: "Uno de los grupos se encarga de la vigilancia, otro tiene la misión de desviar la atención del ejército, mientras que el tercero espera el momento adecuado para pasar las drogas".

En esta entrevista, el militar no dudó en calificar la situación de "guerra contra el narcotráfico" y señaló la responsabilidad de grupos afines a Irán. "En Siria hay muchas organizaciones terroristas: Daesh, Jabhat al-Nosra o Ansar Dine. Pero también hay otro componente terrorista: se trata de las organizaciones iraníes, que son más peligrosas, porque se basan en agendas externas y tienen como objetivo la seguridad nacional jordana", afirmó.

Una píldora en el escenario regional

Si el régimen de Bashar al-Asad se ha mantenido en el poder en Siria a pesar de 10 años de guerra, es porque ha recibido apoyo militar extranjero: de Rusia, pero también de Irán y sus aliados regionales, como el Hezbolá libanés. ¿Desempeña este eje un papel activo en el tráfico de Captagon en Oriente Medio?

Para Makram Rabah, profesor de Historia de la Universidad Americana de Beirut, no hay duda: Teherán y sus aliados en el Levante, incluido Hezbolá –la poderosa organización chiita libanesa dirigida por Hasan Nasrallah–, intentan desestabilizar a las ricas monarquías del Golfo. "El Captagon es claramente utilizado por Irán como arma para atacar a los países del Golfo, incluidos Kuwait y Arabia Saudita", afirma este conocido analista en Líbano y el Golfo. "Captagon es una marca de Irán. Humorísticamente, esta droga se llama en el Líbano ‘la píldora de Nasrallah’", añade.

El objetivo de Irán "es ante todo crear un problema social en estos países" e imponerse "como un actor inevitable" con el que es imprescindible negociar en la región. Y luego, por supuesto, está el dinero generado por este tráfico, que representa un maná financiero para Teherán, subraya Makram Rabah. Según él, incluso si resultara que Hezbolá e Irán no estaban detrás de este negocio, seguirían siendo "responsables" porque protegen y cubren las redes implicadas en el contrabando.

El tráfico de Captagon en Oriente Medio pesa sobre las relaciones, a veces tensas, entre algunos Estados de la región. © Baptiste Condominas/RFI

Estas acusaciones son firmemente negadas por Husein Hajj Hasan, diputado de Hezbolá desde 1996. "Consideramos que la producción y el tráfico, el comercio, incluso el consumo de drogas es haram en el sentido religioso, es un error divino", insiste este cargo electo de Baalbek-Hermel, en el Valle de la Becá. Cerca de la frontera con Siria, esta región del Líbano tiene la reputación de albergar tanto la producción como el tráfico de Captagon. Pero "no se trata de una cuestión específica de Baalbek-Hermel", se defiende el político. Asegura que su circunscripción no está más afectada que otros territorios del país.

"Las fuerzas armadas libanesas han descubierto fábricas en muchas otras regiones, pero el foco está en Baalbek-Hermel por razones políticas", dice el ex ministro, denunciando las "campañas mediáticas y políticas" contra su partido. Husein Hajj Hasan acusa, de hecho, a algunos países del Golfo de querer "utilizar este asunto" por "razones políticas".

Siria, ¿un "narcoEstado"?

Si el profesor Makram Rabah teme que Líbano se convierta en un "narcoEstado", una fuente diplomática occidental contactada por RFI ya utiliza este término para describir la Siria de Bashar al-Asad. Y este es también el análisis del New Lines Institute, que ha publicado recientemente un estudio muy completo sobre el tráfico de Captagon. Si la guerra civil ha creado "condiciones propicias para la producción" de esta droga, el régimen sirio también ha buscado "fuentes alternativas de ingresos", explica Caroline Rose, investigadora de este centro de investigación estadounidense.

Las autoridades de Damasco requisaron entonces esta producción –ya presente en el paisaje sirio desde hace décadas– para "generar nuevas fuentes de ingresos", tanto para los miembros del gobierno como para las milicias o sus aliados, los grupos armados afiliados a la Guardia Revolucionaria iraní o a Hezbolá. Y hay muchas pistas que implican al Estado sirio, señala Caroline Rose.

