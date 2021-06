La Roja, con la mira desviada a una semana de la Eurocopa

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

España empató el viernes con Portugal en un amistoso de preparación para la Eurocopa, en el que la Roja dominó pero le faltó gol para desequilibrar el 0-0 que acabó luciendo el marcador final.

"Sólo faltan los goles", titula este sábado en su primera el diario deportivo As, para el que "la falta de pegada impide a España poner broche a su buen partido ante Portugal".

España llevó el peso del encuentro en Madrid, dominó el balón y maniató a una selección lusa que sólo lanzó algunos zarpazos, bien controlados por la defensa y el portero españoles.

"Lo que más me ha gustado ha sido la actitud de la selección, en los primeros 60 minutos hemos conseguido anular casi por completo a la actual campeona de Europa, casi no han dado tres pases seguidos", se alegraba tras el encuentro el seleccionador español, Luis Enrique Martínez.

El técnico de la Roja también reconocía que "lo que menos me ha gustado ha sido el resultado, hicimos bastantes aproximaciones como para marcar", aseguró.

España llegó más que su rival, especialmente con el delantero Álvaro Morata que contó con varias ocasiones incluido un disparo al travesaño en el descuento (90+1).

Este tiro junto con un cabezazo de Ferran Torres en boca de gol que salvó el meta Rui Patricio con una gran parada (88) fueron las dos grandes ocasiones de la Roja para perforar la meta contraria.

"El grupo funciona y llega, da impresión de solvencia... hasta llegar arriba", escribió este sábado el presidente de honor del diario As, Alfredo Relaño, en su columna titulada "España lo hizo todo menos el gol".

"España dio una buena imagen... pero faltó puntería", asegura el diario Marca en su primera, pidiendo que "vuelva también el gol" en referencia al regreso el viernes de casi 15.000 espectadores a las gradas del Metropolitano madrileño.

- 'Generar confianza' -

A falta de diez días para que España comience su periplo en la Eurocopa, Luis Enrique asegura que el acierto en la portería contraria "no me preocupa, me ocupa".

"Al final, mi trabajo es el generar confianza, que los jugadores den su mejor versión y que el equipo tenga una identidad, genere ocasiones de gol", añadió el seleccionador español, quien, no obstante, admite que aprovechará los próximos días para seguir mejorando.

Morata, pese a sus desaciertos del viernes, apunta a una de las principales opciones para el ataque español, donde el viernes, Luis Enrique pareció reservar al delantero más en forma del panorama español, el atacante del Villarreal Gerard Moreno.

Máximo goleador español de LaLiga, Moreno sólo jugó el último cuarto de hora, tras entrar al campo en sustitución de Pablo Sarabia, pero tampoco encontró el camino del tanto.

"El fútbol es gol y cuando no lo tienes, se te ven las costuras. Eso es lo que debemos solventar de aquí al 14 de junio, cuando frente a Suecia el fuego sea real", escribió el diario As, para el que el seleccionador español "tiene suficiente talento en sus manos para lograrlo".

Encuadrada en el grupo E de la Eurocopa, junto a Suecia, Polonia y Eslovaquia, la Roja iniciará su recorrido en el torneo continental el 14 de junio contra los nórdicos en Sevilla, donde Luis Enrique espera que el público sea clave para ayudar a sus jugadores.

