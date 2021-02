"Mi objetivo es volver a disfrutar sobre la moto", asegura Marc Márquez

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El español Marc Márquez, seis veces campeón mundial de MotoGP, es optimista con su recuperación tras la fractura de su brazo derecho que le hizo perderse la pasada temporada y asegura que ahora su objetivo en 2021 "es volver a disfrutar" sobre la moto.

"Mi objetivo es disfrutar de la moto y poco a poco volver a ser tan rápido como era", afirmó Márquez durante la presentación telemática del equipo Honda para la temporada 2021.

"Lo que hay que entender es que no puedes pretender tras diez meses lejos de la moto llegar a la primera carrera y ser el mismo Marc", afirmó el piloto español.

"Es la primera vez que he estado tanto tiempo sin estar sobre la moto y no sé cómo será la vuelta, pero la primera vez que corra no será al 100%", dijo en un acto, en el que apareció junto a su compatriota Pol Espargaró, su compañero para 2021, llegado de KTM.

Márquez se fracturó el húmero derecho el pasado 19 de julio al caerse en el primer Gran Premio de la pasada temporada, una lesión por la que tuvo que pasar hasta en tres ocasiones por el quirófano, la última en diciembre pasado.

- Sin fecha de vuelta -

"El nervio radial siempre ha estado bien, el problema era la pseudoartritis con una infección, que no acababa de soldar el hueso", explicó Márquez en rueda de prensa, precisando que "el hueso está consolidando bien".

El piloto español ha vuelto a entrenarse a principios de febrero, se siente optimista con su recuperación, pero no se atreve a poner fecha al momento de su vuelta.

"Sigo las sensaciones de mi cuerpo, aumento el trabajo en casa, pero no sé decir cuándo podré regresar a la competición", afirmó.

"Mi ilusión era llegar a los test de Catar (6-12 de marzo), los médicos ya me han dicho de olvidarlo, ahora es intentar llegar a la carrera de Catar (28 de marzo), pero a mitad de marzo tengo una revisión", explicó Márquez.

"A partir de ahí se volverá a planificar la agenda, pero después del OK de los médicos necesitaré unos días para lograr una forma física aceptable, sobre todo del brazo", aseguró Márquez, para el que en "la primera carrera que vaya empezará mi pretemporada y a partir de ahí veremos cuánto tardamos en llegar a un nivel óptimo".

Márquez, que cedió el trono de MotoGP la pasada temporada a su compatriota Joan Mir, prácticamente se ha descartado de la lucha por el título este año, pese a las declaraciones de Mir afirmando que siempre es un favorito.

- 'El favorito tiene que ser otro' -

"Que los rivales te vean como el favorito a un título estando así es de agradecer, pero el favorito de entrada tiene que ser otro y uno de los que está obligado es Joan Mir porque es el campeón y lo tiene que defender", consideró Márquez.

"No pretendo llegar y ponerme la presión, llegar a la primera carrera y decir que tengo que ganar, el objetivo es subirme a una moto, volver a divertirme en ella y a partir de ahí tener un nivel bueno y luchar por podios y victorias, ¿cuánto tardará eso? No lo sé", aseguró.

A la espera de Márquez, Honda mirará hacia Espargaró, que acabó quinto la pasada temporada, para tratar de conseguir resultados.

"Muchas veces he soñado con poder tener una oportunidad como la que ahora se me brinda y espero poder aprovecharla", afirmó Espargaró, que aspira a acabar entre los primeros del Mundial, lo que le supone algo más de presión para adaptarse rápido a su nueva montura.

"No puedo esperar a mitad de temporada para tener resultados porque si no el tren de la lucha de los tres o cinco primeros puestos habrá pasado", afirmó el nuevo compañero de Márquez.

