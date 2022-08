Teherán exige nuevas concesiones a EEUU en las negociaciones sobre el programa nuclear

Irán

Irán ha enviado su respuesta sobre el expediente nuclear a Josep Borell, jefe de la diplomacia europea, exponiendo sus condiciones. Esto a pesar de que la UE había dicho que el texto presentado era "definitivo" y que se trataba de tomarlo o dejarlo.

Anuncios Lee mas

La respuesta de Teherán, enviada antes de la medianoche, exige nuevas concesiones a Estados Unidos. "Irán ha expresado su preocupación por varias cuestiones pendientes. No son cuestiones que Occidente no pueda resolver. Estamos más cerca de un acuerdo, pero hasta que no se resuelvan estas cuestiones, el trabajo no estará completo", dijo Seyed Mohammad Marandi, asesor del equipo negociador iraní, informa nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi.

Ya el lunes, el jefe de la diplomacia iraní, Hossein Amir Abdollahian, había aclarado que los estadounidenses se habían mostrado flexibles verbalmente en dos de los tres temas pendientes, pero que Irán quería garantías de que Washington no se saldrá de nuevo -como hizo en mayo de 2018- del acuerdo nuclear de julio de 2015. En otras palabras, esto significa que todavía no hay nada definitivo. Sobre todo, porque el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, reaccionó diciendo que Teherán debería renunciar a sus exigencias "superfluas".

Con la guerra en Ucrania, la crisis energética a medida que se acerca el invierno y los considerables avances en su programa nuclear, Teherán cree estar en una posición fuerte y quiere obtener las máximas concesiones de Estados Unidos y los países europeos antes de llegar a cualquier acuerdo. Por su parte, la Unión Europea está "estudiando" la respuesta de Irán al "texto final" elaborado por la UE para salvar el acuerdo de 2015 sobre el expediente nuclear iraní, "en consulta con sus socios", según anunció este martes una portavoz de la Comisión Europea.

Tras varios meses de estancamiento, las conversaciones se reanudaron el 4 de agosto en la capital austriaca en un nuevo intento de salvar el acuerdo internacional alcanzado en 2015 entre Irán, por un lado, y Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia, por otro. El 26 de julio, el jefe de la diplomacia europea y coordinador del expediente nuclear iraní, Josep Borrell, presentó un proyecto de compromiso y pidió a las partes implicadas en las conversaciones que lo aceptaran para evitar una "crisis peligrosa".

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo