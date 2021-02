Zidane se siente "respaldado", pero deja planear la duda sobre su futuro

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este lunes que se siente "respaldado por todos" en el club, pero se mostró enigmático respecto a su continuidad el próximo año.

"Nosotros estamos en el mismo barco, me siento respaldado por todos", afirmó Zidane al ser preguntado en rueda de prensa si se siente respaldado por la dirección del club.

"En el fútbol sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que volver a hacer las cosas bien, como las estuvimos haciendo hace poco", aseguró el técnico merengue en la víspera del encuentro liguero contra el Getafe del martes.

"Aquí vamos a trabajar, a creer en lo que hacemos y recuperar un poco más de confianza y acabar bien (la temporada), es lo que queremos hacer", añadió Zidane, dejando claro que no va a abandonar esta temporada.

"¿Yo que voy a abandonar? Estoy haciendo lo que me gusta", aseguró Zidane, insistiendo, como hiciera el viernes en otra rueda de prensa, que "los que estamos aquí nos merecemos trabajar y es lo que vamos a intentar hacer".

En cambio, se mostró más enigmático de cara a acabar su contrato con el Real Madrid que finaliza en 2022.

"Ya veremos", dijo con una leve sonrisa, afirmando que "lo que me interesa es el día a día, el resto como no sé qué va a pasar... No veo más allá del partido de mañana, tenemos la mente en el partido de mañana".

El técnico merengue también se refirió a la operación de menisco del capitán Sergio Ramos, de la que afirmó que "ha salido muy bien" y que "se tiene que recuperar ahora, pero está bien de ánimo".

Zidane también elogió a su central francés Raphael Varane, que en ausencia de Ramos, se convirtió en el referente defensivo el sábado ante el Huesca y marcó el doblete de la victoria 2-1.

"Me alegré mucho por él, de que el viento soplara a su favor porque se merece que sea así, y de que marcara esos dos goles, no sólo por él sino también por el equipo", dijo Zidane.

"Estar 1-0 y tener carácter para volver al partido, marcar dos goles y ganar el partido, nos ha hecho mucho bien y a él también", concluyó.

