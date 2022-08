Muerte de Ayman Al-Zawahiri: los talibanes denuncian una violación de su soberanía

Afganistán

Estados Unidos afirma haber matado a Ayman Al-Zawahiri, líder del grupo terrorista Al Qaeda, en un ataque en Afganistán. Ayman Al-Zawahiri se encontraba en una residencia en el corazón de Kabul, donde la casa que ocupaba fue blanco de un ataque con drones. Los talibanes denuncian el ataque de la CIA.

Con nuestra corresponsal en Kabul, Sonia Ghezali

El atentado tuvo lugar en el corazón de Kabul, en el céntrico distrito de Shirpur. Aquí es donde viven varios líderes talibanes. Además, siempre ha sido una zona residencial habitada por miembros del gobierno. Limita con la zona diplomática y está a pocos metros del palacio presidencial. Y fue allí, en el corazón de Kabul, donde Ayman al-Zawahiri estuvo en una residencia. Al parecer, estaba en su balcón cuando se produjo el ataque con drones.

La enorme explosión se escuchó ampliamente el domingo por la mañana, alrededor de las 6:15 hora local. Incluso se encontraron restos en los jardines de los residentes locales. Los talibanes dijeron unas horas después que el ataque no había causado víctimas, que la casa estaba deshabitada y que se trataba de un cohete. Esta mañana se ha descubierto que no era así. A muchos habitantes del barrio les cuesta creer que el líder de Al Qaeda viviera en este barrio en el corazón de Kabul.

Los talibanes condenan la intervención en su territorio

Los talibanes se comprometieron a no albergar terroristas cuando firmaron los acuerdos de Doha. Y las autoridades afganas no pueden explicar la presencia del líder de Al Qaeda en la capital. Además, las autoridades no confirman la muerte ni la presencia de Al Zawahiri en este distrito de Kabul. La zona está completamente acordonada; es imposible acceder a la calle en la que se encuentra la casa que fue objeto del ataque.

Por otro lado, los talibanes condenan el ataque con drones de la CIA. Denuncian que se trata de una violación del derecho internacional y de la soberanía afgana. Según ellos, Estados Unidos ha violado el acuerdo de Doha al intervenir en su territorio. Los estadounidenses, por su parte, acusan a los talibanes de haber violado el acuerdo de Doha al albergar a un terrorista buscado por los servicios de seguridad internacionales. Es un diálogo de sordos, como los acuerdos de Doha... Una serie de condiciones, pero sin compromisos claros de ninguna de las partes.

