Conexión Captagon (4/4): un reto para los Estados y las sociedades

RFI dedica una investigación al captagon, una píldora de anfetamina fabricada principalmente en Siria y Líbano y cuyo tráfico riega toda la región, en particular los países del Golfo a menudo considerados como uno de los principales mercados de esta droga. El captagon representa un reto para los estados y sociedades de Oriente Medio: ¿cómo luchar contra el tráfico? ¿Cómo prevenir y tratar el consumo?

Un reportaje de Nicolas Falez, Nicolas Feldmann y Nicolas Keraudren. Ilustraciones de Baptiste Condominas

Cargamentos arrojados a mar abierto antes de ser recuperados, pequeñas embarcaciones rápidas que se acercan a la costa para descargar su mercancía, bolsas de pastillas escondidas en contenedores... En su despacho de la Administración General de Aduanas de Kuwait, Osama Al-Shami, director de la oficina de derechos de propiedad intelectual, enumera los numerosos métodos utilizados por los traficantes para introducir la sustancia en este pequeño emirato del Golfo. "Es un error pensar que somos más inteligentes que ellos. Es un error pensar que somos más listos que ellos, porque cada vez que detenemos algo, vuelven con una nueva forma de hacerlo", dice el aduanero.

Vestido con el traje tradicional del Golfo, el dishdasha, el hombre, corpulento, toma el teléfono de su mesa y se pone las gafas. Muestra través de algunos videos incautaciones notables: pequeñas bolsas que contienen entre 700 y 1000 pastillas escondidas en botellas de ketchup, bolsas de papas e incluso ladrillos... La inventiva de los contrabandistas parece no tener límites, por lo que requiere una verdadera cooperación entre los Estados.

"Tenemos reuniones entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. También hemos firmado un acuerdo con Dubái. En cuanto tienen información sobre un cargamento de alto riesgo, nos avisan antes de que el barco llegue aquí", explica el representante kuwaití. Sus hombres también reciben capacitación de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Estos intercambios son necesarios para hacer frente al "inmenso desafío" del narcotráfico. Los países del Golfo son ricos y el captagon no cuesta casi nada", dice Osama Al-Shami. Así que si se trata de venderlo a particulares, hay un mercado para ello. Las pastillas con el motivo de la media luna son realmente asequibles en comparación con otras drogas de la región.

Para trasladar el captagon de un país a otro, los traficantes no dudan en esconder las pastillas en fruta o en latas de salsa o aceite. © Baptiste Condominas/RFI

También en Beirut, quienes están en primera línea de esta lucha están preocupados por el aumento del tráfico en los últimos años. "El captagon ha sido un problema durante unos cinco años. Y seguimos con un alto nivel de tráfico: hace ocho meses nos incautamos de un cargamento de 30 millones de pastillas de captagon, con destino a Arabia Saudita", afirma un agente de la lucha antidroga que desea permanecer en el anonimato.

En su teléfono móvil, también muestra fotos de tabletas de captagon interceptadas en la ruta de tráfico. Cientos de miles de píldoras ocultas en naranjas, escondidas en olivos cuyos troncos han sido desenterrados, sumergidas en grasa de motor... Ante la variedad de estas estrategias, los investigadores tienen que redoblar sus esfuerzos y multiplicar los métodos de investigación.

Aunque esta fuente reconoce que no dispone de los medios necesarios para pagar a los informantes, dice que trabaja "con la información recuperada durante las incautaciones: huellas dactilares, números de teléfono, papeles falsos". En algunos casos, esto permite rastrear e identificar ciertas señales de alerta: "En Dubái, interceptaron captagon almacenado en preservativos escondidos dentro de naranjas y esto llevó a la incautación en Beirut de una reserva escondida de la misma manera. Otras formas de obtener información: la competencia entre traficantes que da lugar a denuncias, así como los casos de venganza de esposas víctimas de violencia doméstica que denuncian a sus maridos.

Si bien las grandes cantidades proceden de Siria, también se producen volúmenes más pequeños en el Líbano, sobre todo en la región de Baalbek, confirma esta fuente, que estima el número de fábricas clandestinas en "50 a 70". Y donde, continúa, los refugiados sirios asentados en el Valle de la Becá son generalmente empleados por los libaneses para participar en un tráfico que va "en ambas direcciones" entre Líbano y Siria. "El captagon producido en Líbano puede transitar por Siria y el Captagon producido en Siria puede transitar por Líbano. Las mercancías exportadas desde el país de los cedros pasan por los puertos de Beirut, Trípoli en el norte, Tiro y Saïda en el sur, pero también por el aeropuerto de la capital y la carretera sirio-libanesa con las monarquías del Golfo y Libia como objetivo final.

En 2021, las autoridades libanesas recibieron ayuda de Francia para luchar contra el tráfico de captagon. París proporcionó un escáner para encontrar drogas ocultas en los cargamentos que pasan por el puerto de Beirut. Para desbaratar los controles, los traficantes no dudan en enviar las pastillas de droga a Europa o África, para luego devolverlas a las monarquías del Golfo.

