Israel: manifestaciones tras la votación de una medida clave de la reforma judicial

Israel

Una nueva medida de la reforma judicial, que divide al país, fue adoptada en primera lectura el 10 de julio por la noche: la anulación de la llamada cláusula de "razonabilidad". Este 11 de julio marca una nueva jornada de movilizaciones en Israel.

Con el corresponsal de RFI en Jerusalén, Sami Boukhelifa

Este texto, si se adopta definitivamente tras la segunda y tercera lecturas, servirá para impedir que el Corte Suprema examine la "razonabilidad" de las decisiones gubernamentales. La oposición reacciona diciendo que esta medida "debilita la democracia". Al contrario, la "refuerza", según el primer ministro Benjamin Netanyahu.

División profunda

El enfrentamiento sobre la reforma judicial dura desde principios de año. Israel está dividido, dos visiones del Estado se enfrentan y la división es profunda. Por un lado, Netanyahu y su coalición de partidos religiosos y de extrema derecha, están decididos a reformar la justicia. "Es necesario", repiten. Al otro lado está la oposición, respaldada por la calle. Cientos de miles de personas se han manifestado cada semana, a veces cada día, para bloquear este controvertido proyecto.

Protestas sin precedentes, presiones sin precedentes. En marzo, la situación era insostenible. El país estaba paralizado, el gobierno aflojaba y la reforma se suspendía. Hubo una pausa, discusiones, un diálogo de sordos. No salió nada. La máquina se volvió a poner en marcha. "Como ladrones en la noche, el gobierno votó la anulación de la cláusula de razonabilidad", reaccionó el líder de la oposición Yaïr Lapid este martes por la mañana. En su opinión, se trata de una medida "antidemocrática". Debilita a la Corte Suprema en beneficio de un gobierno que sueña con darse plenos poderes.

"La ley busca quitar a los tribunales la posibilidad de invalidar decisiones del gobierno, o nombramientos de ministros u otros altos cargos, por motivos de razonabilidad. Por ejemplo, si el ministro de Interior decide nombrar a su hermano director general de su ministerio y la ley no lo prohíbe, se le permitirá, aunque no sea apto para el cargo. Con esto se van a disparar los casos de conflicto de intereses y aumentarán los casos de nepotismo o de corrupción. Será muy dañino para el interés público, ya que no habrá ningún contrapoder en Israel", explica Gili Gurtwit, abogada y miembro de Movimiento por un Gobierno de Calidad.

"En este país solo existe una sola cámara del Parlamento. A diferencia de otras democracias, no existe una constitución vinculante estricta que regule adecuadamente el equilibrio entre los tres poderes. Lo que llamamos en Israel las ‘leyes fundamentales’ son una especie de constitución inacabada y la coalición de gobierno las puede modificar fácilmente. Así que el único poder que crea algún control es el de los tribunales. Entonces el único contrapoder frente al gobierno se volverá inservible", prosigue Gurtwit.

"Defender la esencia misma de la democracia"

"La lucha no ha terminado", afirma Lapid. El aeropuerto, las autopistas, las ciudades... Este martes es un día de bloqueo nacional. El país se detuvo una vez más para decir "no" a esta reforma. El mismo lugar, las mismas consignas, las mismas pancartas enarboladas desde hace siete meses.

Amnon, a sus 60 años, se manifiesta con determinación. "El gobierno quiere imponer una reforma antidemocrática. Pero no lo conseguirá", asegura con seguridad este veterano del ejército. "Hasta ahora no se ha aprobado definitivamente ninguna ley. Sólo han aprobado leyes en primera lectura. El pueblo no va a perder esta batalla contra el gobierno, porque nadie quiere renunciar a su libertad. Y el gobierno sabe con quién está tratando. Así que veo el vaso medio lleno, e incluso un poco más que medio lleno", enfatiza.

"Vergüenza", corea la multitud congregada a la entrada del Parlamento. Limor, que da clases justo enfrente, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cruzó la calle para unirse a la manifestación. Una movilización necesaria, insiste la joven: "Esta batalla contra el gobierno es dura, pero tenemos que librarla. Se trata de defender la esencia misma de la democracia israelí. No podemos permitirnos el lujo de quedarnos en casa sin hacer nada. Por lo que sabemos, dentro de 15 días, este gobierno prohibirá todas las manifestaciones. Así que la gente debe salir a la calle para protestar por la extrema gravedad de la situación".

