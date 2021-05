Debido a la pandemia, la UEFA permite convocar a 26 jugadores por selección para la Eurocopa

Anuncios Lee mas

Lausana (Suiza) (AFP)

Después de que varios seleccionadores lo pidieran, la UEFA autorizó este martes a los equipos que disputen la próxima Eurocopa (11 de junio-11 de julio) a que convoquen a 26 jugadores en lugar de los 23 habituales, para hacer frente a los riesgos de contaminación al covid-19 y a eventuales cuarentenas.

En cambio, para no desmarcarse de las leyes del fútbol, regidas por la International Board (Ifab), solo 23 jugadores podrán figurar en la hoja de cada encuentro, precisa la instancia europea en un comunicado, por lo que los seleccionadores deberán ajustar esta lista a medida que vayan discurriendo los duelos, gracias a los tres jugadores suplementarios.

Los seleccionadores tienen hasta el 1 de junio para someter a la UEFA su lista de 26 jugadores. Pero entre esa fecha y su primer partido, podrán libremente sustituir a un jugador en caso de "lesión o de enfermedad serias", probadas con certificado médico.

"Los jugadores que dieron positivo al covid-19" o los que fueron aislados como "caso contacto" entran en la categoría de "enfermedades serias", añade la UEFA.

Por otra parte, los guardametas podrán ser sustituidos antes de cada partido "en caso de incapacidad física, incluso si uno o dos porteros de la lista son todavía disponibles", decidió el comité ejecutivo.

- Petición de seleccionadores -

Reclamada por varios seleccionadores frente al riesgo de que la pandemia influya en la convocatoria, esta ampliación de la lista principal es inédita desde que los equipos nacionales pasaron de 22 a 23 jugadores, en la Copa de las Confederaciones de 2001.

Se trata de "reglas especiales" para la Eurocopa, destinadas a garantizar "el buen desarrollo y la continuidad de la competición durante la pandemia", precisa la UEFA, y no de la adopción definitiva de una "Lista de 26" en selección.

Sobre el papel, esta medida favorece a las naciones dotadas de una reserva densa de jugadores, pero también los entrenadores deberán afrontar la tarea de pilotar colectivos más vastos, una tarea delicada, ya que tendrán que dejar a tres jugadores en la tribuna en cada partido.

"No hemos tenido casos positivos, pero pienso que con la fatiga" y la crisis sanitaria, pasar a 26 jugadores "sería algo bueno, a condición de que puedan todos estar en la hoja del partido", estimaba Didier Deschamps, seleccionador francés, durante la concentración de marzo, en las calificaciones al Mundial-2022.

Roberto Mancini y Roberto Martínez, seleccionadores de Italia y Bélgica, habían sido los más fervientes abogados de esta medida, recordando que los potenciales sustitutos en caso de lesión grave o de enfermedad podían estar de vacaciones.

- Southgate se desmarcó -

"Lo ideal, sería tener un guardameta, un defensa, un centrocampista y un delantero suplementarios, en una liste de 26 o 27", afirmó Roberto Martínez a finales de marzo.

Menos entusiasta, el seleccionador inglés Gareth Southgate no era "100% favorable a plantillas más largas", señaló en la tregua internacional de marzo, tras el Inglaterra-Polonia (2-1).

"Sé que el covid podría jugar un papel (en el torneo), pero pienso que elegir 23 jugadores es una competencia", había precisado el exinternacional. "Debes tomar buenas decisiones, importantes decisiones, y una parte de eso puede ser perdido si dispones de un grupo extenso".

El comité ejecutivo de la UEFA había decidido a finales de marzo autorizar hasta cinco cambios de jugadores por partido y por equipo durante la Eurocopa, una medida ya tomada por otras competiciones frente a la crisis sanitaria.

Ya aplazado un año debido a la pandemia, el torneo continental se disputará en once ciudades de once países diferentes, después de que Bilbao y Dublín fueran descartadas el 23 de abril, al no poder garantizar la presencia de espectadores, y que Sevilla recuperara los partidos previstos en la ciudad vasca.

