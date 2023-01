Irán: nuevas sanciones contra las mujeres sin velo

Irán

Tras la ejecución de cuatro personas acusadas de participar en las manifestaciones, la justicia ha anunciado un claro endurecimiento de la obligación de llevar velo.

Por Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en Teherán

El fiscal adjunto del país pide a la policía y a los jueces que actúen contra quienes no respeten el uso del velo. Entre ellas figuran una multa, pero también la posible prohibición de salir del país, de trabajar en determinados empleos, la privación de ciertos servicios públicos y la incautación del coche si las mujeres no llevan el velo en su vehículo, el cierre de tiendas o restaurantes donde las mujeres no respeten la consigna vestimentaria. Por último, para quienes animen a las mujeres a no respetar el uso obligatorio del velo islámico, la pena es mayor, ya que la ley prevé entre un año y diez años de cárcel.

Cada vez más mujeres con la cabeza descubierta

Sin embargo, en diciembre, el gobierno iraní anunció la disolución de la policía de la moralidad. Este giro es sorprendente, ya que el líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, pronunció hace unos días un discurso bastante conciliador, afirmando que las mujeres mal veladas no deben ser consideradas enemigas.

Desde el inicio del movimiento de protesta, se ha producido una importante evolución. Cada vez se ven más jóvenes y adolescentes que no llevan velo por la calle. Antes veíamos a algunas mujeres al volante de su coche o en la calle que dejaban el pañuelo sobre los hombros y se lo ponían en la cabeza cuando se encontraban con la policía. Ahora, algunas jóvenes ni siquiera llevan el pañuelo por precaución.

Al salir del colegio o de la secundaria, se pueden ver grupos de chicas jóvenes paseando sin pañuelo en ciertas zonas de Teherán, pero también en provincias. Y es quizá en un intento de contener este fenómeno por lo que las autoridades han decidido endurecer su tono.

Endurecimiento

La cuestión que se plantea es cómo se aplicarán estas nuevas medidas. En cualquier caso, si se aplicarán de forma muy estricta. Por ejemplo, el uso y tenencia de antenas parabólicas para recibir canales de televisión por satélite está prohibido desde hace varias décadas. Pero casi todas las familias iraníes las poseen. ¿Veremos una relajación en la aplicación de la ley sobre el velo? Esa es la cuestión, sobre todo en lo que respecta a la generación más joven.

Estas nuevas medidas se inscriben en un contexto más general de endurecimiento. Ya se han producido cuatro ahorcamientos y, en los últimos días, los tribunales han anunciado nuevas condenas a muerte contra opositores, acusándolos de acciones violentas.

