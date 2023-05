Relativa calma entre Gaza e Israel, poblaciones traumatizadas por el estallido de violencia

Oriente Medio

La esperanza de un alto el fuego en Oriente Próximo sigue presente gracias a la tregua que reina desde hace varias horas. Pero los tiroteos de los últimos días entre Israel y la Franja de Gaza han dejado 30 muertos: 29 en el lado palestino, entre ellos varios niños, y una primera víctima se registró el jueves 11 de mayo por la noche en el lado israelí.

El intercambio de fuego entre Israel y los grupos armados de Gaza continuó la madrugada de este viernes, con menos intensidad que los tres días anteriores, en los que murieron 31 personas, y con la vista puesta en la negociación de un alto el fuego. Entretanto, el ejército del Estado hebreo publicó fotos de seis miembros de la Yihad Islámica (organización considerada como terrorista por la UE y Estados Unidos), eliminados en los últimos días. Y desde este viernes por la mañana, ha estado publicando cifras y estadísticas: más de 200 objetivos destruidos, más de 800 cohetes disparados desde Gaza, 600 de los cuales alcanzaron territorio israelí, la mayoría de los cuales fueron interceptados.

¿Qué debemos entender? ¿Misión cumplida? Es difícil decirlo a falta de un anuncio oficial del cese de los combates. ¿Ha llegado la Yihad Islámica al límite de sus capacidades militares? ¿Ha lanzado todas sus fuerzas a la batalla? En cualquier caso, el jueves por la noche desató un auténtico diluvio de fuego contra ciudades israelíes donde la población tuvo que refugiarse en albergues. Tali Lavy se mudó a la región de Sderot hace ocho meses. Dice estar enfadada con los grupos armados palestinos que atacan su ciudad, pero también con las autoridades israelíes, que, según ella, no hacen lo suficiente para garantizar su seguridad.

Un hombre cubierto con un chal de oración sostiene un libro sagrado junto a una estructura destruida por un cohete disparado el miércoles por la noche desde la Franja de Gaza por militantes palestinos, en Ashkelon, Israel, jueves 11 de mayo de 2023. AP - Ariel Schalit

La mujer israelí declaró el jueves por la noche por mensaje de texto, con la voz temblorosa: "Dispararon un cohete y alcanzó la ciudad en una fracción de segundo. La Cúpula de Hierro lo interceptó, justo sobre nuestras cabezas". La Cúpula de Hierro es el sistema antimisiles israelí, desplegado sobre la mayor parte del país. Unos minutos después de la interceptación, Tali Lavy recuperó el sentido. Envía un segundo mensaje: "He gritado antes, ¿no? No me acuerdo. Pero la verdad es que fue aterrador. Nunca había experimentado nada igual. Estaba en la calle y me atacaron.

Un niño muerto de miedo

Los civiles de Gaza están indefensos. Durante los últimos tres días, han sido duramente golpeados por los ataques israelíes. "No tenemos dónde refugiarnos", dijo un residente de Gaza el jueves por la noche. Además de todas las víctimas mortales de los ataques aéreos israelíes, un niño palestino de cinco años murió literalmente de miedo, de un ataque de pánico tras los intensos bombardeos. Explosiones aterradoras que, además de destruir infraestructuras y viviendas, traumatizan a la población del enclave palestino.

"Tenemos una situación insoportable en la que viven 2 millones de personas privadas de las nociones más básicas de seguridad o estabilidad, privadas de la idea misma de planificar sus vidas para uno o dos días, uno o dos años, y viviendo sin poder siquiera hacer comprender a sus hijos y asegurarles que en sus brazos, durante la noche, estarán a salvo", declaró a Alice Froussard Nour Odeh, analista palestina en Ramala. "Es una realidad de castigo constante que los gazatíes han tenido que soportar durante años y años. Y mientras algunos palestinos de Gaza ya no tienen fuerzas para vivir allí, vemos cómo miles de jóvenes abandonan el enclave costero, así como médicos, especialistas y otras profesiones también abandonan Gaza. Dejan atrás un territorio aún más miserable", asegura.

