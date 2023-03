Manifestaciones en Israel: ‘Somos el último bastión contra la dictadura’

Israel

Decidido a llevar a cabo su reforma de la justicia, Benjamin Netanyahu está eliminando todos los obstáculos que se interponen en su camino. El domingo 26 de marzo por la noche destituyó a su ministro de Defensa. En las calles, los opositores salieron en masa a denunciar la actitud y la política del primer ministro.

Con el corresponsal de RFI en Jerusalén, Sami Boukhelifah

¿La culpa de Yoav Gallant, ahora exministro israelí de Defensa? Haber querido suspender esta controvertida reforma, rechazada por una parte de los israelíes que la consideran una amenaza para la democracia. Tras esta destitución, se produjeron manifestaciones espontáneas en varias ciudades del país, principalmente en Tel Aviv pero también en Jerusalén, en la tarde y noche del 26 al 27 de marzo. Se celebró una concentración ante la Knesset, el Parlamento.

Agarrados unos a otros, Tom y sus amigos, empapados de pies a cabeza, desafiaron al mal tiempo. Unas horas antes, fueron rociados por el cañón de agua de la policía frente a la residencia de Benjamin Netanyahu, donde acudieron para expresar su rabia contra la reforma de la justicia.

"Se ha alcanzado una nueva etapa"

Después, en plena noche, convergieron hacia el Parlamento. "Puede que Tel Aviv sea el epicentro del movimiento de protesta desde hace semanas, pero todo se juega en Jerusalén. Aquí es donde se sientan los diputados", dice Michal, de 28 años. Con sus amigos, acampa al pie de las barreras instaladas por la policía para bloquear el acceso a la Knesset. Nada ni nadie nos hará abandonar el lugar", dice la joven.

Tom se siente desgarrado por un cóctel de sentimientos. Miedo, esperanza... Todo se mezcla. "Los cambios que quiere el gobierno son drásticos. Corren el riesgo de cambiar la faz del país. A menos que protestemos, nos movilicemos, hagamos ruido, hablemos claro, esta reforma se aprobará con toda seguridad. Así que somos el último bastión contra la dictadura", afirma.

"Amenaza a la democracia”

"Esta reforma debilita la justicia y refuerza el poder político. Es una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, pero también para las minorías", explica Matanael. "Queremos que este gobierno sepa que no le dejaremos hacer lo que quiera. No dejaremos que hagan daño a la gente por ser de tal o cual sexo, por ser árabes o por ser palestinos, o por ser homosexuales. Por eso nos instalamos aquí esta noche, y no nos iremos hasta que se retire esta reforma", añadió.

El movimiento de protesta entra en su duodécima semana. Y esta noche, Matanael lo asegura: "Se ha alcanzado una nueva etapa. El pulso durará lo que haga falta". Por su parte, el jefe del sindicato israelí Histadrut anunció el lunes "una huelga general" inmediata en rueda de prensa, exigiendo que se detenga la reforma judicial que quiere el gobierno y que divide profundamente al país. "El Estado de Israel se detiene", declaró Arnon Bar David, jefe del mayor sindicato de trabajadores israelíes.

¿Qué contiene esta reforma de la justicia?

Con este proyecto de ley, el gobierno quiere revisar los poderes del Tribunal Supremo. Así, quiere incluir una cláusula de "derogación" que permitiría al Parlamento, con un voto de mayoría simple, anular una decisión del Tribunal Supremo.

La reforma también propone eliminar a los abogados del panel encargado de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo. En la actualidad, está compuesto por un grupo de jueces, diputados y abogados del colegio, bajo la supervisión del ministro de Justicia.

El gobierno también quiere impedir que los jueces invoquen la "razonabilidad" de ciertas decisiones políticas. Esto viene motivado por la decisión del Tribunal del 18 de enero de invalidar el nombramiento de Arie Dery como ministro de Interior y Sanidad debido a una condena por fraude fiscal. El Tribunal Supremo había considerado que el nombramiento no era "razonable", empujando así al primer ministro a destituir al ministro.

Por último, el gobierno quiere reducir la influencia de los asesores jurídicos en los ministerios, ya que sus recomendaciones son utilizadas por los jueces del Tribunal Supremo cuando se pronuncian sobre la conducta del gobierno. Por ello, el ministro de Justicia quiere que se consideren claramente como dictámenes no vinculantes.

