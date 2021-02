El legendario Dan Carter se retira a los 38 años

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El jugador de rugby neozelandés Dan Carter, de 38 años, bicampeón mundial con los All Blacks en 2011 y 2015 y elegido en tres ocasiones mejor jugador del mundo, anunció este sábado en las redes sociales que ponía fin a su carrera.

"Hoy me retiro oficialmente del rugby profesional. Un deporte que practiqué durante 32 años y que me ayudó a ser la persona que soy", escribió Dan Carter en sus cuentas de Twitter e Instagram.

"No puedo agradecer suficientemente a todos los que participaron en mi trayectoria, especialmente a ustedes, los hinchas. El rugby siempre será parte de mi vida. Gracias", dijo en el mensaje el jugador considerado como el arquetipo de apertura completo, igualmente dotado para el juego con el pie como con el oval en la mano.

Leyenda del rugby mundial, Carter es de hecho considerado como el mejor apertura de todos los tiempos. El próximo mes celebrará sus 39 años.

- Historia -

En el Blues de Auckland, donde llegó en 2020, Carter trataba de apurar sus últimos coletazos deportivos, compaginando competición y disfrute de jugar. "¡El GOAT (mejor jugador de todos los tiempos en inglés) está de regreso!", celebró en la época su antiguo compañero Aaron Smith.

Un regreso a Nueva Zelanda, país que dejó en 2015, que no tuvo el efecto esperado. "Me di cuenta de que no tenía ya la misma voluntad que durante mis precedentes temporadas en Nueva Zelanda. Entonces, entre el momento en que comprendí eso y que me di cuenta de que ya no quería viajar más debido a la pandemia, me dije que era el momento adecuado de dejarlo", confesó al periódico francés L'Equipe este sábado en una entrevista publicada en su página de internet.

Carter vistió la camiseta de la selección de Nueva Zelanda 112 veces. Con la famosa elástica negra y su preciso pie izquierdo firmó 1.598 puntos en 112 presencias con su selección. Un récord mundial a pesar de las varias lesiones sufridas en su carrera.

Fue con los All Blacks que Carter forjó su leyenda, siendo nombrado tres veces mejor jugador del mundo en 2005, 2012 y 2015.

Con los temibles All Blacks ganó dos Copas del Mundo, en 2011 y 2015, pero también seis Torneos de Tres Naciones (2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010) y su sucesor, el Rugby Championship (2012, 2013).

Conquistó asimismo la Top League japonesa en 2019, y el Top-14 francés en 2009 con Perpignan y en 2016 con el Racing 92.

- 'Una inspiración' -

También conquistó en dos ocasiones la Copa Webb Ellis, primero en 2011 y después en 2015, en el momento álgido de su carrera.

"Ahora, también esta bien disfrutar de los fines de semana con la familia, recoger a mis hijos a las 15h00 después de la escuela... y mi cuerpo me da las gracias por no tener que jugar", reconoció.

Una noticia que suscitó palabras elogiosas para Carter procedentes de sus antiguos compañeros y rivales: "Felicidades amigo. Fue un honor jugar contra ti tan a menudo, no tanto perder tan a menudo... Disfruta de tu retirada, lo tienes bien ganado", bromeó su homólogo australiano Matt Giteau, también de 38 años.

"Tú fuiste una inspiración para todos los '10', fue un privilegio jugar contra el mejor", afirmó, por su parte, el antiguo apertura de los Wallabies Quade Cooper. Una página con letras de oro se cierra en el rugby.

© 2021 AFP