Los países europeos que prohíben el velo integral

París (AFP)

Los suizos se pronuncian el domingo sobre un proyecto que prohíbe cubrirse el rostro en los espacios públicos, ampliamente visto como una iniciativa contra el uso del velo integral. Estas son las medidas contra el nicab y el burka en vigor en Europa:

- PROHIBIDO -

- FRANCIA fue el primer país europeo en no permitir el velo integral en lugares públicos, mediante una ley de 2010 que "prohíbe ocultar el rostro en el espacio público". Esta prohibición abarca la calle, las tiendas, las administraciones, los transportes en común y los cines.

Convalidada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2014, la ley establece una multa de hasta 150 euros (unos 180 dólares) en caso de infracción.

En cuanto al velo musulmán que no cubre el rostro, como el hiyab, las alumnas de los establecimientos escolares públicos no pueden exhibir símbolos o vestimentas que manifiesten "de manera ostensible una pertenencia religiosa", en virtud de una ley de 2004. Esta legislación no concierne la universidad.

Los agentes de la función pública no tienen en general la obligación de respetar una "estricta neutralidad". En cuanto a la utilización del velo simple en las empresas, no existe legislación al respecto.

- En AUSTRIA, está en vigor desde el 1º de octubre de 2017 una prohibición de cualquier ocultamiento del rostro en el espacio público, medida que apunta al velo islámico integral. Las infracciones pueden ser multadas también con hasta 150 euros.

En lo que concierne al velo común, la Corte Constitucional austriaca rechazó a fines de 2020 una ley del año anterior que prohibía a las niñas utilizarlo en los jardines de infantes y las escuelas primarias.

- En BÉLGICA, el velo integral está prohibido en público desde 2011. Las infractoras pueden ser condenadas hasta a 7 días de prisión y/o a una multa de 15 a 25 euros (18 a 30 dólares). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos convalidó esta prohibición en julio de 2017.

- En BULGARIA, una ley adoptada en 2016 "prohíbe el uso en lugares públicos de vestimentas que oculten parcial o totalmente el rostro", salvo por razones de salud o profesionales. Las sanciones previstas son una multa de 200 leva (unos 102 euros, 120 dólares) para la primera infracción y 1.500 leva (unos 767 euros, 925 dólares) para cada infracción siguiente.

- En DINAMARCA: en agosto de 2018 entró en vigor una ley que prohíbe el uso de velo integral en el espacio público. Toda infracción es sancionada con una multa de 1.000 coronas danesas (130 euros, 156 dólares), que puede subir hasta 10.000 coronas en caso de reincidencia.

- PARCIALMENTE PROHIBIDO -

- En ALEMANIA, desde 2017 el uso de velo integral está prohibido para los empleados públicos y los militares que tienen que tener el rostro completamente visible en el marco de sus funciones. En cambio, el velo integral en el espacio público no está prohibido, pero la ley obliga a las personas cuyo rostro está oculto a mostrarlo en caso de verificación de identidad.

En el sector de la enseñanza, algunos Estados regionales prohibieron el uso del velo integral para las alumnas en las escuelas públicas.

En cuanto al reglamento sobre el uso del velo musulmán común (que no oculta el rostro) para los profesores, difiere mucho de un Estado regional a otro. En 2015, la Corte Constitucional alemana acotó la prohibición para los docentes, limitándola a los casos de amenaza grave para el buen funcionamiento de la escuela.

- En HOLANDA, desde agosto de 2019 la ley prohíbe el uso de velo integral en los establecimientos de enseñanza, las instituciones y los edificios públicos, los hospitales y los transportes en común, so pena de una multa de 150 euros. En la calle, en cambio, está autorizado.

- NORUEGA prohíbe el uso de velo integral desde el 1º de agosto de 2018 en todos los establecimientos educativos, públicos o privados del reino, incluyendo la enseñanza superior. Esta prohibición vale también para los empleados de las guarderías.

- En ITALIA, dos regiones, Lombardía y Venecia, prohíben el velo integral en los hospitales y edificios públicos.

- POTENCIALMENTE PROHIBIDO -

- En SUECIA, desde 2003 los establecimientos escolares pueden prohibir el velo integral si éste perjudica la comunicación entre alumno y profesor, si es peligroso (en un laboratorio o práctica deportiva) o si va contra las reglas de higiene. En el resto de los casos está autorizado.

