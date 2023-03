Turquía: ‘20 años tras llegar al poder, Erdogan ya no está en contacto con los jóvenes’

Entrevista

Hace 20 años, el 14 de marzo de 2003, Recep Tayyip Erdogan llegó al poder en Turquía. El presidente turco espera obtener un nuevo mandato en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 14 de mayo de 2023. Pero el conservador se encuentra en una posición delicada frente a una oposición que ha logrado designar a un candidato único. Entrevista con Jean Marcou, profesor de Sciences-Po Grenoble e investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Anatolios de Estambul.

Por Daniel Vallot

RFI: El terremoto del 6 de febrero, las dificultades económicas, la caída en las encuestas: 20 años después de llegar al poder, ¿se ha apagado la estrella del presidente Recep Tayyip Erdogan entre los votantes turcos?

Jean Marcou: Se ha desvanecido por diferentes razones. Está, por supuesto, la crisis económica que azota Turquía desde hace varios años, con una inflación muy elevada y una devaluación permanente de la moneda. Es cierto que se ha producido una ligera mejora en los últimos meses, pero la inflación sigue siendo superior al 50%, y superaba el 80% según las cifras oficiales a finales de 2022. A pesar de esta estabilización, el problema económico sigue siendo grave y preocupante para los turcos. Además, por supuesto, está la terrible catástrofe del terremoto que devastó el sureste de Turquía el 6 de febrero, afectando a 11 provincias y a varios millones de habitantes. En estos momentos, debemos darnos cuenta de que gran parte de la población turca se ha instalado en campamentos de carpas o contenedores, por lo que la situación es bastante excepcional. ¿Aumentará esta situación el declive de la popularidad de Erdogan? ¿O, por el contrario, restaurará un poco su imagen de padre de los turcos? Esta es la cuestión que plantean estas elecciones y lo que sin duda estará en el centro de la campaña electoral. Por último, está el desgaste del poder que entra en juego después de 20 años. Sabemos que en las próximas elecciones habrá votantes jóvenes que siempre han conocido a Erdogan en el poder y que ya no se movilizan por los temas que le llevaron a la victoria y a mantenerse en el poder.

RFI: ¿Significa esto que el presidente turco ya no está en sintonía con una parte de la sociedad turca, mientras que hace 20 años sí lo estaba?

Jean Marcou: Hace 20 años, Recep Tayyip Erdogan era en cierto modo el representante de esas clases neourbanas que se habían instalado en las grandes ciudades turcas durante la segunda mitad del siglo 20, especialmente durante las dos últimas décadas. Representaba a estas nuevas generaciones que se encontraban en la ciudad, que no eran reconocidas por las élites turcas y que también aspiraban a una vida mejor. Supo combinar las expectativas de estas clases neourbanas con un electorado más rural y tradicionalmente conservador. Pero hoy, Turquía es un país urbanizado en un 75%, por lo que es en estas grandes ciudades donde se jugarán las elecciones... Y al mismo tiempo, estos neourbanitas han cambiado, han tenido hijos y estos hijos ya no tienen en mente los temas movilizadores que eran los de Recep Tayyip Erdogan. Por ejemplo, el acceso de las chicas con velo a las universidades, el desarrollo de un cierto número de servicios públicos urbanos que fueron logros de Recep Tayyip Erdogan. Hoy, todos estos logros han quedado un poco atrás para estos nuevos turcos. Y creo que el presidente turco representa ahora hasta cierto punto el pasado, aunque intente encarnar el futuro diciendo que va a ser el hombre del siglo y del centenario de la República. Ya no está completamente en fase con estas nuevas generaciones que han experimentado Internet y el desarrollo de las redes sociales, así como una cierta internacionalización de los modos de vida y de las ciudades. Por tanto, creo que Recep Tayyip Erdogan no está en sintonía con esta nueva generación. Y habrá que ver cómo vota esta nueva generación en el contexto actual.

Kemal Kiliçdaroğlu, líder del principal partido de la oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), en Ankara, el 30 de enero de 2023. AP - Burhan Ozbilici

RFI: El contexto con el terremoto del 6 de febrero y las dificultades económicas no le son favorables. Por otro lado, ¿la política exterior turca y el posicionamiento internacional pueden serle beneficiosos en estas elecciones?

Jean Marcou: Puede ser beneficioso, sobre todo en el caso ucraniano. Su política ha sido una política de disyuntiva entre sus alianzas occidentales y su amistad con Vladimir Putin y Rusia. Una gran disyuntiva también entre su aliado ucraniano y su vecino ruso. Y esto le ha permitido finalmente ser el único actor que ha conseguido, no que los dos países beligerantes se hablen, sino una convergencia sobre dos temas: la exportación de cereales por el Mar Negro y el intercambio de prisioneros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los turcos estaban acostumbrados a no implicarse en los conflictos bajo la política de Mustafá Kemal: por ejemplo, no participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y, en los últimos años, la política exterior muy ofensiva seguida por Recep Tayyip Erdogan, que llevó a varias intervenciones militares en Siria, preocupó un poco a la población. Así que yo diría que esta posición de mediador que ha tenido el presidente turco en la guerra de Ucrania sin duda puede aportarle votos en las próximas elecciones.

RFI: ¿Dispone Recep Tayyip Erdogan de otras herramientas para mantenerse en el poder, como el control de la prensa o del poder judicial?

Jean Marcou: Por supuesto. Durante las anteriores elecciones, todavía existía un grupo mediático, el grupo Dogan, que era efectivamente opositor y, por tanto, había una prensa mucho más libre, mucho más abierta. Sin duda, también es un punto fuerte del actual gobierno "sujetar" a la prensa progubernamental e incluso, en cierto modo, a la prensa generalista – que sigue ofreciendo un poco de diferencia, pero que no es realmente una prensa de oposición. Esto desempeñará sin duda un papel durante las elecciones, aunque ahora existan las redes sociales, la prensa en línea y el hecho de que, al fin y al cabo, la información es internacional. También está el tema judicial. Porque Recep Tayyip Erdogan no ha dejado de reformar la justicia desde hace dos décadas y cabe preguntarse qué harán los grandes tribunales de justicia. Todavía puede haber disputas en estas elecciones. Hemos visto que ha habido grandes disputas en 2019, durante las elecciones municipales, particularmente en grandes ciudades, como Estambul, donde la elección fue cancelada por razones que eran cuestionables. Así que los tribunales pueden intervenir y desempeñar un papel importante. Con el desarrollo de este poder del Estado en las instituciones públicas, el Gobierno probablemente tiene una carta que se puede utilizar si es necesario.

RFI: Otra incertidumbre es el posicionamiento del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), pro-kurdo, que podría ser ilegalizado en el momento de las elecciones.

Jean Marcou: Sobre todo porque la suerte judicial del HDP está en manos del Tribunal Constitucional, que recientemente ha retrasado las audiencias. Entonces, ¿qué pasará con este partido antes y después de las elecciones? Nadie lo sabe, a pesar de que este partido es una especie de "hacedor de reyes" en las elecciones: las encuestas le atribuyen más del 10% de las intenciones de voto, es el tercer partido en el Parlamento, y su candidato quedó tercero en las últimas elecciones... a pesar de que hacía campaña desde la cárcel. Y ahí, efectivamente, Kemal Kiliçdaroglu, el candidato de la oposición kemalista, podría, si no concluir una alianza, al menos conseguir que el HDP no propusiera candidatos. Esto beneficiaría muy probablemente a la oposición.

