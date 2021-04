Djokovic y Nadal se estrenan en tierra batida con sólidas victorias en Montecarlo

Anuncios Lee mas

Mónaco (AFP)

El número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic, y el rey de la tierra batida, el español Rafael Nadal superaron con solvencia sus partidos de segunda ronda del Torno de Montecarlo, en lo que fue el debut de ambos esta temporada en esta superficie.

El número tres mundial, que no había jugado en competición desde su eliminación en cuartos de final del Abierto de Australia en febrero, se clasificó para octavos tras derrotar con facilidad al argentino Federico Delbonis (87º), por 6-1, 6-2, en apenas 1 hora y 20 minutos.

"He jugado un partido sólido. Nada extraordinario, pero tampoco nada malo. Sólo un partido sólido, un buen debut. Creo que hice lo que hacía falta", comentó tras el partido Nadal.

En octavos, el español, que busca su 12º título en la arcilla monegasca, se medirá al búlgaro Grigor Dimitrov (17º), que se impuso al francés Jérémy Chardy.

Hacía casi dos meses que Nadal no aparecía en una pista, desde que fue eliminado en cuartos de Australia y tras sufrir una lesión en la espalda de la que pareció completamente recuperado.

- "Me encuentro bien" -

"Sí, me encuentro bien. Me he entrenado bien estas últimas tres o cuatro semanas y, sinceramente, me siento en forma. Puedo ganar, puedo perder, puedo jugar más o menos bien, pero física y mentalmente estoy contento de volver al circuito", señaló.

En Mónaco, la burbuja sanitaria impuesta por la ATP a los jugadores parece menos estricta que en otros torneos y los residentes en el Principado pueden alojarse en sus domicilios, a condición de someterse a un test anticovid diario y de respetar las reglas impuestas al resto de tenistas, confinados en un hotel oficial como Nadal.

Pero, al menos, en el Principado se permite salir una hora diaria, más allá del tiempo que se pase en el club de tenis.

"No parece gran cosa, pero poder salir a caminar una hora fuera del hotel es una gran diferencia. Al menos se puede respirar aire fresco, aunque no podamos ir a un restaurante o de tiendas. Mentalmente ayuda, es una mejora" reconoció Nadal.

Esto no significa que el covid no pueda causar estragos en el circuito, como le ocurrió al ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, que dio positivo el lunes y por lo tanto no puede participar en Montecarlo.

"No me preocupó porque aunque me entrené con él, nunca estuve cerca", comentó el español. "Lo siento sobre todo por él. Nunca estuve a menos de cuatro metros de él, salvo al final del día, un instante para darle las gracias", comentó Nadal.

- 'Djoko' recuperado de su desgarro -

Por su parte, el serbio Novak Djokovic también dominó con facilidad al prometedor jugador italiano Jannik Sinner (22º mundial), por 6-4, 6-2, en 1 hora y 34 minutos, en su entrada en liza en la segunda ronda de Montecarlo, donde retoma la competición tras su título en el Open de Australia en febrero.

El número uno mundial, visiblemente recuperado del desgarro abdominal que le había molestado en Melbourne, se enfrentará al británico Daniel Evans (33º), que venció al polaco Hubert Hurkacz (16º), por una plaza en cuartos.

Por su parte, el chileno Cristian Garín (N.16) venció sin dificultades al australiano John Millman, por 6-1, 6-4.

La jornada no fue buena, sin embargo, para los tenistas argentinos, ya que además de Delbonis, también fueron eliminados Diego Schwartzman (N.7), que cayó ante el noruego Casper Ruud, por 6-3, 6-3, y Juan Ignacio Londero, que perdió con el serbio Filip Krajinovic, por 6-0, 6-3.

Por parte española, a la clasificación de Nadal, se unió la de Roberto Bautista (N.9), que venció al estadounidense Tommy Paul, por 6-3, 6-4, y la de Pablo Carreño (N.12), que superó con facilidad al ruso Karen Khachanov (número 23 del ránking) por 6-2 y 6-3.

