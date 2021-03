Acuerdo migratorio UE-Turquía cumple cinco años en medio de quejas cruzadas

Anuncios Lee mas

Bruselas (AFP)

El controvertido acuerdo firmado el 18 de marzo de 2016 entre la Unión Europea y Turquía para contener la afluencia de migrantes y refugiados llega a los cinco años de aplicación en medio de quejas generalizadas.

En ese período el número de migrantes y refugiados llegados al territorio europeo se ha reducido drásticamente, pero ambas partes se acusan mutuamente de no cumplir con sus obligaciones, y por ello Turquía desea una renegociación.

El acuerdo fue sellado después de la crisis de 2015, durante la cual Europa se vio abrumada por la llegada de 1,2 millón de personas, muchas de ellas huyendo de la guerra en Siria.

En su aspecto central, el acuerdo prevé el reenvío de inmigrantes desde las islas griegas hacia Turquía.

Como parte de este acuerdo -denunciado por ONG humanitarias- los europeos acordaron a cambio "reasentar" en la UE a los sirios que permanecían en los campos de refugiados en Turquía, y pagar dos cuotas de 3.000 millones de euros (USD 3.600 millones al cambio actual) para ayudar a Turquía a recibir refugiados.

La UE también debería acelerar las negociaciones para una exención de visado para los ciudadanos turcos, así como los debates sobre la ampliación de la unión aduanera.

Según la Comisión Europea, hasta la fecha se han desembolsado 4.100 millones de euros y los casi 2.000 millones restantes ya se han comprometido, según la Comisión Europea.

Ademas, la UE aportó apoyo a más de 100 proyectos para proporcionar a los refugiados bienes de primera necesidad, atención médica y educación.

Según Bruselas, se espera que los pagos continúen para la mayoría de los proyectos hasta 2022 y 2023. En 2020, la UE ha asignado 535 millones de euros adicionales para ayudar a los refugiados en este país.

Sin embargo, Turquía afirma que "solo se han pagado 3.600 millones de euros por los sirios", destacando que el país ha recibido en su territorio a 3,7 millones de ciudadanos sirios.

- Reducción en los números

El número de llegadas de inmigrantes a Grecia se ha reducido drásticamente. De 856.000 en 2015, el número de personas que cruzaron el mar Egeo se redujo a 173.000 el año siguiente y a 30.000 en 2017. Fueron solo 10.000 en 2020, pero la cifra se explica en gran medida por el impacto de la pandemia.

Este acuerdo "ha sido ampliamente criticado pero ha producido resultados tangibles", dijo el lunes Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE.

En ese cruce, la UE acusa a Turquía de haber detenido el retorno de migrantes de las islas griegas a su territorio desde el inicio de la pandemia.

"Esperamos que Turquía haga su parte, especialmente en la lucha contra los traficantes de personas y reanude el regreso de los migrantes de las islas griegas", dijo recientemente la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson.

La respuesta de Turquía no se hizo esperar. "No aceptaremos a los inmigrantes porque la UE no cumple con las obligaciones del acuerdo"', advirtió Faruk Kaymakçi, viceministro de Relaciones Exteriores de Turquía a cargo de Asuntos Europeos.

En especial, Turquía pide a la UE que coopere en el norte de Siria para permitir el retorno de los refugiados, pero también para obtener ayuda financiera adicional para atender a medio millón de refugiados de otras nacionalidades presentes en su territorio.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien en el pasado ha amenazado repetidamente con cancelar el acuerdo para presionar a la UE, quiere renovarlo y expandirlo.

En ese cuadro, Turquía pide perspectivas sobre la adhesión a la UE, un relanzamiento de las negociaciones sobre la unión aduanera y la liberalización de visados.

En este sentido, con relación a la relación futura Borrell mencionó que "será parte de nuestras discusiones, entre los estados miembros y las instituciones de la UE, y luego con Turquía para buscar una renovación de este compromiso común", dijo.

Las relaciones con Turquía estarán en el menú de la próxima cumbre de la UE, prevista para el 25 y 26 de marzo.

© 2021 AFP