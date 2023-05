Parlamento israelí aprueba presupuesto con controvertidos fondos para ultraortodoxos

Israel

La Knéset acordó unos polémicos fondos para judíos ultraortodoxos en el presupuesto del Estado para 2023-2024 aprobado el miércoles, una medida denunciada por la oposición al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Con Daniel Blumenthal, corresponsal de RFI en Tel Aviv

En los apenas cinco meses transcurridos desde el comienzo del actual gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu, la coalición de extrema derecha nacionalista comenzó una legislatura antidemocrática destinada a anular la división de poderes, empujó a las calles por más de cuatro meses a millones de israelíes en protesta por esas medidas, enojó a la administración del Presidente Biden, y mantuvo una semana de batallas contra la Yihad islámica en Gaza.

Ayer, como si todo eso fuera poco, la coalición aprobó un presupuesto bianual que derrocha miles de millones en inversiones no productivas y pagos sectoriales que están fuera de consenso, como dinero para las colonias judías en Cisjordania y más de 3.500 millones de euros en gastos sectoriales destinados a los sectores judíos ultraortodoxos, donde más de la mayoría de los varones no trabajan y se dedican al estudio de la Biblia, mientras que sus niños estudian en escuelas que no les enseñan matemáticas, inglés o educación cívica, las herramientas necesarias para integrarse en una economía moderna y productiva y salir de la pobreza.

Miles de personas se manifestaron el martes en Jerusalén contra la atribución de financiamiento público a judíos ultraortodoxos y acusaron a la coalición en el poder de "saquear" el país.

"Ganamos las elecciones, hemos aprobado el presupuesto, seguimos durante cuatro años más", se felicitó Netanyahu en un mensaje en Facebook, tras semanas de negociaciones con sus socios de coalición para logra un acuerdo.

La aprobación del presupuesto nacional traerá estabilidad a la coalición nacionalista de Netanyahu, aunque ensanchará la grieta social y política en Israel además de facilitar la continuidad de la legislación que haga de Israel una nación mucho menos democrática e igualitaria.

