El holandés Van der Hoorn vive su día de gloria en el Giro

Canale (Italia) (AFP)

Último superviviente de una larga escapada de 190 km, un casi desconocido de los podios ciclistas, el holandés Taco Van der Hoorn vivió este lunes su día de gloria al conquistar la tercera etapa del Giro de Italia, con final en Canale.

A sus 27 años, Van der Hoorn, del equipo Intermarché, logró la cuarta victoria de su carrera entre los viñedos de Alba, la capital de la trufa blanca, y, de lejos, la más importante desde que debutó en profesionales en 2017.

Los velocistas pueden lamentarse de haber dejado todo el trabajo de acabar con la fuga al Bora de Peter Sagan, ya que cuando el UAE Emirates del colombiano Fernando Gaviria tomó el relevo en los últimos kilómetros, fue demasiado tarde para echar mano a Van der Hoorn, que aguantó en el tramo final para cruzar la meta con cuatro segundos de ventaja sobre el pelotón.

"Hace cinco meses pensé incluso en dejar la bicicleta porque no tenía contrato. ¡Y hoy gano una etapa en el Giro! No me lo puedo creer", admitió el vencedor de etapa en la meta.

"Vine al Giro con intención de ser agresivo. He aprovechado mi ocasión, aunque no pensaba que llegaríamos con solo un minuto de ventaja antes de la parte final" más accidentada, explicó. "Solo he empezado a pensar que era posible (gana) a un kilómetro de la llegada", añadió.

Detrás del holandés, el italiano Davide Cimolai ganó el esprint del gran grupo, cruzando en segunda posición la línea de meta, por delante del eslovaco Peter Sagan y de su compatriota Elia Viviani, al término de 190 km de recorrido.

"Seguimos la estrategia correcta y trabajamos muy duro. Dimos lo mejor, el 100%. Somos un equipo que siempre corre para ganar, no para hacer segundos y terceros puestos", reivindicó Sagan.

- Ganna sigue de rosa -

La escapada inicial, formada en los primeros kilómetros, llegó a contar con ocho ciclistas, pero el grupo se desintegró en la parte final, muy accidentada, entre los viñedos cercanos a Alba.

A nueve kilómetros para el final, Van der Hoorn dejó la compañía de su último compañero de fuga, el suizo Simon Pellaud.

Comenzó entonces una 'crono' entre el fugado de cabeza y el resto del pelotón, con los contraataques de hombres como el francés Tony Gallopin y el italiano Giulio Ciccone.

Pese al ritmo vertiginoso que imprimieron en el pelotón los equipos Bora, de Sagan, y el UAE, del colombiano Fernando Gaviria, dos de los aspirantes al triunfo en un eventual esprint, Van der Hoorn aguantó hasta el final, entrando con solo cuatro segundos de ventaja sobre el gran grupo.

La jornada fue muy apacible para el líder de la carrera, el italiano Filippo Ganna (Ineos), que seguirá vistiendo la 'maglia' rosa el martes, cuando se disputará la cuarta etapa, de media montaña en la región de Sestola, donde el italiano Ciccone se llevó la etapa la última vez que el Giro visitó la zona (2016).

La cima del último puerto de montaña, el Passerino, está ubicada a solo 2,5 km de la meta, a la que se llega tras un ascenso de 1,5 km al 10% de desnivel de media, un obstáculo que dificultará la llegada al esprint.

