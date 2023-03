Irán: entre indultos y condenas a muerte, el Gobierno demuestra que tiene el control

Irán

En Irán, el jefe del poder judicial ha declarado que más de 22.000 personas detenidas durante las recientes protestas han sido indultadas y que 25.000 ex condenados han sido puestos en libertad. Una manera para el régimen de demostrar que ha recuperado el control de la situación mientras se siguen dictando condenas a muerte contra los líderes de las protestas.

Con Siavosh Ghazi, corresponsal en Teherán, y Murielle Paradon, enviada especial en Teherán.

Estas numerosas liberaciones forman parte de una amplia amnistía anunciada por el Líder Supremo iraní con motivo del 43° aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, el 11 de febrero. En total, más de 80.000 personas se han beneficiado de estas medidas de amnistía.

Según el jefe del poder judicial, más de 47.000 personas han sido puestas en libertad, más de 35.000 han visto reducidas sus penas de prisión, y otras también podrían ser liberadas próximamente. Es la primera vez desde la victoria de la Revolución Islámica que se produce una medida de amnistía de este tipo.

Situación bajo control

Con estas amnistías, el Gobierno iraní quiere demostrar que no está amenazado, que ha recuperado el control de la situación, pero también que no recurre únicamente a la represión. De hecho, desde hace dos meses, no ha habido más manifestaciones en todo el país, a excepción de la ciudad de Zahedan, donde los fieles sunitas se manifiestan todos los viernes después de la oración colectiva.

Sin embargo, el Líder Supremo aclaró que estas medidas de amnistía no afectan a quienes cometieron asesinatos, atacaron con armas a miembros de las fuerzas de seguridad o atacaron e incendiaron edificios oficiales. En realidad, no se sabe cuántas personas han sido detenidas desde el inicio del movimiento de protesta tras la muerte de Mahsa Amini.

Penas de muerte para los líderes

Al mismo tiempo, varias personas han sido condenadas a muerte en los últimos días por haber participado en acciones armadas contra las fuerzas del orden. El Gobierno juega así a dos bandas. Amnistía para los manifestantes de a pie, pero penas de muerte o de prisión muy severas para los líderes.

Por último, hay una clara relajación del uso del velo para las mujeres. En la calle, los cafés o los centros comerciales, muchas mujeres y chicas jóvenes no llevan velo ni pañuelo. Al parecer, las autoridades han decidido relajar la presión sobre las mujeres para calmar la situación.

El miedo a los envenenamientos sigue

A pesar de las detenciones anunciadas por las autoridades, continúan los misteriosos envenenamientos en escuelas de niñas. El caso ha causado conmoción, las familias siguen aterrorizadas y algunas prefieren retirar a sus hijas de las escuelas.

"Estoy muy preocupada. Mi hija es estudiante de secundaria y he venido a decir al colegio que no vendría hasta las vacaciones. Por supuesto, ¡es el régimen el que está detrás del envenenamiento y nadie más! ¡Hacen lo que quieren! ", afirma una madre a RFI.

Para muchos iraníes, el régimen está castigando a las niñas por su participación en el movimiento de protesta contra el velo islámico. Shirin, de 13 años, se movilizó en su escuela: "Escribimos consignas en las paredes, en las mesas y en los pasillos de nuestra escuela. Sí, el movimiento continuará al 100%", dice.

Una de sus compañeras, vestida de uniforme y sin velo, expresa: "Una de mis amigas dice que el régimen quiere eliminar a nuestra generación de niñas, porque nos hemos descarriado. Quieren crear una nueva generación a la que puedan educar como quieran". Añade que lo más importante para ella es "azadi", es decir, libertad, uno de los eslóganes ya famosos entre los manifestantes.

