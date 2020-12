España-Italia y revancha entre Francia y Bélgica en semifinales de 'Final 4' de Liga de Naciones

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Italia contra España y Bélgica frente a Francia serán las semifinales de la segunda edición de la Liga de Naciones, según el sorteo realizado este jueves en la sede de la UEFA en Nyon.

La fase final, conocida como 'Final 4', de la segunda edición de este novedoso torneo se disputará en Milán y Turín (Italia) del 6 al 10 de octubre de 2021, según anunció la UEFA este jueves tras la reunión de su comité ejecutivo.

San Siro y el Juventus Stadium son los escenarios elegidos por la UEFA para celebrar la 'Final 4' y decidir el sucesor de Portugal, vencedor de la primera edición de la Liga de Naciones.

Esta 'Final 4' se aplazó a 2021 por las restricciones relacionadas con la pandemia del covid-19.

España se medirá a un clásico del fútbol europeo, Italia, que tras no clasificarse para el Mundial-2018 parece que vuelve a reivindicar un sitio en la élite de la mano del seleccionador Roberto Mancini.

Ambos combinados jugaron la final de la Eurocopa-2012, con victoria para España por 4-0, mientras que los italianos se tomaron la revancha eliminando a la Roja en los octavos de final de la Eurocopa-2016.

"Italia, más allá de los tópicos, está en un periodo de cambio después del disgusto en el último Mundial", consideró este jueves el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tras conocer su rival.

"Está en un periodo de adaptarse a nuevos jugadores, jugadores jóvenes, con un perfil que aúna mejoras en ataque, en cuanto a fútbol ofensivo y sigue teniendo solidez defensiva", añadió el extécnico del FC Barcelona.

El asturiano, sin embargo, no considera que Italia sea la mejor selección de Europa, sino que está por detrás de otros equipos como Francia y Bélgica, que jugarán la otra semifinal del torneo continental.

"Creo que la mejor selección ahora mismo debería ser la que encabeza por resultados el ránking FIFA y esa es Bélgica, la segunda Francia y están ahí porque han ganado cosas estos últimos años y lo han hecho muy bien en fases finales", concluyó el español.

El italiano Roberto Mancini comentó por su parte: "Ellos están un poco como nosotros; han cambiado varios jugadores y mantienen a algunos veteranos como Sergio Ramos y están otra vez muy fuertes".

- "No hay ánimo de revancha" -

El seleccionador italiano se mostró muy ambicioso: "En esa 'Final 4' participamos las cuatro mejores selecciones de Europa y queremos ganar para seguir mejorando y volver a ser la primera o segunda selección del mundo".

En la otra semifinal, los vigentes campeones del mundo se volverán a ver las caras con Bélgica, nº 1 del ránking FIFA y a la que ya eliminaron en las semifinales de Rusia-2018.

Al término de ese partido, el arquero belga Thibaut Courtois, frustrado, criticó la Francia de Didier Deschamps, afirmando que no "jugó a nada, jugó a defender con once futbolistas".

"Por nuestra parte no hay ánimo de revancha, aunque de su lado quizás", comentó este jueves el seleccionador galo una vez determinado su rival.

Algo que negó su homólogo de Bélgica, el español Roberto Martínez: "Para nosotros no será un tema de revancha, no me gusta ese término. Encontrarse otra vez con Francia (...) será un reto deportivo, a la par complicado y excitante para Bélgica", explicó.

Por otra parte, la UEFA anunció también que Tirana será el escenario de la fase final de la UEFA Conference League, el nuevo torneo europeo de clubes que comenzará a disputarse en la temporada 2021-2022.

El escenario del partido será el National Arena de la capital albanesa, con capacidad para 21.690 espectadores, el 25 de mayo de 2022.

