Elecciones legislativas en Israel: ¿qué pasa con la participación de los ciudadanos palestinos?

En las elecciones legislativas del martes 1 de noviembre -las quintas desde 2019- la participación de los ciudadanos palestinos de Israel -el 20% de la población- podría determinar el resultado de la votación. Nunca han sido tan cortejados, pero nunca se han alejado tanto de la política. Las encuestas prevén una participación inferior al 50% en esta comunidad. Y para estas elecciones, los partidos árabes se presentan de forma dispersa. La consigna: movilizar al electorado.

Informa desde Israel, Alice Froussard

En su feudo de Jaffa y ante un centenar de personas, hace su entrada el diputado Sami Abu Shahadeh, cabeza de lista del partido nacionalista Balad. Dice ser la voz de los palestinos en Israel y aboga por el fin del racismo y la ocupación.

"¡Nuestra lucha es por la libertad, la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos!”, afirma. Su partido rechaza cualquier colaboración con los partidos sionistas, a diferencia del de Mansour Abbas, que en 2021 se unió a la coalición gubernamental por pragmatismo, defendiendo que era mejor dejar de lado la cuestión palestina para conseguir más presupuesto para los palestinos en Israel.

“Una ideología peligrosa”, dice Abed Abu Shahadeh, concejal de Jaffa. "Creo que es lo contrario: tenemos que asumir nuestra ideología. No es sólo una cuestión de dinero, no es sólo una cuestión de presupuesto. La gente se preocupa por su dignidad, se preocupa por el trato que reciben, por lo que se dice de ellos, se preocupa por lo que ocurre en Al-Aqsa y por lo que ocurre en Cisjordania. Y no importa a quién voten, cada ciudadano palestino de Israel se despierta por la mañana sabiendo que hay un Estado que trabaja contra ellos”, explica Abed Abu Shahadeh.

Traición

Pero no todo el mundo está convencido de su discurso. Muchos están boicoteando la votación por una cuestión de principios, como Sally Azzam, cofundadora del café Liwan en el centro de Nazaret. "Creo que al votar estoy traicionando a mi pueblo. Nada cambiará a través de la Knesset. El hecho de que haya unos cuantos árabes sentados en el parlamento, debatiendo sobre la marcha, pensando que pueden cambiar algo, todo eso, no es realista. Y por experiencia, lo hemos visto”. Según ella, si Israel da cabida a los diputados árabes, "es porque casi no tienen impacto".

