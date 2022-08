El desolador panorama de Afganistán al cumplirse un año del regreso de los talibanes

Afganistán

Afganistán parece estar al borde del colapso. 365 días después de que los talibanes tomaran el poder el 15 de agosto de 2021, todos los indicadores están en rojo. La economía desmoronada, el sistema de salud sin financiación, niños desnutridos y las mujeres excluidas de la educación y el mundo laboral.

Por Sonia Ghezali corresponsal en Kabul

Todas las tardes se forman multitudes frente a las panaderías de la capital afgana. Decenas de residentes indigentes mendigan. Bajo su burka azul, muchas mujeres piden a los transeúntes que les den un poco de naan (pan), compitiendo con los niños y los hombres que tienden la mano a los clientes. En Afganistán, la pobreza ha golpeado con fuerza en un país ya devastado por 40 años de guerra. La tasa de pobreza ha pasado del 72% en 2021 al 97% en 2022.

Fátima es una de las personas cuya vida ha dado un vuelco, pasando de la pobreza a la extrema pobreza. En su modesta casa de barro, saca de un cajón una bolsa de guisantes partidos. “Esto es todo lo que tenemos", dice. “Llevamos tres meses sin poder pagar el alquiler, la electricidad e incluso las facturas del agua”, agrega. Bajo la República Islámica de Afganistán, su marido tenía una tienda que tuvo que cerrar por falta de clientes. Ahora es vendedor ambulante y gana unos 150 afganis al día, es decir, 1,60 euros, lo que permite a la familia comprar unas cuantas barras de pan cada día, a menudo su única comida acompañada de té.

La desnutrición amenaza a más de un millón de niños

Se organizan distribuciones de alimentos en todo el país, pero son insuficientes. Las organizaciones humanitarias estiman que el 95% de la población no tiene suficiente para comer. En los campos de desplazados internos del país, donde la población se encuentra entre las más vulnerables, muchos niños están desnutridos.

En el campo informal de desplazados internos de Shahrak-e-sabz, en Herat, al oeste del país, Mahamat Yatim, representante de la comunidad, está preocupada: “Como no hay suficiente comida, los niños están cada vez más débiles. Mira”, dice, señalando el brazo demacrado de una niña con el vientre hinchado y las mejillas hundidas. “Tiene siete años y su hermana de al lado tiene cinco, pero parece más pequeña que ella. Esto se debe a que está desnutrida”. “Me duele todo”, murmura la niña, que se pasa el día sentada en los escalones de su refugio de adobe, agotada.

Según la ONU, más de un millón de niños afganos menores de cinco años están en riesgo de desnutrición. Las unidades de alimentación terapéutica de todo el país siguen estando llenas. Sarah Vuylsteke, coordinadora de proyectos de Médicos Sin Fronteras en Herat, observa un aumento del número de niños desnutridos en los últimos 12 meses, pero también le preocupa la desnutrición entre las mujeres embarazadas y lactantes, un fenómeno creciente que repercute directamente en la salud de los bebés.

El sistema sanitario en peligro

Mientras las necesidades aumentan, el sistema sanitario, debilitado por 40 años de guerra, está bajo presión. Con las sanciones internacionales vigentes desde la toma del poder por parte de los talibanes, el sistema sanitario, que depende casi por completo de los donantes internacionales, sufre la falta de recursos y la reducción de la cobertura sanitaria. Los centros de salud han cerrado. Muchos miembros del personal médico han dimitido o abandonado el país, lo que ha reducido el grupo de personal médico que intenta responder a las emergencias.

Una mujer sostiene a su hijo mientras está sentada en el suelo de la sala de urgencias del Hospital Infantil Indira Gandhi en Kabul, Afganistán, el miércoles 8 de diciembre de 2021. El sistema sanitario de Afganistán está al borde del colapso. AP - Petros Giannakouris

El hospital afgano-japonés de Kabul es un ejemplo de las limitaciones de los sectores de ayuda internacional. Este hospital, único en el país, está especializado en Covid-19. Desde mediados de julio, no ha recibido ninguna financiación. El personal sanitario no ha cobrado, pero los médicos siguen trabajando. "Seguiremos trabajando de forma voluntaria hasta que no podamos hacerlo más", afirma el director del hospital, que espera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) renueve el contrato de ayuda caducado.

