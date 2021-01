Ogier busca su octavo título antes de su retirada de los rallies

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El francés Sébastien Ogier intentará desde esta semana defender su título mundial de rallies (WRC), buscando el octavo de su carrera, en una temporada que empieza el jueves en Montecarlo y que debe ser el último año del piloto galo en competición.

El año pasado, Ogier había anunciado que ponía final a su experiencia en WRC. Pero llegó una pandemia, el mundo se adaptó y los rallies también: la edición 2020 se vio truncada, pasando de 14 a 7 pruebas. Y aunque Ogier se impuso, no quería terminar con un sabor amargo.

A sus 37 años, estará una temporada más, desde el Rally de Montecarlo, de jueves a domingo, en una segunda campaña al volante de su Toyota Yaris, con su copiloto Julien Ingrassia.

"Todo el mundo sabe que Montecarlo es el rally que quiero ganar", explica Ogier, recordando que la prueba se disputará cerca de su lugar de nacimiento, Gap, "pero este año, será diferente: siempre he tenido un apoyo masivo, pero aunque los aficionados no estarán presentes al borde de la carretera, estoy casi seguro de que mis aficionados me aplaudirán delante de la televisión e intentaré hacerles felices".

En su primera temporada con el constructor japonés, tras sus triunfos con Volkswagen y M-Sport Ford, el francés logró su séptimo título, acercándose al récord de su compatriota Sébastien Loeb (9). Una marca que no es una obsesión, asegura Ogier, que podría retirarse antes de poder igualar al alsaciano.

Sin Loeb, que ha participado en el Dakar y disputará la nueva competición Extreme E, conduciendo SUV eléctricos, Ogier tendrá como principales amenazas a su compañero galés Elfyn Evans, subcampeón del mundo, y a los pilotos Hyundai, el belga Thierry Neuville y el estonio Ott Tanak.

Toyota reservó su tercer auto al joven talento finlandés Kalle Rovanpera, de 20 años, cuando en Hyundai, actual campeón del mundo de constructores, son los experimentados Daniel Sordo y Craig Breen los que se sucederán en el tercer i20 Coupe.

El tercer equipo inscrito, la escudería privada M-Sport, es el único en haber revolucionado y rejuvenecido su tripulación. El británico Gus Greensmith (24 años) fue ascendido a piloto número uno, mientras que el finlandés Teemu Suninen (26) y el francés Adrien Fourmaux (25) se alternarán en el tercer Ford Fiesta.

El finlandés Jari-Matti Latvala, tres veces subcampeón del mundo (2010, 2014, 2015) y recordman del número de rallies disputados con 209, es el nuevo Team principal del equipo Toyota. Con solo 35 años, sustituye a Tommi Makinen.

- Croacia, Kenia y Japón -

Pero tras haber entrado sin avisar en 2020, el gran invitado de la temporada será de nuevo el covid-19. Aunque están previstos doce rallies, todo es incierto.

Ott Tanak, tercero el año pasado, toca madera: "espero un año más largo de lo normal" ya que "no ha sido fácil meterse al ritmo del campeonato el año pasado, con pruebas a menudo anuladas y sustituidas".

Con la anulación del rally de Suecia, previsto como segunda manga, 2021 comenzaba mal y todos los ojos se dirigían hacia la prueba inaugural. Con una organización reprogramada, sobre todo para respetar el confinamiento decretado en Francia desde las 18h00 locales, Montecarlo obtuvo luz verde. Los pilotos rodarán pronto por la mañana y el público no será autorizado a presenciar la prueba.

Al mismo tiempo, el Rally Ártico se hizo con el lugar de Suecia: dirección el norte de Finlandia por primera vez en WRC (febrero), antes, otra novedad, de ir a Croacia para la tercera manga (abril).

Anulado el año pasado, el Rally de Kenia, safari rally histórico, espera hacer su gran regreso en junio, tras haber figurado en el calendario de 1973 a 2002, mientras que Bélgica (agosto), Chile (septiembre) y Japón, para poner conclusión a la temporada en noviembre, regresan también.

Este año, asimismo, Pirelli sustituirá a Michelin como suministrador de neumáticos. Antes, en 2022, de la promesa de una revolución técnica con la llegada de los motores de tecnología híbrida para la 50ª edición del WRC.

