Nadal vuelve a Madrid en medio de la pandemia

Madrid (AFP)

El tenista español Rafael Nadal es uno de los principales reclamos en el Másters 1000 de Madrid, que comienza el jueves con el cuadro femenino, mientras el número uno del mundo, Novak Djokovic, mantiene la duda sobre su presencia.

El suizo Roger Federer, que en un principio parecía que iba a dar inicio a su temporada de tierra en la capital española, finalmente no estará en la Caja Mágica madrileña, tras anunciar que acudirá sólo al torneo de Ginebra y a Roland Garros.

A la ausencia del tenista helvético, tres veces ganador del torneo madrileño, podría unirse el vigente campeón Novak Djokovic, que todavía no ha confirmado si acudirá al único Másters 1000 mixto del circuito, cuyo torneo masculino empieza el domingo, dejando a Nadal como una de las principales atracciones.

El español, reciente ganador del Torneo de Barcelona, intentará añadir su sexto trofeo madrileño a su palmarés.

"Esta victoria me puede ayudar para lo que viene", afirmó Nadal, que logró en Barcelona su primer título de la temporada al imponerse en la final a Stephanos Tsitsipas, su verdugo en las semifinales de la última edición del torneo madrileño en 2019.

- Mirando a Roland Garros -

Nadal acude a Madrid, una de sus competiciones fetiches, para seguir preparando su asalto a Roland Garros, donde podría ganar su 21º título del Grand Slam, con lo que se convertiría en el tenista de la historia con más 'grandes' (está empatado con Roger Federer, ambos con 20).

El tenista español, que recuperó el número dos del ránking con su victoria en Barcelona, tendrá que lidiar en Madrid con un selecto ramillete de raquetas como la de Tsitsipas, el germano Alexander Zverev, que ya ganó en 2018, o el austriaco Dominic Thiem.

Sobre las pistas de la Caja Mágica también evolucionará el joven español Carlos Alcaraz, que sorprendió en Australia a principios de año y recibió una invitación para participar en este torneo, que regresa tras sus suspensión el pasado año debido a la pandemia de covid-19, que obligará a reducir el número de espectadores.

Cerca de unos 5.000 espectadores, en torno al 40% del aforo de la Caja Mágica podrán acudir a ver a sus estrellas, en medio de estrictas medidas de seguridad, que incluyen asientos nominales, distancia interpersonal, toma de temperatura, mascarilla obligatoria o un sistema para evitar aglomeraciones a la entrada.

El horario se ha adaptado al toque de queda que rige en Madrid, mientras los deportistas se moverán en su propia burbuja, alejados del público.

El cuadro masculino comenzará el fin de semana, pero en su primera edición ampliada a semana y media de competición, el torneo echará a andar el jueves con el cuadro femenino, en el que la vigente campeona Kiki Bertens defenderá su cetro.

- 'Preparada para empezar' -

"Realmente estoy muy feliz de estar en Madrid. Tengo buenos recuerdos de todos los torneos que he jugado y ahora, después de tres días aquí, me siento preparada para empezar", afirmó el martes la holandesa, que busca su primer éxito tras no empezar el año con buen pie.

Bertens se cita en Madrid con las mejores del mundo, encabezadas por la número uno, la australiana Ahsleigh Barty.

La japonesa Naomi Osaka, número dos del mundo, también estará en Madrid, al igual que la número tres, la rumana Simona Halep, ganadora del torneo de Madrid en 2016 y 2017.

"En Madrid he tenido grandes resultados y aquí las condiciones son buenas para jugar. Me siento como en casa, es un buen torneo y en realidad llevaba esperando dos años para volver aquí", aseguró Halep, que iniciará su recorrido frente a la española Sara Sorribes.

Otras favoritas para el torneo son la española Garbiñe Muguruza o la checa Karolina Pliskova, mientras que la canadiense Bianca Andreescu fue baja al dar positivo por covid al llegar a Madrid.