En los hospitales públicos del país, los equipos médicos temen la suspensión de la financiación internacional. En el hospital de 20 camas de Bagram, en la provincia de Parwan, al norte de Kabul, el personal trabaja con el corazón encogido, dice Abdul Nasser Sarwari, director del centro, que atiende a 500 pacientes al día procedentes de los pueblos de los alrededores. "Nos dijeron que el actual contrato de financiación sólo duraría dos meses", dice. "Si se suspende la financiación, el sistema sanitario del país se colapsará", afirma.

La economía local se ha desmoronado

La incertidumbre del futuro también pesa sobre la economía, perjudicada por el cambio de régimen y las sanciones internacionales. Desde que los talibanes tomaron el poder hace un año, la economía local se ha hundido y el país se encuentra en una grave crisis financiera. El presupuesto estatal afgano solía depender en un 75% de la ayuda internacional, pero ésta se suspendió cuando los fundamentalistas religiosos llegaron al poder. El desempleo se ha disparado. El 70% de los hogares afganos no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Los bancos carecen de liquidez y se han visto obligados a imponer límites semanales de retirada de fondos desde hace un año. El Banco Central Afgano se ha visto privado de sus reservas internacionales, con 7.000 millones de dólares de sus activos congelados en Estados Unidos.

Cola delante de un banco de Kabul, el 14 de septiembre de 2021. AFP - KARIM SAHIB

Miles de empresas se han derrumbado, las que han sobrevivido tienen dificultades, víctimas de las sanciones internacionales impuestas a su país, dirigido por un gobierno talibán cuya legitimidad no ha sido reconocida por ningún país hasta la fecha. "Hacemos productos que luego se exportan por DHL a Estados Unidos, donde se venden en Amazon. Pero ahora DHL está cerrada", explica Omaid Niazi, una joven empresaria textil de Kabul. “Tenemos entre 70.000 y 80.000 dólares de productos en nuestros almacenes ahora mismo”, dice.

Aunque la economía se ha hundido, muchos empresarios celebran la reducción de la corrupción. "Solía pagar 200.000 afganos (2.200 euros) en coimas a las aduanas afganas para que un camión de mercancías cruzara la frontera con Irán", dice un importador de alimentos. "Desde hace un año, pago los impuestos según los productos y todo es legal", se alegra. Lo mismo ocurre con los transportistas de mercancías en Torkham, la frontera con Pakistán, donde las columnas de camiones de mercancías nunca han sido tan largas ni el tráfico tan fluido.

Las mujeres afganas, las condenadas del régimen

Mujeres afganas esperan para recibir dinero en efectivo en un punto de distribución de efectivo organizado por el Programa Mundial de Alimentos en Kabul, Afganistán, 20 de noviembre de 2021. AP - Petros Giannakouris

Para las mujeres, el 15 de agosto es un día negro, como escribieron en sus pancartas las manifestantes feministas que se manifestaron el sábado 13 de agosto frente al Ministerio de Educación en Kabul. Desde que tomaron el poder, los fundamentalistas religiosos han introducido una versión rigurosa de la sharía islámica. Las mujeres están excluidas de la vida política y de la mayoría de los trabajos. Las escuelas secundarias están cerradas para las adolescentes y, a pesar de las promesas del régimen talibán de reabrirlas, nada ha cambiado.

El uso del velo integral es obligatorio según un decreto emitido el pasado mes de mayo. En el espacio de unos pocos meses, la vida de las mujeres afganas se ha deteriorado drásticamente, perdiendo la mayoría de sus derechos, incluido el derecho a protestar. Según la ONU, las actuales restricciones al empleo femenino suponen una pérdida económica inmediata de hasta mil millones de dólares, o hasta el 5% del PIB de Afganistán.

Decenas de mujeres siguen movilizándose para defender sus libertades. Resisten a pesar de los riesgos. Algunos han acabado cediendo al miedo, aterrorizados por el acoso y las amenazas. “He trabajado durante 17 años en los medios de comunicación como periodista y presentadora", dice Azita. “Pero finalmente me callaron”, explica. Madre de tres hijos, acabó huyendo a un país vecino con la esperanza de obtener asilo en Europa.

