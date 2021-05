"No tendríamos el mismo reconocimiento sin los medios", dice Nadal sobre Osaka

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Rafael Nadal afirmó este viernes que sin los medios de comunicación los tenistas "no tendríamos el mismo reconocimiento", uniendo su voz contra la decisión de Naomi Osaka de no realizar declaraciones a la prensa durante Roland Garros.

La estrella japonesa Osaka causó revuelo en Roland Garros al anunciar que no se someterá a las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa posteriores a los partidos del torneo parisino debido a su temor al efecto que puedan tener en su "salud mental".

Nadal, 13 veces campeón sobre la arcilla parisina, señaló que aunque respeta la decisión de Osaka, la cobertura mediática ha llevado al éxito al deporte de la raqueta.

"La entiendo, pero en mi opinión, sin la gente que escribe las noticias y nuestros logros por el mundo, probablemente no seríamos los deportistas que somos hoy en día", afirmó Nadal, quien buscará el récord de 21 torneos de Grand Slam.

"No tendríamos el mismo reconocimiento y popularidad" sin los medios, añadió.

Osaka se expone a multas de hasta 20.000 dólares si no se presenta a las conferencias de prensa.

También la número 1 del mundo y ganadora de Roland Garros en 2019, la australiana Ashleigh Barty se desmarcó este viernes de la intención de su rival Naomi Osaka de no comparecer ante la prensa.

"Nunca tuve problema en responder preguntas. No es algo que me haya desconcentrado mucho", añadió.

"No es algo que me quite el sueño por las noches lo que yo haya dicho u oído, o lo que vosotros me preguntéis", dijo dirigiéndose a los periodistas.

El número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev, afirmó por su parte al ser preguntado sobre la polémica que está marcando los días previos de Roland Garros: "Siempre trato de venir a las conferencias de prensa, esté de buen o de mal humor".

"Y a veces incluso con mal humor puedo estar de mejor ánimo después de hablar con vosotros, chicos".

