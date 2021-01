Sin calefacción ni ordenador, los niños pobres viven un duro confinamiento en el Reino Unido

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

Kamaljit Sultana, una londinense de ocho años, no tiene ordenador, ni internet ni un espacio para trabajar en casa. Como a ella, a millones de niños británicos de familias desfavorecidas les cuesta seguir aprendiendo durante el cierre de las escuelas por la pandemia.

"En casa tengo que compartir el ordenador con mi hermano mayor y mi hermana", dice esta niña de Tower Hamlets, el distrito más pobre de Londres. "Y sin la profesora, estoy un poco perdida", agrega.

El Reino Unido, con más de 93.000 muertos por covid-19, vuelve a estar confinado desde principios de enero y el ministro de Educación, Gavin Williamson, dijo "esperar" que las escuelas reabran en abril.

La situación es especialmente difícil para las familias con graves dificultades materiales, para las que la escolarización en línea es un reto.

"Hay estudiantes que intentan trabajar en un teléfono móvil, es muy complicado", dice a la AFP James Turner, director del Sutton Trust, que lucha por la movilidad social mediante la educación.

"Algunas madres se levantan muy temprano para copiar a mano los documentos en los que van a trabajar sus hijos porque no tienen impresora", explica Kate Anstey, responsable del Grupo de Acción contra la Pobreza Infantil, agradeciendo las llamadas de los profesores que "ayudan a los niños a no descolgarse" de la educación.

Según esta asociación, el 40% de las familias con bajos ingresos carece de un recurso esencial para que sus hijos puedan trabajar en casa.

En teoría, los estudiantes considerados "vulnerables" pueden esta vez, a diferencia de la anterior, seguir yendo a la escuela.

Es el caso de Kamaljit, que tuvo que pasar el primer confinamiento en casa pero que ahora va a la escuela.

Sin embargo, muchos padres se niegan a enviar a sus hijos al colegio por miedo a que traigan el virus, sobre todo entre las minorías étnicas, especialmente afectadas por el covid-19.

- Un inodoro como escritorio -

La pobreza infantil golpea a 4,2 millones de niños en el Reino Unido, casi un tercio, según las cifras oficiales.

Su trato ha sido un tema de controversia durante la pandemia para el gobierno conservador de Boris Johnson, que tuvo que reconsiderar su negativa a ofrecer comidas gratuitas a los niños más pobres durante las vacaciones escolares por la presión del futbolista del Manchester United Marcus Rashford.

Durante las vacaciones de Navidad, Unicef ayudó a alimentar a los niños del Reino Unido, algo inédito en la historia de esta agencia.

Al principio del confinamiento, el gobierno prometió proporcionar un millón de ordenadores a las familias desfavorecidas. Pero además de los retrasos en la entrega de estos "salvavidas", algunas asociaciones que luchan contra la pobreza infantil critican al ejecutivo por abordar sólo la punta del iceberg.

"Está lejos de ser sólo un problema informático", dice Laurence Guinness, director de Childhood Trust. "Seguimos a niños que viven hacinados -hasta seis personas en una habitación- sin espacio para trabajar, sin mesa ni sillas".

Y pone como ejemplo a una madre soltera cuyo hijo no tiene más remedio que usar "el asiento del inodoro como escritorio" y a los niños que no pueden permanecer sentados "más de dos horas" debido al frío porque sus familia no puede pagar la calefacción, o los que sólo tienen una bombilla en todo el apartamento porque costaría demasiado iluminar varias habitaciones.

El cierre de escuelas también priva a los niños de su única "vía de escape a la dura realidad de su vida cotidiana", subraya.

- 18 meses de retraso -

Las asociaciones están preocupadas por el impacto a largo plazo de este confinamiento, que acentúa las desigualdades.

"El último confinamiento revirtió diez años de progresos en la reducción de la brecha entre los estudiantes desfavorecidos y los demás", asegura Turner.

Y las asociaciones temen que esta brecha, estimada actualmente en 18 meses de retraso en el aprendizaje al final de la secundaria, "siga aumentando".

"Unos meses más de aprendizaje perdido y podría afectar la vida de estos niños para siempre", advierte Turner, que pide una estrategia de recuperación a largo plazo, con tutorías en pequeños grupos.

Menos optimista, Guinness cree que ya es "demasiado tarde" para "decenas de miles de niños" que "no podrán ponerse al día" o que, ociosos y vulnerables, han sido reclutados por las bandas de barrio.

© 2021 AFP