‘Asistimos al principio del fin del régimen islámico en Irán’, asegura el historiador Touraj Atabaki

Irán

Desde hace tres meses, tras el anuncio de la muerte de Mahsa Amini, la República Islámica de Irán se enfrenta a una oleada de protestas sin precedentes. No es la primera vez que los iraníes salen a la calle, las protestas se suceden desde los albores del régimen islámico en Irán, pero las que comenzaron el pasado septiembre tienen una magnitud inédita. Entrevista con Touraj Atabaki, profesor emérito de la Universidad de Leiden (Países Bajos), historiador y especialista en movimientos sociales.

Por Darya Kianpour

RFI: En primer lugar, ¿cómo describiría este movimiento? ¿Es una revolución, una revuelta o un movimiento de protesta social?

Touraj Atabaki: Me parece que es un movimiento de protesta revolucionario, que trabaja para lograr una revolución. Las consignas, que en un principio eran de protesta, evolucionaron muy pronto hacia consignas revolucionarias, es decir, exigiendo la caída del régimen. Al perseguir esta reivindicación, este movimiento está preparando el terreno para una revolución.

¿Cuáles son las particularidades de este movimiento?

Este movimiento de protesta-revolución tiene cinco particularidades. En primer lugar, la continuidad. Aunque hubo altibajos, siempre hubo constancia y las protestas continuaron. Segunda característica: la radicalidad del movimiento. El lema "No al velo obligatorio" dio paso muy pronto al deseo de derrocar el poder y el régimen de la República Islámica. Este movimiento marcó muy claramente su ruptura con los reformistas y afirmó su antagonismo absoluto con el islam político en todas sus formas. La tercera especificidad de este movimiento es la forma de su expansión geográfica, que no se limita a grandes ciudades como Teherán, Ispahán, Shiraz, Tabriz o Mashad; ha prendido incluso en pequeñas ciudades y grandes pueblos en los cuatro puntos cardinales del país, afectando así a las diferentes etnias iraníes como los kurdos, los baluchs, los árabes, los azeríes... La cuarta especificidad es la de la juventud de los iniciadores, en particular chicas jóvenes seguidas y apoyadas por hombres jóvenes. Tienen un sistema de valores claramente distinto al del régimen y ya no quieren someterse a las limitaciones que éste trata de imponerles. En todos los lugares de protesta y en todo momento se ve a mujeres en primera línea, lo que indica que el lema "Mujer, vida, libertad" no es sólo un lema, sino que refleja la realidad de la época. Las mujeres llevan sobre sus hombros gran parte del peso de este movimiento. También vemos que son muy radicales y tienen reivindicaciones feministas.

El último punto es la variedad de formas de protesta: concentraciones callejeras, lanzamiento de piedras a las fuerzas represivas del régimen, huelgas, marchas silenciosas, "lanzamiento de turbantes" a los mulás, quema de instituciones religiosas... Pero en todas estas acciones, los manifestantes se abstienen de recurrir a una violencia desproporcionada e innecesaria, limitándose a responder a las agresiones y cargas de las fuerzas represivas

¿Cuál es el resultado de estos tres meses de protesta?

Creo que es necesario, en primer lugar, insistir en las consecuencias políticas de este movimiento. La población tomó conciencia muy pronto de que podía esperar y exigir un cambio en el poder, de que podía salir a la calle y resistirse a la represión, de que las mujeres podían quitarse el velo y prenderle fuego, de que los artistas se oponían abiertamente a producir películas que se ajustaran a los valores preconizados por el régimen, de que poetas, escritores, intelectuales, trabajadores... adoptaban la misma actitud. Fue una revolución cultural en el sentido de que, por primera vez en la historia del país, surgió un importante movimiento anticlerical sin ser un movimiento antirreligioso. Para la población, la creencia y el apego a la religión se distinguían del clero, la teocracia y su control sobre la sociedad.

El lema "Con o sin velo, marchamos hacia la revolución, hacia el derrocamiento del poder" muestra que en este movimiento, la población en su conjunto, creyentes o no creyentes, chiíes o suníes, rechaza el poder de los mulás. Un poder que yo defino como militar-religioso, porque en realidad es una teocracia militarizada.

El régimen islámico recurre a una política de represión cada vez más violenta, como la ejecución de manifestantes detenidos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?

Cuando, en un enfrentamiento entre el pueblo y el poder político, ninguna de las partes logra imponerse, surge una crisis social en el sentido de un colapso de la sociedad y, en principio, conduce a un colapso político.

