La situación en Europa ante el verano turístico y el covid-19

París (AFP)

En el segundo año de pandemia de covid-19, los países europeos se organizan para acoger a turistas durante las vacaciones de verano, exigiendo tests PCR o pases sanitarios y adoptando medidas locales

Una situación diferente a la del verano boreal de 2020, cuando muy pocos se atrevieron en Europa a viajar fuera de sus fronteras.

Esta es la situación en los principales países.

ESPAÑA

El verano 2021 debe ser mucho más radiante para el sector turístico en España, con un nivel de actividad equivalente al 70% de lo que fue el verano 2019 (antes de la pandemia), y que apenas fue del 30% en 2020 respecto al año anterior, según un informe de la organización patronal Exceltur publicado en abril.

- ¿Quién puede entrar ?

En el marco de una decisión adoptada a nivel de la UE; España decidió dejar entrar, a partir de este lunes, a todas las personas vacunadas, sea cual fuere su país de origen.

Los viajeros procedentes de la UE no vacunados deberán presentar un test PCR o antigénico negativo de menos de 72 horas, y rellenar un formulario sanitario.

Los británicos, primer contingente de turistas en España en tiempo normal, pueden ya entrar en España. Pero España sigue siendo considerado país de riesgo por el Reino Unido, que impone una cuarentena al regreso a sus ciudadanos, lo que los disuade sin duda de ir a tomar el sol a España.

Los viajeros no vacunados de Estados Unidos y de la mayoría de otros países que no son de la UE no pueden entrar en España, salvo por motivos muy limitados.

China, Japón (desde el 24 de mayo), Corea del Sur, Tailandia y Singapur son los únicos países asiáticos para los que España autoriza la entrada de viajeros sin test PCR negativo.

Para información: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

- Medidas que hay que respetar

Llevar mascarilla es obligatorio en España incluso al aire libre, salvo en la playa si los turistas "respetan la distancia mínima de 1,5 metros entre personas". Hay que llevar en cambio mascarilla en caso de paseo por la playa.

Las restricciones, en especial en la restauración y la hostelería, varían según las 17 regiones españolas, competentes en materia de salud. Las regiones de Madrid y de Cataluña ya no tienen toque de queda y los bares y restaurantes pueden abrir hasta las 01h00 (Madrid) y medianoche (Cataluña).

ITALIA

Italia espera un 20% más de turistas este verano. La península prevé acoger este verano a 6,7 millones de visitantes extranjeros más (+24,1%) que en 2020, pero 65,8 millones menos que en 2019 cuando se superó la cifra de 100 millones de turistas.

- ¿Quién puede entrar?

Los pasajeros procedentes de la UE, Gran Bretaña e Israel deben presentar un test PCR o antigénico negativo de menos de 48 horas. No están sometidos a cuarentena pero deben rellenar un formulario sanitario.

Para los pasajeros procedentes de Australia, Corea del sur, Ruanda, Tailandia, Canadá y Estados Unidos, se requiere un test PCR o antigénico de 72 horas previas a la llegada, y cuarentena de diez días con nuevo test a su fin.

Italia está prohibida a turistas procedentes de Brasil, India, Bangladés y Sri Lanka,

Para información: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

- Medidas que hay que respetar

La mascarilla es obligatoria en exterior e interior, aunque hay un debate sobre anular la obligatoriedad en el exterior desde julio. Hay toque de queda de medianoche a 05h00 en las zonas "amarilla" (riesgo moderado de contagio)

En los bares y restaurantes la limitación por mesas es de cuatro personas, tanto en interior como en exterior.

PORTUGAL

El Algarve, muy apreciado por los británicos, es una de las regiones más buscadas. Las reservas y los vuelos procedentes en especial de Gran Bretaña han aumentado desde la apertura de Portugal al turismo, el pasado 17 de mayo. Pero mayor cantidad de turistas se espera a partir de julio.

- ¿Quién puede entrar ?

Todos los turistas deben estar en posesión de un PCR negativo de menos de 72 horas.

Pueden venir los pasajeros procedentes de países dela UE, del espacio Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islandia y Suiza) y de Reino Unido.

También son autorizados los vuelos desde Australia, Corea del Sur, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Tailandia y China.

