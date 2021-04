Marc Márquez regresa con buenas sensaciones en los libres de Portugal

Anuncios Lee mas

Portimao (Portugal) (AFP)

Con apenas unas vueltas en el circuito de Portimao, Marc Márquez consiguió ya un buen ritmo y transmitir buenas sensaciones, este viernes en la jornada de ensayos libres del Gran Premio de Portugal, en el que el piloto español regresó a la competición nueve meses después de una fractura en el brazo derecho.

El seis veces campeón mundial en MotoGP, que se rompió el húmero derecho en una caída en el primer Gran Premio de 2020, el pasado julio, finalizó sexto en la hoja de cronos del día en estos entrenamientos libres, a 473 milésimas del más rápido de la jornada, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

"La velocidad está ahí. Estoy muy contento por ello, me tranquiliza", celebró el propio Márquez, sin perder su gran sonrisa. Ahora "todo dependerá de la condición física", apuntó.

"Esta tarde sentía ya mi brazo un poco cansado. ¿En qué estado despertaré mañana (sábado)? Si tengo menos potencia tendré que adaptar mi manera de pilotar", anticipó.

La confirmación llegará pronto, en la tercera sesión de ensayos libres, el sábado a las 9h55 locales (8h55 GMT) y en la sesión de clasificación (14h10 (13h10 GMT), que determina la parrilla de salida de la carrera.

- "Bien inmediatamente" -

Después de 265 días de pausa forzada (toda la temporada de 2020 y las dos primeras citas de 2021, ambas disputadas en Catar) y tres operaciones en el húmero fracturado e infectado entre julio y diciembre, el español hizo su regreso a la pista poco después de las 11h00 locales (10h00 GMT), tras atravesar una nube de fotógrafos y camarógrafos que estaban delante de su garaje.

"Me sentí bien inmediatamente", aseguró el protagonista del día en el Algarve. "La situación es mejor de lo que esperábamos. No sé por qué, no comprendo todavía cómo piloto. Hago como los demás, pero no siento los límites de mi moto", apuntó.

En varias ocasiones firmó el mejor crono de la primera sesión de entrenamientos libres, provocando gritos de asombro entre los numerosos periodistas españoles presentes en la sala de prensa, antes de acabar tercero en esa sesión inicial, a 251 milésimas del líder, su compatriota Maverick Viñales (Yamaha).

- "El mismo Marc" -

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), los españoles de Suzuki Joan Mir y Álex Rins, así como el australiano Jack Miller (Ducati), completaron el top 5 del día.

Quartararo habló de Márquez y del regreso de la estrella española.

"Sabemos cómo de fuerte es mentalmente y cómo de bien conoce su Honda. Nos hemos reencontrado con el mismo Marc", afirmó el francés.

El actual campeón del mundo, Joan Mir, no puede contar con su jefe de mecánicos este fin de semana, tras dar positivo en covid-19 antes de este GP.

Es de destacar de nuevo en esta temporada la ausencia en el top 10 de las Yamaha satélites de la escudería SRT, con los italianos Valentino Rossi y Franco Morbidelli, 15º y 19º respectivamente.

Durante la segunda sesión de entrenamientos, se fueron al suelo el japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR), que volvió a la pista tras pasar por el centro médico, y el español Aleix Espargaró (Aprilia).

. Clasificación combinada de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal de MotoGP en el circuito del Algarve en Portimao (4,592 km):

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1:39.866

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:40.206

3. Joan Mir (ESP/Suzuki) 1:40.285

4. Álex Rins (ESP/Suzuki) 1:40.328

5. Jack Miller (AUS/Ducati) 1:40.336

6. Marc Márquez (ESP/Honda) 1:40.339

7. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) 1:40.426

8. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1:40.490

9. Miguel Oliveira (POR/KTM) 1:40.592

10. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 1:40.611

...

NDLR: los pilotos con los 10 mejores tiempos de las tres primeras sesiones de entrenamientos libres van directamente a la segunda sesión clasificatoria (Q2), que determina las 12 primeras plazas de la parrila de salida. Los otros deben participar en una sesión clasificatoria previa (Q1) donde los dos más rápidos pasan a la Q2.

