Ceferin contra las "serpientes" que "escupen en la cara" al fútbol

Montreux (Suiza) (AFP)

El presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, fue especialmente vehemente este lunes en su respuesta a los impulsores de la Superliga europea, un torneo recién anunciado y que entraría en competencia directa con su Liga de Campeones.

En un mensaje a los doce grandes clubes (Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, Inter de Milán) detrás del proyecto de secesión, Ceferin dijo que la Superliga "escupe en la cara" de los amantes del fútbol y se siente traicionado por "serpientes", en alusión a directivos con las que colaboró incluso en los últimos días y que ahora están de repente detrás de la nueva competición.

Estas son las principales declaraciones de su conferencia de prensa:

- "Escupen en la cara" -

El abogado esloveno que dirige la UEFA calificó la Superliga europea de "propuesta vergonzosa y egoísta de algunos clubes únicamente guiados por la codicia".

"Ya tienes mucho dinero. No eres pobre, y quieres todavía más y más", lamentó en alusión a los clubes impulsores de la sedición.

La nueva competición "escupe en la cara de los amantes del fútbol. No se lo permitiremos", prometió, dudando de que la Superliga europea vaya a ser una realidad.

"¿Si se va a materializar? No creo que baste un comunicado de prensa", señaló.

- Traicionado por "serpientes" -

"He visto muchas cosas en mi vida. He sido abogado penalista durante veinte años, pero nunca he visto a gente así (...) Éramos cándidos, ignorando que teníamos serpientes tan cerca de nosotros. Ahora, ya lo sabemos", afirmó.

"Comencemos por Ed Woodward (director general del Manchester United, uno de los clubes disidentes), que me llamó el jueves por la noche para decirme que estaba muy satisfecho y que apoyaba plenamente la reforma" de la Liga de Campeones, contó Ceferin, sobre el plan de la UEFA aprobado este lunes para la etapa que comenzará en 2024.

"Todo lo que él quería discutir era el fair-play financiero, cuando visiblemente había ya firmado otra cosa", añadió.

Pero las palabras más duras fueron para el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, "la mayor decepción de todas". Hasta que se anunció la Superliga europea era presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y una figura cercana a Ceferin, que es el padrino de su hija.

"Nunca he visto a nadie mentir tan frecuentemente y con una persistencia así. Es increíble. Hablé con él el sábado por la tarde. Me dijo que no me preocupara, que eran rumores, que me llamaba en una hora. Luego apagó su teléfono", cuenta.

- Represalias -

Si bien es "demasiado pronto" para precisar qué acciones legales emprenderá la UEFA, la instancia consultará el martes a sus asesores jurídicos, anunció Aleksander Ceferin.

Pero por el momento se subrayó que "los jugadores que disputen la Superliga se verán privados del Mundial y de la Eurocopa, no estarán autorizados a representar a sus selecciones nacionales".

Aleksander Ceferin asegura que dispone del apoyo del patrón de la FIFA, Gianni Infantino, que debería "condenar firmemente el proyecto" en una alocución el martes.

Por otra parte, la UEFA "está en contacto con las ligas domésticas", que podrían decidir excluir a los clubes disidentes.

Si el campeonato no clasifica por la Superliga, "¿pensáis que lo disputarán con seriedad?", preguntó antes de responder: "No, pondrán a un equipo B, C o D, les dará lo mismo".

- La futura Champions, aprobada -

La UEFA oficializó este lunes el nuevo formato de la Liga de Campeones para después de 2024, contemplando el paso de 32 a 36 clubes y una remodelación radical de la fase de grupos.

Esta reforma "va a permitir una viabilidad, una prosperidad y un crecimiento a largo plazo para todos en el fútbol europeo".

¿Qué ocurrirá con los clubes disidentes de la Superliga europea? "Haremos (el nuevo formato de la Champions) con ellos o sin ellos", añadió Ceferin, dejando la puerta abierta a un eventual regreso de los equipos que puedan arrepentirse y decidan regresar a las estructuras de la UEFA.

"No he dicho que estén vetados del fútbol europeo para siempre (...) Sería un gran paso si uno de esos clubes viniera diciendo que ha cometido un error", sentenció.