Para los demás países, solo son autorizados los viajes esenciales (profesionales, familiares, de salud...)

Para información: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/noticias/faq-s-viagens-para-portugal-conselhos-aos-emigrantes

- Medidas que hay que respetar

Los turistas deben respetar las reglas de distancia y llevar mascarilla. En playas y piscinas habrá que respetar al menos una distancia de tres metros entre las sombrillas. Un sistema de información sobre la ocupación de las playas ha sido lanzado con tres colores según el nivel de ocupación.

GRECIA

Según el ministro de turismo Haris Theocharis, unos 150.000 turistas han llegado a Grecia desde el inicio de la temporada el 14 de mayo, El objetivo es llegar en 2021 al 40-50% de los ingresos de 2019 (es decir, 18.200 millones de euros). En 2020, esos ingresos apenas fueron de 4.280 millones.

- ¿Quién puede entrar?

Están sometidos a algunas normas los ciudadanos del espacio europeo, así como los residentes permanentes en una veintena de países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Israel, China, Tailandia,Rusia, Arabia Saudita...

- rellenar un formulario de localización en línea, al menos la víspera de la legada a Grecia.

- presentar en el embarque un certificado de vacunación completa terminada al menos 14 días antes del viaje, o el resultado de un test PCR negativo de 72 horas o un certificado de restablecimiento (certificado de inmunidad post-infección).

Para información: https://travel.gov.gr/#/

- Medidas que hay que respetar

La mascarilla es obligatoria en Grecia, incluso en exterior, Para viajar a las islas, los turistas deben presentar un test PCR o antigénico negativo, o un certificado de vacunación. Las discotecas y salas de espectáculo en interior siguen cerradas. En el restaurante, máximo de seis personas en una mesa.

FRANCIA

En Francia, primer destino turístico antes de la pandemia, los ingresos (57.000 millones de euros en 2019) han sido divididos por dos el verano de 2020.

- ¿Quién puede entrar ?

Para los países clasificados "verdes" (Espacio europeo, Israel, Australia, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Singapur) ningún motivo especial de viaje se exige, y se pide solamente a las personas no vacunadas un test PCR o antigénico de menos de 72 horas.

Para los países "naranja", como Estados Unidos o Gran Bretaña, se exige un test PCR o antigénico si la personas está vacunada: si no lo está, se requiere un motivo imperioso de viaje, un test negativo y un autoconfinamiento de siete días.

Para los países "rojos" --entre los que figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, además de India o Sudáfrica-- se requiere un motivo imperioso de viaje, tests PCR o antigénico con o sin vacuna, y una cuarentena de siete a diez días, impuesta a la llegada a territorio francés.

Para información: www.diplomatie.gouv.fr

- Medidas que hay que respetar

La mascarilla es obligatoria incluso en exterior, al menos hasta fin de junio, cuando podría levantarse la prohibición de forma territorial

El toque de queda pasa el 9 de junio de 23h a 6h, y será totalmente levantado el 30 de junio, si la situación lo permite.

Tras las terrazas, abiertas desde mayo, bares y restaurantes abren sus interiores el 9 de junio con un aforo del 50% y máximo de seis personas por mesa.

REINO UNIDO

- ¿Quién puede entrar?

El Reino Unido sigue de hecho casi cerrado a los turistas extranjeros dadas las estrictas restricciones impuestas en las fronteras a las llegadas. Los ciudadanos de la mayoría de los países (en especial los europeos) están sometidos a una cuarentena y a caros tests, y en algunos casos (América del sur, India, Turquía...) a una cuarentena en hotel por 1.750 libras (2.000 euros, USD 2.200).

Existe un puñado de países clasificados "verdes", exentos de cuarentena, pero esta lista es actualizada cada tres semanas. Portugal ha sido retirado de ella, tres semanas después de haber sido incluído en ella.

La industria del turismo se concentra pues en los visitantes británicos, a los que se incita con fuerza a quedarse en el país este próximo verano.

Para información: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england

- Medidas que hay que respetar

Gran parte de ellas han sido levantadas, y las últimas debían anularse el 21 de junio, pero esta última etapa corre el riesgo de quedar postergada debido a la reciente expansión de la variante Delta, aparecida en India.