En marzo de 2022, en Austria, varios miembros de la misma familia fueron condenados a prisión. Recibían captagon desde el Líbano y en la trastienda de una pizzería de la zona de Salzburgo se escondían las pastillas en hornos de pizza, lavadoras y otros electrodomésticos que luego se enviaban a Arabia Saudita.

Un arsenal legislativo ultrarrepresivo

Para combatir el captagon en la región, algunos países también están desplegando un arsenal legislativo ultrarrepresivo contra los consumidores. En Jordania, los usuarios se arriesgan a una multa en el mejor de los casos, y a la cárcel en el peor. En la terraza de un café de Ammán, Mousa Daoud, fundador de la Sociedad Antidroga de Jordania, explica que su ONG lleva a cabo "campañas de sensibilización" cerca de las fronteras. Especializada en la prevención de riesgos para los consumidores de drogas, su asociación pretende "dar toda la información posible a los estudiantes para protegerlos de estas drogas".

Este hombre elegante, bien afeitado y con un sombrero blanco con borde azul, cree que la legislación jordana es demasiado dura con los usuarios. Hoy en día, en Jordania, una persona detenida en posesión de una pequeña cantidad de drogas para consumo personal o detenida bajo la influencia de las drogas se arriesga a pasar entre uno y tres meses en prisión", afirma este farmacéutico de formación. Una condena que el usuario puede evitar pagando una multa de unos 3 dinares jordanos -algo más de 4 euros- por día de condena.

Sin embargo, Mousa Daoud cree que la prisión "no es en absoluto la solución adecuada". La Sociedad Antidroga de Jordania defiende un enfoque diferente. En su opinión, el usuario debe tener "derecho a tratamiento, acceso a un centro de desintoxicación" y ser devuelto "al corazón de la sociedad, para participar en proyectos nacionales". Por otro lado, el presidente de la ONG considera que la legislación jordana ha mejorado en cuanto al endurecimiento de las penas para los traficantes, aunque a su juicio sigue siendo insuficiente. “Hoy en día, hay casos en los que las sentencias pueden llegar a los 10 años de prisión", dice. “Esto es algo bueno para nosotros, pero creemos que hay que ir más allá" con sentencias más duras.

Música y saunas

Para los Estados, el reto es también proporcionar tratamiento. El Hospital al-Rashid está situado a unos 20 minutos del centro de Ammán, en las alturas de Abu Nsair. Este establecimiento privado, fundado en 1996, afirma ser el líder de la región en el tratamiento de adicciones y trastornos psiquiátricos. Para acceder a la "unidad de pacientes", hay que pasar por una puerta metálica vigilada por un agente de seguridad. En el piso, la música fuerte viene de una habitación. “Aquí tenemos musicoterapia, como no podía ser de otra manera", dice el responsable de relaciones públicas del hospital. “También realizamos tratamientos de sauna. En este hospital se encuentran las técnicas más modernas”, asegura.

Cada unidad lleva el nombre de un perfume. La llamada "Arjwan" - "la violeta" en árabe- se utiliza para los usuarios de captagon. Si uno olvida las rejas de las ventanas, sus habitaciones parecen las de un hotel clásico: una cama, una mesa, un baño con ducha y aseo. En el pasillo, un paciente deambula bajo la mirada de una enfermera con bata azul. Pero es imposible hablar con él: la dirección no ha autorizado a RFI a hablar con las personas atendidas en el hospital.

El Hospital al-Rashid, en las alturas de Abu Nsair, cerca de Ammán, se presenta como el líder de la región en el tratamiento de adicciones y trastornos psiquiátricos. © Baptiste Condominas/RFI

"En estos momentos, tenemos entre 30 y 40 pacientes en tratamiento por su adicción al captagon, y observamos que esta cifra va en aumento con el paso de los años", afirma el doctor Abdelhamid al-Ali. Pacientes que vienen del Golfo o de Jordania, trasladados por los médicos, enviados por sus familias o que deciden tratarse ellos mismos, dice este especialista en adicciones, como muestra la pared de su despacho, cubierta de diplomas.

En este hospital, explica el profesional, el proceso de tratamiento se divide en tres etapas. La primera etapa consiste en "investigar al paciente" para saber exactamente qué ha tomado y en qué cantidades, determinando "la naturaleza de las pastillas consumidas" y las posibles mezclas, con marihuana, por ejemplo. El segundo paso es la desintoxicación, "que significa que vamos a limpiar el cuerpo de todas las drogas, de todas las sustancias, con la ayuda de tratamientos y medicamentos", explica el médico. La tercera y última etapa se centra en la reconstrucción de la persona mediante "nuevas actividades, con la ayuda de un tratamiento psicológico acompañado, terapias conductuales y terapia ocupacional".

Después de este curso de tratamiento, que dura entre uno y tres meses, los pacientes siguen recibiendo un seguimiento con una revisión mensual. "Cuando los pacientes entran, están agitados, violentos y a veces muy tensos... Pero cuando salen, parecen mucho más tranquilos y en paz", dice el Dr. Abdelhamid al-Ali.