El ejemplo más llamativo de este colapso social es la celebración de la derrota de la selección nacional iraní frente a Estados Unidos en la actual Copa del Mundo de fútbol. Es una señal de que el tejido social en Irán se está deshilachando. En tal situación, el pueblo puede ver una invasión extranjera como liberadora, ya que podría rescatarlo de la represión de las autoridades. El colapso político se produce cuando el gobierno ya no es capaz de imponer su autoridad, excepto en algunas grandes ciudades.

Queda la opción a la que aludías, es decir, una situación en la que el régimen, recurriendo a una represión y ejecuciones cada vez mayores, consiga imponerse. Pero la represión no resuelve las crisis y la pregunta inevitable es cómo piensa responder el gobierno a la recesión económica y a las tensiones sociales y políticas.

Si el Gobierno es capaz de llevar a cabo las reformas necesarias y ejercer una buena gobernanza, puede esperar salir de la crisis siendo eficaz. En otras palabras, puede avanzar y posiblemente prolongar su vida mediante la represión en función de la eficacia de los resultados obtenidos. Pero no veo que este régimen represivo sea eficaz en la conducción económica y política del país. Carece de toda capacidad para resolver las crisis internas y externas. En este caso, cuanto más reprime, más refuerza las protestas y más socava su propio poder.

¿Podemos esperar que los manifestantes se cansen?

¡No lo creo! Las protestas forman ya parte de la vida cotidiana y de las ocupaciones de la población. Es decir, la gente va a trabajar durante el día y, después de cenar, vuelve a la calle para manifestarse. Algunos días hacen huelga y se quedan en casa. En las universidades, los alumnos estudian y protestan al mismo tiempo. No ocurre lo mismo con las autoridades, que deben poder controlar la calle y el espacio público las 24 horas del día. Las fuerzas del orden, los Basij, los servicios de inteligencia y otras fuerzas represivas deben movilizarse a todas horas del día y de la noche. En realidad, la población protesta y al mismo tiempo sigue con su vida, mientras las autoridades permanecen bajo constante presión.

¿Cuáles son los puntos débiles de este movimiento para alcanzar sus objetivos?

Actualmente asistimos a la preparación de una revolución. Este movimiento revolucionario aún no tiene un líder definido. Es más bien como la revolución constitucionalista de 1906, en la que, al menos al principio, no hubo líder y la dirección de la revolución se confió a la recién formada Asamblea Nacional. Como ya he dicho, nos encontramos en las primeras fases de un movimiento revolucionario. No creo que sea un camino fácil de recorrer. Lo que resulta cada vez más importante es que, por el camino, pueda surgir algún tipo de liderazgo o consejo de gobierno que defina el discurso y las orientaciones necesarias para dirigir la revolución. Lo importante es poder definir una carta en la que se anuncie claramente lo que el movimiento rechaza y lo que exige, y elaborar sus objetivos y su sociedad ideal. Si nos fijamos en la famosa canción "Barayé", compuesta y cantada por Shervin Hajipour, que se ha convertido en el himno de este movimiento, podemos ver que incluye toda una serie de reivindicaciones sociales, medioambientales, económicas y culturales, así como demandas de igualdad al tiempo que rechaza la discriminación y la desigualdad...

En realidad, son principios y valores similares a los evocados en esta canción los que deben transformarse en una carta política. Creo que es una de las cosas que faltan en este movimiento.

¿Qué distingue las protestas de 1979 de las de 2022?

Las protestas de 1979 comenzaron con un amplio conjunto de reivindicaciones que muy pronto se vieron enturbiadas por ambigüedades históricas. Durante esta revolución, el lema principal era: "Libertad, independencia, República Islámica". Ninguno de nuestros intelectuales, laicos o religiosos, cuestionó la compatibilidad de las dos reivindicaciones de "libertad e independencia" con la de "República Islámica". Sabemos que, para salvaguardar sus supuestos valores religiosos, un régimen islámico puede renunciar tanto a la libertad como a la independencia. En mi opinión, fue más bien un movimiento antirrevolucionario. Porque encerraba la libertad del pueblo bajo la bandera verde del Islam.

Pero el movimiento actual está muy alerta. Lo que parece insuperable para todos es la libertad. La libertad como forma de superar la República Islámica y sus valores. Prender fuego a los velos, tirar los turbantes de los mulás, dejar de recitar la oración de los difuntos en los funerales... Todos estos actos son signos claros de que la población se aleja de los valores impuestos por el régimen islámico.

