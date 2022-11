Dennis, trabajador keniano en las obras del Mundial 2022 de Catar: ‘Nos llamaban monos’

Catar 2022

Catar ha vuelto a ser criticado por el destino de los trabajadores extranjeros empleados en los estadios de la Copa del Mundo. En un informe publicado el jueves, la ONG británica Equidem denuncia un sistema de "discriminación y explotación" que, según ella, persiste a pesar de las reformas de la legislación laboral de Catar. La ONG se basa en los testimonios de unos 60 inmigrantes, principalmente nepalíes, indios y kenianos.

Dennis tiene 38 años. En 2020, decidió ir a trabajar a Catar con la esperanza de encontrar un mejor salario que en Kenia. Una agencia de contratación le prometió un contrato como agente de seguridad en un conocido hotel de Doha. Pero nada más llegar a Catar se desilusionó: "Me recogieron en el aeropuerto y me llevaron al lugar donde iba a trabajar. Y acabé en una empresa de construcción llevando ladrillos, como un albañil. Esto para nada lo que esperaba. Pero no tenía elección, tenía que trabajar”, recuerda.

Y más aún porque en Kenia, Dennis se endeudó para pagar a su agencia de contratación 1.300 dólares por un contrato del que no se respetaría ninguna cláusula: ni la función, ni el salario, que al final sería un 30% inferior al anunciado por un ritmo de trabajo frenético.

"Se suponía que trabajábamos 8 horas al día, pero en realidad eran más bien 13 o 14 horas con un descanso de 10 minutos, el tiempo para comer y beber. Luego vuelves a trabajar. Hoy todavía me duele. Estar durante mucho tiempo sin poder sentarme, cargando cosas pesadas. Algunos días tuve que ayudar a dos albañiles en lugar de uno, y el supervisor me dijo: 'Tienes que trabajar duro porque el estadio tiene que estar terminado en 2022 para la Copa del Mundo'. Y si pedíamos el pago de horas extras, nos amenazaban con despedirnos”, afirma.

Trabajadores tratados como esclavos

Después de salir de Catar, Dennis sigue muy marcado, física y moralmente, y es con la voz quebrada que relata las humillaciones sufridas en la obra. "A veces nos llamaban monos. Fue realmente hiriente. Nos decían: 'Tú, mono negro, trabaja más rápido'. Haz esto, haz aquello". Fue terrible. Fue un drama para nosotros.

En su informe, la ONG Equidem denuncia "prácticas que equivalen a trabajo forzoso". ¿Tenían Dennis y sus compañeros libertad para moverse fuera del trabajo? No había ninguna prohibición formal, pero lo que Dennis describe, al igual que otros trabajadores en este informe, es un clima de miedo y vigilancia incluso en el dormitorio, aislado de todo, al que Dennis fue llevado por su empleador para salir del lugar. "Después del trabajo, no eres libre de moverte como quieras. Eso no les gusta. No nos sentíamos libres, sino más bien como confinados”.

Algunas reformas no aplicadas

Sin embargo, Catar ha llevado a cabo reformas para mejorar la legislación laboral. Equidem habla de ello en su informe. En particular, Catar ha impuesto un salario mínimo y ha suprimido en gran medida el sistema de patrocinio que impedía a los empleados abandonar el país o cambiar de trabajo sin el permiso del empleador, pero la aplicación de estas leyes sigue siendo incierta, según la ONG, y los remedios insuficientes.

Geoffrey Owino, antiguo trabajador migrante en Catar, ha sido detenido en varias ocasiones por intentar hacer cumplir estas leyes. Ahora trabaja para la ONG Equidem en Kenia. "Algunos empresarios son intocables. Hacen lo contrario de lo que está escrito en la ley y no les pasa nada. Le daré un ejemplo de lo que ocurre. Vas a presentar una queja al Ministerio de Trabajo porque se han violado tus derechos, pero tu empleador se apresura a acudir al Ministerio del Interior, es decir, a la policía, y te denuncia como fugitivo. Bueno, serás deportado antes de que te escuchen. El propio gobierno está dividido. Y esto va en detrimento de los trabajadores”.

En un comunicado, el comité organizador de la Copa del Mundo refuta estas acusaciones y denuncia un informe "lleno de inexactitudes y afirmaciones falsas". En un comunicado más matizado, la FIFA dijo que estaba "en contacto con (sus) homólogos cataríes para evaluar la información contenida en el informe".

