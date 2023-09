Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz: ‘La República Islámica ha hecho del velo su propia bandera’

Irán

Dentro de pocos días se celebrará el primer aniversario del levantamiento popular que siguió a la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022. Entrevista con Shirin Ebadi, abogada iraní galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003.

RFI: Dentro de unos días se cumplirá el primer aniversario del levantamiento popular que siguió a la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, tres días después de su detención por "llevar ropa inapropiada" el 13 de septiembre. ¿Qué ha cambiado para las mujeres iraníes desde aquel movimiento, duramente reprimido?

Shirin Ebadi: La represión fue extremadamente violenta, pero la cólera del pueblo iraní no se ha acallado. Y el pueblo sigue utilizando cualquier pretexto y cualquier oportunidad para recordar a este gobierno los crímenes que ha cometido contra él. En este caso, no sólo han muerto muchas personas, sino que el Estado prohíbe e impide a sus familiares guardar luto. Y hoy mismo nos hemos enterado por Internet de que el tío de Mahsa Amini ha sido detenido. Así pues, la represión y la violencia no cesan, sino que continúan. Pero la voluntad y la determinación del pueblo iraní de enfrentarse a este régimen, a pesar de su violencia, tampoco decaen.

¿Cree que el movimiento de protesta cobrará impulso en los próximos días, en las fechas simbólicas de la detención de Mahsa Amini, el 13 de septiembre, y de su muerte, el 16 de septiembre?

Hace muy poco, varias personas que organizaban actos relacionados con este aniversario fueron detenidas porque sus teléfonos habían sido intervenidos o pirateados. Sin embargo, estas personas no están solas ni aisladas, y muchas otras tienen la intención de aprovechar este aniversario como una oportunidad para salir a la calle una vez más, para gritar su rabia y sus reivindicaciones. No debemos olvidar que, a lo largo del último año, las autoridades no han tenido en cuenta ninguna de las demandas formuladas por el pueblo iraní, ni han dado respuesta alguna. Es natural que esta ira siga creciendo y que el aniversario ofrezca una oportunidad para expresarla.

En las últimas semanas, las patrullas de la policía anti-vicio, muchas de las cuales son mujeres, han retomado un proyecto de ley que endurece las penas para las mujeres que no lleven el velo o que lo lleven de forma incorrecta. Está claro que el régimen no quiere saber nada de este asunto. ¿Cómo se explica esto? ¿Se trata de una preocupación estrictamente religiosa o hay algo más detrás de este deseo de controlar a las mujeres?

De hecho, el régimen iraní no ha dado muestras en absoluto de ceder o ceder en la cuestión del velo. Pero al mismo tiempo, las mujeres iraníes tampoco han cedido, ya que muchas de ellas siguen mostrando su cabello, quitándose el velo y publicando imágenes de sí mismas libres del velo en diversas formas virtuales. Así que la lucha continúa. Pero si el régimen no da marcha atrás es por razones puramente políticas. No hay nada religioso en ello.

Muchos clérigos iraníes se han pronunciado al respecto, afirmando que la actitud del régimen hacia las mujeres no tiene ninguna base religiosa y que las mujeres deben ser libres de elegir no sólo su forma de vestir, sino también otros aspectos de su vida y su comportamiento. Y es la República Islámica la que ha hecho del velo su propia bandera. No quiere ceder en este símbolo, en esta bandera, porque sabe que, si cede en esta primera cuestión simbólica, el régimen también tendrá que ceder y conceder otros derechos, responder a otras demandas del pueblo. Esto es completamente impensable para el régimen.

¿Qué esperanza tienen todos aquellos que quieren poner fin a la teocracia en Irán, pero se enfrentan a un régimen totalmente inflexible?

La única esperanza para el pueblo iraní es la unidad. Esa es la fuerza que tenemos cuando unimos nuestras manos con un objetivo común. Y los iraníes sienten esa fuerza, esa confianza entre ellos y, sobre todo, ese coraje. El coraje que tienen hoy los iraníes es inmenso. Es incluso mayor que la violencia de este régimen. Y gracias a ese coraje saldrán victoriosos.

¿Qué papel desempeña la diáspora iraní?

En mi opinión, el único deber de la diáspora iraní es llevar la voz del pueblo iraní, que está siendo reprimida, y dar a conocer al mundo, en el extranjero, lo que está ocurriendo en Irán. Y me parece que esta tarea se está cumpliendo muy bien y que los iraníes en el extranjero están cumpliendo realmente este papel de megáfono. Sin embargo, hay disensiones entre ellos, entre las distintas figuras de la diáspora iraní. Hay disensiones, hay conflictos que, me parece, no tienen consecuencias ni importancia para la lucha del pueblo iraní. Los iraníes de dentro no están esperando a que los líderes de la diáspora se reconcilien o lleguen a un acuerdo para seguir adelante con su movimiento. Tienen su propio objetivo, su propia fuerza y no dependen de nadie. El único papel que puede desempeñar la diáspora es llevar este mensaje y reflejar el coraje de los iraníes de dentro.

¿Qué impacto ha tenido en el pueblo iraní la decisión de Donald Trump en 2018 de abandonar el acuerdo nuclear?

Sin duda, las sanciones han tenido un coste para el pueblo iraní, pero si está tan descontento con el régimen actual es por razones políticas y económicas. Y la gran disfunción de la economía iraní se debe ante todo a los fallos y la corrupción del régimen iraní. Se debe a sus malas decisiones, al hecho de que esté financiado hasta tal punto por Hezbolá en Líbano y por movimientos similares en Siria y en toda la región. Son estos fallos del régimen los principales responsables de la bancarrota que sufren los iraníes, y no sólo las sanciones.

¿Qué diferencia puede suponer el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita orquestado por China, tanto para el régimen como para el pueblo?

Mientras sólo se trate de los primeros pasos, habrá que esperar para ver si este acercamiento resulta eficaz. Sobre la cuestión del petróleo, las pretensiones de Irán ya han sido refutadas por Arabia Saudita, que afirma ser el único país autorizado a extraer petróleo, junto con Kuwait. Así que vamos a ver hasta dónde llega este acercamiento y si este acuerdo puede convertirse en realidad.

¿Observa lo que ocurre en Francia, este debate que agita regularmente el país sobre la cuestión del laicismo? Y si es así, ¿cómo ve esta situación específica francesa?

Creo que la ley prevalece y que todos los ciudadanos están sometidos a ella y deben respetarla. Al mismo tiempo, creo que es importante que no haya menos respeto ni rechazo hacia ninguna religión, y que el islam no esté sujeto a restricciones que otras religiones no tienen. Todas las religiones deben estar en pie de igualdad.

¿Tiene la impresión de que el islam recibe un trato algo injusto en Francia?

Desgraciadamente, algunos medios de comunicación tienen un comportamiento que alimenta la islamofobia.

