Tatum y Mitchell renuevan por cinco años con Celtics y Jazz, según medios de EEUU

Los Angeles (AFP)

Las jóvenes estrellas de la NBA Jayson Tatum y Donovan Mitchell extendieron el domingo sus contratos por cinco temporadas más con los Boston Celtics y los Utah Jazz, según reportaron medios estadounidenses.

Tras concluir la pasada campaña sus contratos de novato, ambos jugadores recibieron ofertas de renovación por la máxima cantidad permitida, con un mínimo garantizado de 163 millones de dólares y un máximo de 195 millones, informaron la cadena ESPN y el medio digital The Athletic.

A sus 22 años, Tatum promedió 23,4 puntos, 7,0 rebotes y 3,4 asistencias por partido en la pasada temporada, en la que los Celtics alcanzaron las finales de la conferencia Este, en la que cayeron ante los Miami Heat.

El alero, elegido con el número 3 del Draft de 2017, disputó también en febrero su primer Juego de las Estrellas (All-Star).

De su lado Mitchell, de 24 años, fue seleccionado con el número 13 del mismo Draft y desde entonces ha sido la gran figura de los Jazz junto al pívot francés Rudy Gobert.

En la última campaña, Mitchell promedió 24 puntos, 4,4 rebotes y 4,3 asistencias por partido, disputando también el pasado All-Star.

El escolta subió todavía más sus prestaciones en los playoffs, en los que se convirtió en el tercer jugador de la NBA en sumar más de 50 puntos en dos partidos de una misma eliminatoria, después de Michael Jordan y Allen Iverson.

Mitchell logró esta hazaña en la primera ronda de la Conferencia Oeste, en la que los Jazz cayeron 4-3 ante los Denver Nuggets y el escolta promedió 36,3 puntos por juego.

Otro jugador elegido en el Draft de 2017, el base De'Aaron Fox (5º puesto), también fue renovado el viernes por el máximo permitido por los Sacramento Kings.

En otras operaciones de la agencia libre de la NBA del domingo, el escolta serbio Bogdan Bogdanovic llegó a un acuerdo con los Atlanta Hawks por 72 millones de dólares en cuatro años, según reportaron el The New York Times y el medio digital The Athletic.

El actual equipo de Bogdanovic, los Sacramento Kings, tiene la opción de igualar esa oferta en las próximas 48 horas y mantener al escolta en la plantilla.

