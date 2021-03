"Puede ser el día indicado para que Suárez corte su mala racha" en Champions, dice Simeone

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, cree que el duelo de octavos de final de la Champions contra el Chelsea, puede ser "el día indicado para Luis corte esa racha" negativa de cara al gol en el torneo continental.

"Mañana posiblemente sea el día indicado para que Luis corte esa racha, ¿por qué no?", dijo Simeone este martes en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de final la Liga de Campeones contra el equipo inglés.

"Mañana puede ser un día muy bonito", añadió el técnico rojiblanco, cuyo equipo viaja a Stamford Bridge con la misión de remontar el 1-0 en contra de la ida.

Simeone volvió a mostrar toda su confianza en Luis Suárez, que no ha vuelto a marcar un gol fuera de casa en Champions desde 2015 y esta temporada no se ha estrenado todavía en la máxima competición continental de clubes europeos.

"Suárez es importantísimo para nosotros, es un delantero con peso, con mucha jerarquía para nosotros y también con los rivales", insistió Simeone, quien adelantó que el joven atacante portugués Joao Silva saldrá de inicio el miércoles para acompañar al uruguayo en ataque.

- Joao Felix, feliz en el Atlético -

El rendimiento del atacante luso se ha visto cuestionado en los últimos tiempos, pero Simeone aseguró que "Joao es un jugador importantísimo, hizo un arranque de temporada a un nivel altísimo, necesitamos a ese jugador".

"Estoy feliz en el club, como todos los jugadores hay fases no tan buenas, no sé si estoy pasando o no una, pero seguro que pasará", afirmó Joao Felix, en la misma rueda de prensa.

"Todos los futbolistas pasan por diferentes etapas", remachó el técnico rojiblanco, que rechazó que el portugués no acabe de adaptarse a las fases defensivas de equipo.

"Siempre miro a los mejores futbolistas, todos tienen un trabajo colectivo para ser parte del equipo y a Joao nunca le faltó esa voluntad", aseguró Simeone.

"Sin voluntad el talento no llega, tenemos muchos ejemplos de jugadores con mucho talento y después les faltó algo para llegar al top, no quiero ser uno de ellos y por eso intento poner mi voluntad y mi talento", aseguró Joao Felix.

"Todos queremos que crezca y para que crezca y llegar donde él busca llegar, tiene que ser completo y tener distintas facetas, porque todos los futbolistas buscan trabajar para el equipo", añadió el 'Cholo', que ve pocas debilidades en el Chelsea.

"Nos enfrentamos a un equipo que está muy bien, que no ha perdido nunca con este entrenador (Thomas Tuchel), que se siente fuerte en casa", enumeró Simeone.

"Mañana tenemos un resultados solo: ganar. Así que intentaremos llevar el partido al lugar donde creemos para lograr ese objetivo", concluyó Simeone.

