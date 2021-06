Sergio García Dols gana el Gran Premio de Cataluña de Moto3

Anuncios Lee mas

Montmeló (España) (AFP)

El español Sergio García Dols (Gasgas) ganó este domingo el Gran Premio de Cataluña de Moto3, disputado en el circuito de Montmeló, aupándose a la segunda plaza del campeonato por detrás de su compatriota Pedro Acosta.

Dols se impuso en la meta a su compatriota Jeremy Alcoba (Honda) y al turco Deniz Oncu (KTM), que subió al podio tras la sanción al también español Jaume Masià (KTM), tercero inicialmente, pero cayó al cuarto puesto por exceder los límites del circuito en la última vuelta.

"Ha sido una carrera de locos. me he divertido mucho, me siento muy contento con esta victoria", dijo Dols, tras su segunda victoria del año, en una carrera muy movida con muchos cambios de líderes.

"Esta es una carrera para Jason" Dupasquier, añadió el ganador de la séptima manga de la temporada.

Al subir al podio, Dols, Alcoba y Oncu vistieron una camiseta en homenaje a Dupasquier, joven piloto suizo, de 19 años, fallecido la pasada semana en un accidente en los entrenamientos del Gran Premio de Italia de Moto3.

Dols se queda en el campeonato del mundo a 39 puntos de su compatriota Pedro Acosta, que sigue al frente del mundial de la categoría pequeña del motociclismo, pese a entrar en séptima posición.

"Séptimo puesto después de salir 25... ha sido una buena carrera", dijo Acosta a la cadena DAZN, insistiendo en que "estoy contento con la carrera".

Clasificación de la carrera (21 vueltas de 4,657 km, es decir 97,797 km):

1. Sergio García (ESP/GasGas) 38:33.760

2. Jeremy Alcoba (ESP/Honda) a 0.015

3. Deniz Öncü (TUR/KTM) 0.118

4. Jaume Masià (ESP/KTM) 0.079

5. Darryn Binder (RSA/Honda) 0.204

Clasificación del campeonato del mundo (tras 7 Grandes Premios):

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 120 ptos

2. Sergio García (ESP/GasGas) 81

3. Jaume Masiá (ESP/KTM) 72

4. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 61

5. Darryn Binder (RSA/Honda) 58

