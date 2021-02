"La perspectiva es diferente", asegura Nadal tras pasar a cuartos en Melbourne

Anuncios Lee mas

Rafael Nadal, con problemas en la espalda desde el inicio del torneo, se deshizo este lunes con autoridad del italiano Fabio Fognini en octavos de final del Abierto de Australia, y disfruta de haber recuperado una forma que le abre nuevas "perspectivas".

PREGUNTA: ¿Cómo evoluciona su espalda?

RESPUESTA: "La situación ha mejorado sin ninguna duda. Hoy es una victoria importante para mí contra un rival que siempre me ha puesto problemas, pero logré ganar en tres sets. El primero fue muy positivo. Lógicamente estuve un poco cansado por momentos. A nivel físico uno está afectado cuando no puede entrenarse con la intensidad que uno quiere durante 19 días. Pero ayer (domingo) comencé a aumentar la carga de trabajo en el entrenamiento y hoy logré una victoria con largos intercambios. Si comparamos mi situación con la de hace cinco días es completamente diferente. Mi perspectiva es diferente ahora. Y mis ganas también".

P: El año pasado usted fue eliminado en cuartos. ¿Cómo se siente este año en comparación?

R: "Perdí un partido igualado ante Dominic (Thiem). Fue un buen partido y tuve mi oportunidad. Este año mi preparación no fue evidentemente tan buena como el año pasado porque tuve dolores en la espalda estos 19 o 20 últimos días. Pero logré llegar donde estoy hoy y recuperé mis sensaciones. Hoy, físicamente, me sentí mucho mejor que hace dos días, más rápido, más resistente, cuando hacía mucho más calor y humedad. Di un paso adelante en todos los aspectos en comparación con el otro día. Jugué mucho mejor, recuperé mi velocidad habitual en mi segunda bola de servicio. Es muy importante para mí, eso ayuda a servir mejor en la primera bola.

P: ¿Está usted en estado de aspirar al objetivo máximo?

R: "Dije que si mi espalda no mejoraba no tendría los medios para pelear por lo que vine a buscar. Ahora mi espalda va mejor sin ninguna duda. Si me hubiera preguntado hace cinco días si firmaba estar en las condiciones en que estoy ahora lo habría hecho a ojos cerrados. Hoy, por momentos, estuve a un muy buen nivel. Me faltó un poco de regularidad en algunos momentos, lo que es totalmente lógico. Pero estoy en cuartos de final de un torneo de Grand Slam y ahora tengo todo por ganar.

P: ¿Cuando se lesiona en un torneo, cómo toma la decisión de retirarse o no?

R: "Todo depende de la lesión. Si tienes una elongación en los abdominales por ejemplo (Berrettini fue baja en octavos por esa lesión, y Djokovic, con los mismos síntomas, decidió jugar) se pueden cometer errores porque es imposible saber exactamente lo que ocurre mientras se compite. Yo comencé en el US Open de 2009 con una elongación de seis milímetros en los abdominales. Perdí en semifinales contra Del Potro y la elongación pasó a 26 milímetros. Sin duda, no fue una decisión inteligente. Pero con un poco de descanso después no fue un desastre (...) Si hay un gran riesgo de que empeore, probablemente renunciaría a jugar. Para mí la felicidad es mucho más importante que la opción de ganar. Además, que si tienes un problema físico real no vas a ganar (...) Si estás lesionado de verdad, es imposible ganar un torneo como éste".

