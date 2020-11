Cascada de condolencias en España por la muerte de Maradona

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El mundo del fútbol, y en general del deporte, español se deshizo en mensajes de condolencias este miércoles tras conocer la muerte de Diego Armando Maradona, a los 60 años, por un paro cardíaco.

"Gracias por todo, Diego", escribió en un tuit el Barcelona, con una foto de un sonriente Maradona con los colores del Barça.

"Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va porque el Diego es eterno", escribió el capitán azulgrana, Leo Messi, en su cuenta oficial de Instagram.

Maradona vistió la camiseta azulgrana durante dos temporadas, entre 1982 y 1984, durante las cuales uno de los momentos más duros que sufrió fue la fractura de un tobillo tras una entrada del jugador del Athletic de Bilbao, Andoni Goikoetxea.

"Me acabo de enterar del fallecimiento de Maradona, fue un genio del fútbol y el mejor futbolista de la década de los 80", escribió 'Goiko', añadiendo que "me entristece muchísimo la noticia. Mi pésame para toda su familia. Descansa en Paz Diego".

Maradona volvería años después a jugar en España en la temporada 1992/1993 en el Sevilla, que también recordó al 'Pelusa'.

"Y todo el pueblo cantó Marado, Marado Nació la mano de Dios Marado, Marado Sembró alegría en el pueblo Llenó de gloria este suelo... Eterno Diego", escribió en Twitter el club andaluz.

El Sevilla acompañó su mensaje con una foto de Maradona vestido de sevillista, recordando en una publicación en su página web que "vistió la elástica blanquirroja en 29 partidos y consiguió anotar siete goles".

- 'Leyenda' -

"No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía. Mis condolencias a su familia y un fuerte abrazo a toda Argentina. DEP Diego", escribió el director deportivo del Sevilla Ramón Rodríguez 'Monchi', que coincidió con Maradona en su etapa de jugador en el club andaluz.

"Leyenda de LaLiga. Descansa en paz Diego Armando Maradona", publicó también el campeonato español en su cuenta oficial de Twitter, sobre un pequeño vídeo del astro argentino con la camiseta del Barça.

"Rezaremos por ti, Pelusa. D.E.P", escribió el propio presidente de LaLiga en un tuit.

Las redes sociales han sido el principal medio utilizado por clubes, jugadores y distintas entidades para transmitir sus mensajes de pésame.

El Real Madrid expresó sus condolencias por el fallecimiento de Maradona en un comunicado oficial.

"Diego Armando Maradona deja un legado inmenso, convertido en mito para millones de aficionados en todo el mundo", afirmó el equipo merengue.

"Hoy nos ha dejado una leyenda del fútbol mundial. Nuestro pésame a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona. Descanse en paz", se unió el Atlético de Madrid a las muestras de pesar generales por el fallecimiento de un icono del fútbol.

Prácticamente todos los equipos españoles han mostrado sus condolencias por el fallecimiento de Maradona.

- Pesar de más allá del fútbol -

La Federación Española de Fútbol mostró "su más profundas condolencias a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona", recordando que "disfrutamos de su fútbol en nuestro país y se va dejando un recuerdo imborrable en los aficionados de todo el mundo. DEP".

Las muestras de dolor no llegaron solo desde el ámbito del fútbol y así el seis veces campeón de MotoGP Marc Márquez publicó una foto de Maradona levantando la Copa del Mundo con la leyenda "D.E.P. Diego Armando Maradona".

"Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia", escribió el tenista Rafa Nadal en su cuenta de Twitter.

"Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina", concluyó Nadal.