Así, durante la revolución de 1979, las masas no sabían lo que buscaban y esperaban la bandera verde de Jomeini para abrirse camino, mientras que hoy, la pluralidad de opiniones es evidente y la heterogénea población está dispuesta a aceptar sus diferencias.

¿Qué papel desempeña la diáspora iraní en este movimiento?

Creo que paralelamente a la "solidaridad a distancia", existe una "unidad vecina" entre la diáspora y el país de origen. Esto es lo que yo llamo "el movimiento de la diáspora". Este movimiento no se limita a apoyar las reivindicaciones nacionales, sino que ofrece un discurso complementario que enriquece y amplifica las reivindicaciones internas. De hecho, este movimiento se integra e influye en los del interior del país. El ejemplo más logrado es el de la diáspora iraní en el actual movimiento de protesta que, por ejemplo, al organizar manifestaciones muy multitudinarias en las últimas semanas en Toronto, con la participación de 50.000 personas, y en Berlín, con la presencia de al menos 80.000 personas, está reforzando las acciones del movimiento interno y aportando al mismo tiempo su propia visión y orientación.

¿Qué influencia puede tener este movimiento en la región y fuera de ella?

Irán, con su pasado histórico y su papel civilizador, ocupa un lugar considerable en Asia Occidental. En los últimos cien años, Irán ha desempeñado un papel muy importante en los grandes cambios sociales de esta parte del mundo. La revolución constitucionalista de 1906 tuvo un impacto inmediato y directo en las demandas de justicia y reforma política del norte de África, Asia Central, el Cáucaso, Afganistán y las tierras otomanas. En un estudio publicado anteriormente, demostré cómo los constitucionalistas iraníes viajaron a esta vasta zona geográfica para transmitir su experiencia de la revolución y animar a la población de estos países a emprender iniciativas en este sentido. La revolución de 1979 también provocó movimientos en la región, e incluso más allá, imbuidos del Islam chiita y sunita. El Movimiento Verde de 2009 en Irán precedió a la Primavera Árabe e influyó en posteriores movimientos de protesta y revolucionarios en el Norte de África. Creo que el movimiento actual en Irán, especialmente con su lema "Mujer, vida, libertad", tendrá una gran influencia en las distintas sociedades de la región. También es una ruptura muy clara con el Islam político y, desde ese punto de vista, influirá en cualquier tentación del Islam político de interferir en la vida pública.

¿Y el apoyo de la comunidad internacional? ¿Estuvo a la altura del desafío?

En este ámbito, hay que distinguir entre la reacción de la población y la de los Estados. Me parece que el apoyo de la población de varios países a la lucha del pueblo iraní no tuvo precedentes. Una de las razones es el lema "Mujer, Vida, Libertad", que puede ser un lema universal y comprensible para todas las mujeres del mundo. La lucha de las mujeres en Irán está muy cerca de los movimientos de las mujeres de todo el mundo para conseguir más igualdad y, por tanto, es inteligible para las mujeres europeas, latinoamericanas, africanas... para todas las mujeres del mundo. Así vemos la expresión de solidaridad de artistas, intelectuales y famosos. Algunas se cortan el pelo, como las mujeres iraníes, otras cantan la canción "Barayé", otras difunden mensajes de apoyo.

También a nivel de Estados e instituciones internacionales existe un apoyo considerable. Nunca antes los iraníes habían recibido tanto apoyo de la Unión Europea, la ONU y tantos gobiernos. Aunque los iraníes esperan con razón más acción por parte de la comunidad internacional, es injusto decir que no se ha hecho nada. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea han tomado decisiones en la medida de lo posible, lo cual es de agradecer. Muchos países también han apoyado este movimiento revolucionario.

¿Podemos imaginar el futuro de este movimiento?

El camino está lleno de trampas. Está claro que, para alcanzar sus objetivos, este movimiento debe pasar por altibajos. Pero no me cabe duda de que estamos ante el principio del fin del régimen de la República Islámica. Este régimen, por razones históricas, demográficas, de seguridad y sociológicas, no es capaz de gestionar sus graves crisis medioambientales, económicas, políticas y sociales. A pesar de sus afirmaciones y declaraciones de éxito y conquista, el régimen no tiene futuro y no me cabe duda de que veremos cómo un número cada vez mayor de sus partidarios se distancian y abandonan el régimen. Ya se oyen murmullos de los allegados al régimen, incluidos clérigos, militares y jueces, quejándose de la conducta del capitán del barco, que a sus ojos se hunde, e intentan abandonarlo antes de que sea demasiado tarde.

