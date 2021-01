Real Madrid no pasa del empate ante Osasuna, Barça golea al Granada

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El Real Madrid no pasó del empate sin goles ante Osasuna y no pudo colocarse líder de LaLiga, mientras que el Barcelona goleó 4-0 al Granada y sigue su escalada en la clasificación.

El Atlético de Madrid, cuyo partido frente al Athletic Club fue aplazado por el temporal de nieve, se mantiene líder del campeonato con 38 puntos, uno más que el Real Madrid y cuatro por encima del Barcelona, aunque el equipo que entrena el argentino Diego Simeone tiene tres partidos menos que sus máximos rivales por el título.

El Real Madrid, cuyo viaje a Pamplona el viernes se vio alterado por los problemas en el aeropuerto de Barajas, que demoró el despegue del avión varias horas, volvió a tener que enfrentarse a los elementos este domingo: nieve, frío, un terreno de juego helado y un rival, como siempre incómodo.

Con estos ingredientes era complicado elaborar juego y ocasiones y no fue hasta el inicio de la segunda parte cuando el Real Madrid tuvo su primer disparo entre palos (49).

- Enfado de Zidane -

Esta vez el VAR tampoco se alineó con el Real Madrid y el árbitro anuló dos goles de Karim Benzema (61) y Toni Kroos (89) por fuera de juego de ambos jugadores.

"No ha sido un partido de fútbol. Las condiciones eran muy complicadas. No son excusas, pero no se daban las condiciones. Debería haberse aplazado", criticó muy enfadado el entrenador blanco Zinedine Zidane.

El Barcelona, por su parte, sigue su escalada en LaLiga y ya suma ocho partidos sin perder (20 puntos de 24 posibles), después de golear 4-0 este sábado al Granada (7º).

Con dobletes del francés Antoine Griezmann (12 y 63), uno de los jugadores más criticados por su pobre rendimiento al inicio de temporada, y del argentino Lionel Messi (35 y 42), que parece que poco a poco vuelve a su mejor nivel, el equipo de Ronald Koeman se llevó los tres puntos de su visita al Estadio Nuevo Los Cármenes.

- Dobletes de Girezmann y Messi -

Caso raro esta temporada, el Barcelona no sufrió en ningún momento ante un rival muy inferior y esta vez logró finalizar las ocasiones de gol tal como había reclamado a lo largo del inicio de la temporada Koeman.

Eso provocó, incluso, que Koeman diera descanso en el tramo final a un Messi que pasa a encabezar la clasificación de goleadores de LaLiga (con 11).

"El Barça necesita a Leo por su juego, su importancia en crear oportunidades y también por su efectividad, que se necesita para luchar por los títulos", declaró tras el partido Koeman.

El equipo azulgrana suma 34 puntos, a tres del Real Madrid y cuatro del Atlético, aunque también tiene tres encuentros más que el líder.

"Si todo el mundo esta bien y en su mejor forma" el Barça puede luchar por el título, según su técnico, aunque admitió que "por el momento, con la distancia, es bastante complicado".

Con su victoria, el Barcelona recuperó el tercer puesto en la tabla que el viernes le había arrebatado el Villarreal tras su victoria 4-0 en Vigo frente al Celta (8º).

También este sábado, un triplete del marroquí Youssef En-Nesyri dio la victoria al Sevilla en su campo contra la Real Sociedad por 3-2, lo que permite a los locales alcanzar en la tabla al conjunto de San Sebastián.

- Sevilla remonta posiciones -

Con este triunfo, el Sevilla, sexto clasificado, suma 30 puntos, alcanzando a la Real Sociedad, quinto, pero con una mejor diferencia de goles.

En un partido loco, En-Nesyri ya había anotado dos goles antes de cumplirse diez minutos de partido (4, 7), aunque la Real Sociedad había logrado empatar por dos veces gracias a los tantos del defensa brasileño sevillista Diego Carlos en propia meta (5) y del sueco Alexander Isak (14).

En apenas un cuarto de hora se habían anotado cuatro goles, y sería el propio delantero marroquí el que anotaría el tanto de la victoria sevillista al inicio del segundo tiempo (46), tras un centro del argentino Lucas Ocampos.

Por su parte, el partido entre el Atlético Madrid y el Athletic Bilbao, inicialmente previsto este sábado a las 16h15 (15h15 GMT) en el estadio Wanda-Metropolitano de la capital, fue "suspendido" debido al temporal de nieve que azota actualmente a la ciudad.

"Ante la situación excepcional provocada por el temporal que está viviendo gran parte de la península, que ha causado el cierre del aeropuerto de Madrid Barajas durante todo el día de hoy y la imposibilidad de disponer del campo en condiciones óptimas, LaLiga, tras contactar con ambos clubes, ha solicitado a primera hora de la mañana al Comité de Competición Profesional la suspensión del encuentro Club Atlético de Madrid-Athletic Club", informó el organismo en un comunicado.

