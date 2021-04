PSG y Chelsea, primeros semifinalistas de 'Champions'

Anuncios Lee mas

París (AFP)

París SG y Chelsea se convirtieron este martes en los primeros semifinalistas de la Liga de Campeones 2020-2021 y aunque ambos lo lograron perdiendo y haciendo buenos sus triunfos en la ida, los parisinos sudaron sangre para eliminar al Bayern y los 'Blues' apenas fueron inquietados por el Oporto.

El PSG se cobró la venganza de la final perdida la temporada pasada y el eliminó al Bayern Múnich pese a perder 1-0 en el Parque de los Príncipes, gracias a su triunfo 3-2 de la semana pasada en Alemania.

Una nueva diana de Eric Choupo-Mouting (40), antiguo jugador del PSG y ya goleador en la ida, dio un triunfo sin premio al Bayern Múnich, que se despide de la competición que conquistó en 2020.

Curioso lo que ha pasado en esta eliminatoria: el Bayern fue mejor en la ida y perdió y el PSG no mereció caer derrotado este martes.

Aunque "las mejores ocasiones tanto en la ida como en la vuelta fueron para nosotros", reclamó el técnico argentino del París SG Mauricio Pochettino.

El rosarino, no obstante, concedió: "Aunque allá ganamos, quizás el Bayern fue un poco mejor. Hay circunstancias increíbles que no se pueden explicar, eso es el fútbol. No hay ningún tipo de revancha. Estamos enfocados en ayudar al PSG a lograr su objetivo".

El astro brasileño Neymar fue el protagonista del ataque parisino, con cuatro claras ocasiones de gol en el primer tiempo, pero en dos se topó con la madera (minutos 37 y 39) y en otros dos con Manuel Neuer (28 y 34).

- "Vamos a por todo", dice Neymar -

La clasificación hizo olvidar a Neymar las ocasiones falladas: "Estoy muy contento pese a la derrota. Nos enfrentábamos a un gran equipo, el campeón de Europa. Hemos alcanzado el objetivo, regresar a semifinales. Ahora vamos a por todo".

En la segunda parte, ya con ventaja en el marcador para el Bayern, los alemanes se volcaron sobre el arco de Keylor Navas y el austriaco David Alaba estuvo cerca de darle la vuelta a la eliminatoria con un potente disparo que salió rozando el palo (47).

Kylian Mbappé marcó en una cabalgada marca de la casa que hubiese dado tranquilidad a los parisinos, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego (77).

La recta final fue un suplicio para el bando local, pero esta vez el sufrimiento tuvo premio: la tercera clasificación para semifinales del PSG en Champions (después de 1995 y 2019).

"El Bayern fue el mejor equipo en el conjunto de los dos partidos", estimó el técnico del Bayern Múnich Hansi Flick, lamentando la falta de "punch" en ataque de su equipo, en referencia a la ausencia de su goleador Robert Lewandowski, que se perdió la eliminatoria por lesión.

En Sevilla, el mismo escenario que la ida por las restricciones sanitarias en Portugal por la pandemia, el Oporto se llevó el triunfo por 1-0 contra le Chelsea, pero el golazo de chilena del iraní Medhi Taremi llegó en el descuento (90+4), demasiado tarde como para haber inquietado al Chelsea.

- Oporto sin pegada -

Sobre todo por que, pese a que el Oporto necesitaba al menos dos goles (y no recibir ninguno) para haber forzado la prórroga, el equipo portugués careció de pegada y su primer disparo entre los tres palos, obra de Taremi, llegó pasada la hora de juego (65).

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Fue un combate muy duro, quizás no fue lindo de ver por televisión, pero desde la banda fue un encuentro muy intenso, muy rápido", declaró tras el partido el entrenador de los 'Blues' Thomas Tuchel, que consideró la clasificación de su equipo "merecida".

"Hemos tenido más ocasiones y hemos jugado mejor que nuestro rival, pero nos faltó eficacia en ataque", lamentó por su parte el técnico del Oporto Sergio Conceiçao.

El Chelsea no se clasificaba para las semifinales de la máxima competición europea de clubes desde 2014, dos años después de haber conquistado por primera vez y única la 'Champions'.

Un cambio espectacular para un equipo que parecía muerto en enero, cuando el club decidió el despido de Franck Lampard, con el equipo alejado de la cabeza en la Premier League (actualmente es 5º y pelea por clasificarse para la próxima Champions) y parecía sin demasiado futuro en Europa.

En semifinales, el París SG se enfrentará al vencedor de la eliminatoria que disputen el miércoles Manchester City y Borussia Dortmund, con ventaja para los ingleses tras el 2-1 de la ida.

El rival para el Chelsea tendrá más pedigrí europeo: Real Madrid (13 títulos) o Liverpool (6). Los madrileños defenderán el miércoles en Anfield el 3-1 de la ida.

© 2021 AFP