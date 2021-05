Lafay gana la etapa 8 del Giro, Attila Valter sigue líder

Anuncios Lee mas

Guardia Sanframondi (Italia) (AFP)

El ciclista francés Victor Lafay (Cofidis) se impuso en solitario en la octava etapa del Giro de Italia, este sábado en Guardia Sanframondi (centro), inaugurando su palmarés de victorias en el ciclismo profesional.

El húngaro Attila Valter (Groupama-FDJ) mantuvo la 'maglia' rosa de líder en la víspera de la llegada a la cima de Campo Felice, en la región de los Abruzos.

Lafay distanció a sus compañeros de escapada a tres kilómetros de la meta, llegando con unos segundos de ventaja sobre el italiano Francesco Gavazzi y el alemán Niklas Arndt.

De esta manera, Lafay (25 años) logra su primer triunfo como profesional y da a Cofidis su primera victoria en el Giro desde que lo lograse Damien Monier en 2010.

La victoria de etapa se jugó entre los nueve ciclistas que formaron la escapada buena de la jornada en el kilómetro 54 (Oliveira, Gougeard, Lafay, Carboni, Gavazzi, Arndt, Gaviria, Goossens, Campenaerts), tras una primera parte muy animada, marcada también por el abandono del velocista australiano Caleb Ewan, al día siguiente de sumar su segundo triunfo.

El portugués Oliveira, el mejor ciclista de los escapados, se vio sorprendido por el joven Lafay. "Nos hemos marcado un poco los dos", declaró el francés, que ya había tenido un duelo con el luso en la etapa de la Vuelta a Valencia con final en alto del mes pasado y que acabó ganando el español Enric Mas.

"Quería estar delante y me he metido prácticamente en todos los intentos de fuga, por lo que me dejé bastante energía. Después he tratado de economizar cuando, felizmente, el pelotón nos ha dejado marchar", añadió el francés, que esperó a la parte de más pendiente del final, a unos tres kilómetros de la meta, para asestar el ataque que acabaría siendo decisivo.

El ciclista francés parece confirmar así las expectativas puestas en él cuando, aún en categoría sub-23, acabó segundo en el Campeonato de Europa (2018), por detrás del suizo Marc Hirschi.

El pelotón, con todos los favoritos para el triunfo final y con la 'maglia' rosa, cruzó la meta con un retraso de casi cinco minutos con respecto a los fugados.

- Evenepoel y Bernal al asalto del 'rosa' -

No obstante, en el ascenso final, algunos de los ciclistas llamados a hacer un Top 10 se dejaron segundos, como el australiano Jai Hindley (12 segundos) o el español Pello Bilbao (una treintena después de verse inmerso en una caída).

El domingo se disputará la etapa más complicada a priori de la primera semana de Giro: 158 km de recorrido entre Castel di Sangro y Rocca di Cambio, con tres puertos de montaña y una subida final de 6,6 km y 1,600 metros finales, desde la cima a la meta, por una pista no asfaltada perteneciente a la estación de Campo Felice, a la que el papa Juan Pablo II acudió en algunas ocasiones para esquiar.

Con ese complicado final, Valter Corre el riesgo de verse desposeído de la preciada 'maglia' rosa.

El fenómeno belga Remco Evenepoel, a once segundos, y el colombiano Egan Bernal, a 16, están demasiado cerca en la general como para pensar que el húngaro podrá mantener el liderato.