Un problema "sin solución"

En el Golfo, también hay muchos establecimientos similares a este hospital jordano. Pero a pesar de los repetidos solicitaciones en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, RFI ha concedido acceso. El consumo de drogas, castigado en el mejor de los casos con una fuerte multa y en el peor con la pena de muerte, es un tema tabú en esta parte del mundo.

En Kuwait, sin embargo, una asociación ha aceptado abrir sus puertas. La Sociedad Bashayer Al-Khair, creada en 1993, está especializada en curas de desintoxicación. Sus miembros acompañan a personas que sufren adicción a las metanfetaminas, conocidas como "shabu" en la región, a la heroína, al hachís, pero también y por supuesto al captagon. "Es un edificio pequeño, pero hacemos mucho trabajo aquí", dice su director, el Dr. Abdul Hamed Al-Balali, como para disculparse por el aspecto ruinoso del establecimiento.

Este anciano sonriente de larga barba gris recuerda que su asociación es "la primera de los países del Golfo en ocuparse de los drogadictos, en tratarlos y en concienciar sobre este gran problema". La Sociedad Bashayer Al-Khair sigue la "teoría de la elección" del famoso psiquiatra estadounidense William Glasser, según la cual los individuos dependen del equilibrio entre cinco necesidades: pertenencia, poder, placer, libertad y supervivencia. A la que el Dr. Abdul Hamed Al-Balali ha añadido una sexta: "espiritualidad". "Nuestra teoría se llama MSS: método de motivación espiritual", explica el director de la asociación.

Creada en 1993 por el Dr. Abdul Hamed Al-Balali, la Sociedad Bashayer Al-Khair está especializada en la rehabilitación de drogadictos, incluidos los adictos al captagon. © Baptiste Condominas/RFI

Tras una breve presentación de las instalaciones, el Dr. Abdul Hamed Al-Balali se dirige a una gran sala de recepción, donde le espera un pequeño grupo de hombres, todos ellos vestidos con ropa tradicional, sentados en mullidos sofás. Uno de ellos se esfuerza por levantarse para cerrar todas las cortinas. Otro enchufa una gran pantalla de plasma a la que conecta una memoria USB. En el video que aparece en la televisión, el Dr. Abdul Hamed Al-Balali -unos diez años más joven- presenta su asociación en árabe a la música religiosa. Cuando el video termina, las cortinas se abren de nuevo. El anciano vuelve a hablar.

"Tenemos grupos que trabajan en las cárceles y en los hospitales", se jacta de haber acogido a entre 1.000 y 2.000 personas cada año y de no hacer distinción entre kuwaitíes y extranjeros, musulmanes o no. "Nos ocupamos de todos, porque es un problema global. Pero es un problema "’imposible de resolver’", reconoce el responsable de la asociación, independientemente del país. "Esta droga nunca se detendrá. Sin embargo, se puede reducir el fenómeno, salvar a estas personas", a menudo muy jóvenes.

Georges puede ser una de "esas personas". Este ex soldado del ejército libanés, de treinta años, procedente de Trípoli, la gran ciudad del norte del Líbano, se somete a una cura en el entorno paradisíaco del centro de desintoxicación de Maysra, una localidad del Monte Líbano, al norte de Beirut. Entre las montañas y el mar, ahora medita sobre su existencia pasada y futura. "Mi vida fue una vida de muerte. Me tatué en la mano: 'The End' (Fin). Para mí, ese fue el final", dice suavemente el ex usuario de captagon. “¿Si tuviera que aconsejar a un joven tentado por la píldora con dos lunas crecientes? Le diría que no tocara, no sólo el captagon, sino cualquier tipo de droga. Y que vea la vida. La vida es bella".

"Mi vida fue una vida de muerto. Volví a la buena vida", dice Georges, un joven libanés en rehabilitación. © Baptiste Condominas/RFI

El captagon no siempre se produjo y consumió en Oriente Medio. Hace veinte años, la píldora era fabricada y traficada por redes mafiosas europeas, especialmente en los Balcanes. En la actualidad, el rastro del captagon llega hasta Siria y el Líbano, y los traficantes no dudan en enviar la droga a través de Europa para eludir los controles que aumentan en los Estados del Golfo, el Líbano y Jordania. ¿Podría esta droga, que ahora hace escala en Europa, encontrar un nuevo mercado allí?

"El perfil del captagon es uno de los que podría interesar a la tendencia actual", afirma con cautela el Dr. Amine Benyamina, que dirige el Servicio de Adicciones del Hospital Paul Brousse de Villejuif, en los suburbios de París. Porque las drogas o sustancias sintéticas - a menudo fabricadas en Asia u Oriente Medio - son actualmente populares. Estos "clubes de la droga" se forman generalmente para "festejar" y con el estimulante "aumentar el placer, especialmente el sexual". Captagon cumple estos criterios. "Espero que no llegue" a Europa, dice el doctor Benaymina, pero "la tendencia actual es hacia este tipo de perfil".

