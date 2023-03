Pakistán: las mujeres afganas que buscan la libertad pagan caro el exilio

Día Internacional de la Mujer

Miles de mujeres afganas han buscado refugio en Pakistán desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021. Han optado por el exilio para escapar del Emirato Islámico de Afganistán, que ha aumentado las restricciones impuestas a las mujeres.

Anuncios Lee mas

"Sigo siendo una activista en favor de las mujeres, y estoy en contacto con militantes de derechos humanos de distintos países para ayudar a las mujeres afganas que están varadas en Pakistán, así como a las mujeres afganas que han perdido sus derechos, como el derecho a la educación", afirma Muzghan Faraji.

"Hoy planeamos una manifestación para pedir a los poderosos gobiernos de las potencias internacionales que presionen a los talibanes para que respeten los derechos de las mujeres", afirma.

De uno 30 años, vive en condiciones precarias en Islamabad con sus hijos y su marido maltratador. La capa de maquillaje que cubre su rostro no puede ocultar el gran hematoma que rodea su ojo derecho. "El médico que me atendió aquí me dijo que tardaría en desaparecer", explica.

En busca de una nueva vida en la que se respeten sus derechos

Para cruzar la frontera con sus hijos, no tuvo más remedio que huir con su marido al lado. Un hombre violento que, hace unos meses en Kabul, la hizo detener por los talibanes porque se negó a obedecerle.

"Los talibanes me preguntaron ‘¿por qué hablas con otros hombres, por qué hablas con tus antiguos colegas, por qué no obedeces a tu marido?’. Les dije que no era cierto y les enseñé fotos de la violencia que me había hecho mi marido", cuenta. "Me dijeron: 'Esta vez está bien'. Pero me dijeron que no podía hacer nada sin el permiso de mi marido. Que no se me permitía hablar con otros hombres, trabajar o ir a ver a mi padre, porque está intentando que me divorcie de mi marido".

Espera conseguir asilo en un país europeo o en Estados Unidos para poder empezar una nueva vida, en la que por fin se respeten sus derechos.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo