Zverev barre a Davidovich y se mete en semifinales de Roland Garros

París (AFP)

El alemán Alexander Zverev se clasificó para las semifinales de Roland Garros tras barrer de la pista este martes al español Alejandro Davidovich (46º), al que derrotó por 6-4, 6-1 y 6-1, en el primero de los cuartos de final del cuadro masculino.

El número 6 del ranking mundial peleará por un puesto en la final del domingo contra el vencedor del partido que enfrentará en la sesión nocturna al ruso Daniil Medvedev (2º) y al griego Stefanos Tsitsipas (5º).

"Evidentemente es bueno estar en semifinales, pero no me conformo", declaró el germano a pie de pista al ser preguntado por la exjugadora francesa Marion Bartoli.

"He jugado bastante bien, espero poder seguir jugando así de bien e incluso mejor en semifinales", añadió.

Tras jugar su primera final de un Grand Slam en el pasado US Open (con derrota ante el austriaco Dominic Thiem), el alemán de 24 años está cerca de poder repetir en este Roland Garros.

Davidovich, que jugaba por primera vez un partido de cuartos de final en un torneo 'grande' no fue rival para Zverev, salvo en el primer set, saldado con un 6-4 a favor del alemán en 49 minutos... más tiempo de lo que duraron las otras dos mangas (doble 6-1 en 26 y 21 minutos respectivamente).

"Después del partido contra Delbonis, no me podía ni poner los calcetines y ayer casi no pude ni entrenar", explicó Davidovich, quien en la ronda anterior disputó un encuentro durísimo ante el argentino Federico Delbonis, al que ganó por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4 el pasado domingo.

- "Físicamente roto" -

El joven malagueño, número 46 del ranking, pensó incluso en no presentarse este martes ante Zverev "porque no quería dar la imagen que he dado", lejos del jugador combativo y que no da una bola por perdida que se vio en los partidos anteriores.

"Jugué bastante bien el primer set, pero después de perderlo ya me pesaba todo, física y mentalmente", reconoció.

"Físicamente estaba roto" añadió un Davidovich que está convencido de que "en los próximos años puedo pelear con los mejores".

Zverev, que comenzó a medio gas el torneo y a punto estuvo de caer en primera ronda ante su compatriota Oscar Otte (al que venció en cinco sets), va de menos a más a lo largo de este Roland Garros y desde ese primer encuentro ya no ha vuelto a perder ningún set.

En 2021, el alemán ha logrado ya dos torneos, en duro en Acapulco y, más importante, el Masters 1000 de Madrid en tierra batida derrotando incluso en cuartos al gran especialista de esta superficie, el español Rafael Nadal.