En primer lugar, está el origen de muchos envíos de Captagon de dimensiones industriales: se trata de puertos estatales o accesibles al Estado, como el puerto de Latakia. También está el origen de los materiales utilizados para ocultar las píldoras (rollos de cartón, cítricos, envoltorios de jabón, etc.): todos proceden de regiones controladas por el gobierno sirio. "Y esto permite rastrear hasta empresarios y personalidades del sector agrícola e industrial muy cercanos al régimen de Bashar al-Asad", explica la analista del New Lines Institute. Por último, pero no menos importante, hay pruebas de que la 4ª división del ejército sirio, comandada por el hermano de Bashar al-Asad, Maher, "facilitó la producción y el transporte de píldoras de Captagon a los puertos controlados por el Estado y por esta 4ª división".

De izquierda a derecha: Bashar al-Asad, el presidente sirio, Hasan Nasrallah, el líder de Hezbolá y Mohamed bin Salman, príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudita. © Baptiste Condominas/RFI

Impacto comercial

Cómplices. Beneficiarios. ¿Instigadores? ¿Cuál es exactamente la implicación de ciertos Estados, líderes y grupos armados en la región? La respuesta está en la opacidad de los regímenes autoritarios. Si el tráfico de Captagon tiene raíces geopolíticas, también tiene consecuencias geopolíticas. En 2021, Arabia Saudita se cansó de encontrar millones de pastillas de Captagon en productos importados del Líbano. El reino suspendió entonces sus importaciones de ese país. Un verdadero golpe para la economía libanesa, que ya atraviesa una crisis histórica.

"Desde que surgió el problema del Captagon entre Líbano y Arabia Saudita, los sauditas han detenido todas sus importaciones de productos procedentes de Líbano", lamenta Antoine Seif, director del grupo industrial libanés de panadería Moulin d'Or, que exporta al reino donuts congelados para los McDonalds de Riad. Describe una "situación muy crítica", que ha obligado a muchos fabricantes que contaban con sus exportaciones a Arabia Saudita a "separarse de algunos de sus empleados".

Antoine Seif denuncia una "mafia libanesa" que exporta Captagon a Arabia Saudita "directamente por el puerto o transitando por otros lugares como Grecia o África". El director general de Moulin d'Or pide a las autoridades libanesas que vigilen más estrechamente el puerto de Beirut y que aumenten el número de controles para "preservar nuestros vínculos con todos los países amigos", de modo que la situación pueda resolverse "lo antes posible".

Hasta la fecha, las autoridades sauditas no han respondido a las solicitudes de entrevista de RFI.

La suspensión por parte de Arabia Saudita de las importaciones procedentes del Líbano, a causa del tráfico de Captagon, pesa sobre las empresas libanesas, como las panaderías Moulin d'Or, de Antoine Seif. © Baptiste Condominas/RFI

El mito de la "droga yihadista"

Las redes mafiosas que producen y exportan el Captagon, los regímenes y las economías que se benefician o sufren directamente de él, el tráfico que alimenta y exacerba las tensiones regionales... Las píldoras con forma de media luna son motivo de preocupación. Y como resultado, generan muchos rumores. En Oriente Medio, como en Occidente, sigue circulando la idea de que el Captagon sería "la droga de los yihadistas".

El propio gobernador de la provincia libanesa de Baalbek-Hermel, Bashir Khodr, parece seguir convencido de ello. Considera que el Captagon es la "droga favorita de los combatientes terroristas" por sus efectos: "Ya no duermen, son agresivos, pierden sensaciones físicas y emocionales: ". El representante libanés asegura que los yihadistas del grupo Estado Islámico y del Frente al-Nosra se han visto "bajo el efecto del Captagon" y que las organizaciones terroristas "lo necesitan para hacer la guerra".

¿Cuánto Captagon se ha consumido entre los yihadistas en Irak y Siria en los últimos años? Imposible decirlo... Pero el mito de una "droga yihadista" se ha propagado cuando se han cometido atentados en Europa en los últimos años, sobre todo a raíz de los ataques que mataron a más de 130 personas el 13 de noviembre de 2015 en París.

Sin embargo, "no hay pruebas contundentes", advierte Laurent Laniel, analista principal del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, con sede en Portugal. Los análisis toxicológicos realizados por la policía científica francesa a los cadáveres de los yihadistas que atentaron en el Bataclan demostraron que no habían tomado "ni alcohol ni drogas y, en particular, no Captagon", recuerda el especialista. Para él, "está claro", nada prueba que "hayan tomado Captagon u otras drogas", incluso en los atentados que siguieron en Bélgica o Suecia.

Problemas de seguridad, comerciales, sociales y políticos, el Captagon plantea muchas cuestiones que las sociedades y los Estados de Oriente Medio deben afrontar hoy en día.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo